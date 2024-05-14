https://uz.sputniknews.ru/20240514/glisty-preparaty-vrach-rekomendatsii-43866608.html

Врач рассказал об опасности противопаразитарных препаратов

Врач рассказал об опасности противопаразитарных препаратов

Sputnik Узбекистан

Специалист предупредил, что от глистов надо лечиться только при подтвержденном заражении

2024-05-14T22:03+0500

2024-05-14T22:03+0500

2024-05-14T22:03+0500

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паразитарные заболевания

лекарства

профилактика

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Широко распространено мнение, что не только домашним животным, но и людям полезно принимать глистогонные средства для профилактики, однако эта позиция ошибочна, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.По его словам, противопаразитарные лекарства надо пить только по показаниям.Он также добавил, что в случае, если человек действительно заражен паразитами, риск столкнуться с побочными эффектами при приеме лекарств оправдан. Но в некоторых ситуациях противогельминтные препараты могут быть опасны.Он напомнил, что гельминтозами страдают от одного до двух процентов населения. Нередко источник заражения — домашние животные, поэтому нужно обязательно следить за здоровьем питомцев.В заключение он рекомендовал не забывать об элементарной личной гигиене, и тогда не придется беспокоиться о паразитах и безопасных способах избавления от них.

https://uz.sputniknews.ru/20240513/informatsionnyy-shum-otdyx-psixolog-sovety-43853310.html

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глисты противопаразитарные препараты профилактика