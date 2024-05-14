Врач рассказал об опасности противопаразитарных препаратов
© Sputnik / Александр ПоляковИнститут паразитологии РАН.
© Sputnik / Александр Поляков
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Специалист предупредил, что от глистов надо лечиться только при подтвержденном заражении.
Широко распространено мнение, что не только домашним животным, но и людям полезно принимать глистогонные средства для профилактики, однако эта позиция ошибочна, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.
По его словам, противопаразитарные лекарства надо пить только по показаниям.
"Такие лекарства назначают по показаниям, то есть при наличии конкретной подтвержденной инвазии (заражении паразитом, – ред.). Мы должны знать, какая разновидность гельминта внутри человека, и только после этого выбирать способ лечения, потому что они различаются. У паразитов есть свои особенности, свои слабые точки, на которые и направлены такие препараты. Есть разные группы лекарственных средств с разными механизмами действия, но у всех есть довольно тяжелые побочки", – объяснил специалист.
Он также добавил, что в случае, если человек действительно заражен паразитами, риск столкнуться с побочными эффектами при приеме лекарств оправдан. Но в некоторых ситуациях противогельминтные препараты могут быть опасны.
"Те средства, которые реально борются с гельминтозами, довольно токсичны. Они имеют плюс – убивают паразитов. Но у них есть и минус – они одновременно наносят вред организму. Самый простой из побочных эффектов – это поражение печени, или лекарственный гепатит. А если принимать эти препараты регулярно, без показаний и превышая дозу, то можно получить необратимые повреждения организма, вплоть до смертельного исхода", – предупредил Водовозов.
Он напомнил, что гельминтозами страдают от одного до двух процентов населения. Нередко источник заражения — домашние животные, поэтому нужно обязательно следить за здоровьем питомцев.
"От собак мы можем получить токсокару (круглый червь, – ред.), которая может, например, выбрать местом жительства наше сердце. Те же котики могут поделиться токсоплазмой, которая для обычного здорового человека не очень опасна, но для беременной женщины, особенно на раннем сроке, речь может идти о таких изменениях внутри плода, что это будет либо выкидыш, либо потребуется вмешательство в виде аборта. Поэтому домашние животные должны находиться под наблюдением ветеринара: если мы следим за здоровьем питомца, то мы следим и за своим здоровьем", — уточнил врач.
В заключение он рекомендовал не забывать об элементарной личной гигиене, и тогда не придется беспокоиться о паразитах и безопасных способах избавления от них.