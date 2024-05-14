https://uz.sputniknews.ru/20240514/mirziyoyev-pozdravleniye-forum-jenschiny-samarkand-43865260.html

Мирзиёев: Мы продолжим работу по расширению возможностей женщин

Мирзиёев: Мы продолжим работу по расширению возможностей женщин

Sputnik Узбекистан

Глава республики направил поздравление участникам Азиатского форума женщин в Самарканде

2024-05-14T12:50+0500

2024-05-14T12:50+0500

2024-05-14T12:50+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

форум

женщины

самарканд

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Мы продолжим начатую в Новом Узбекистане большую работу по расширению экономических возможностей женщин, подчеркнул Шавкат Мирзиёев в поздравлении участникам Азиатского форума женщин, проходящему в Самарканде, сообщает пресс-служба президента.Глава республики выразил признательность Генсеку Организации ООН Антониу Гутерришу за активную поддержку этой инициативы, его заместителю и директору-исполнителю Структуры "ООН-женщины" Симе Сами Бахус, которая является координатором конференции, Генеральному директору отделения ООН в Женеве Татьяне Валовой, Генсеку МПС Мартину Чунгонгу.Он также отметил участие в форуме глав международных организаций и парламентов азиатских стран, парламентариев, членов правительств и институтов гражданского общества, женщин-предпринимателей и ученых.По его словам, постоянное укрепление долгосрочных, всеобъемлющих и взаимовыгодных отношений со всеми странами Азиатского континента является приоритетом для нового Узбекистана.Азиатские страны, в которых проживает более половины населения мира, добиваются значительного прогресса в деле полного достижения целей устойчивого развития, обеспечении гендерного равенства, защите прав женщин и резком повышении их роли и влияния в государственном и общественном строительстве, подчеркнул президент.Также он рассказал, что женщины Узбекистана являются неотъемлемой частью общества, и вопросы полного обеспечения их прав и интересов, охраны материнства и детства нашли всестороннее отражение в таких концептуальных документах, как обновленная Конституция, "Стратегия развития - 2030"; и "Стратегия достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан".Кроме того, Мирзиёев отметил, что удвоилось число женщин-предпринимателей, и свыше 205 тыс. женщин открыли собственное дело. Сотни тысяч соотечественниц получили профессиональную и предпринимательскую подготовку, около полумиллиона — работу. Сегодня девушки составляют более половины студентов университетов.Международное сообщество признало наши последовательные усилия в этом направлении. Cогласно разработанному Всемирным банком индексу гендерного равенства, Узбекистан входит в пятерку наиболее быстро развивающихся стран мира, а по индексу открытых гендерных данных — в первую двадцатку стран, напомнил президент.Также Мирзиёев выразил надежду, что предложение Узбекистана превратить этот Форум в традиционный двухлетний, будет поддержано. "На основе Самаркандской декларации, принятой по итогам сегодняшней конференции, принятие резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций "О расширении социально-экономической, политико-правовой и культурно-гуманитарной деятельности женщин Азии" будет ярким практическим выражением наших благородных устремлений в этом отношении", — заключил он.

самарканд

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