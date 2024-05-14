Мирзиёев: Мы продолжим работу по расширению возможностей женщин
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Глава республики направил поздравление участникам Азиатского форума женщин в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Мы продолжим начатую в Новом Узбекистане большую работу по расширению экономических возможностей женщин, подчеркнул Шавкат Мирзиёев в поздравлении участникам Азиатского форума женщин, проходящему в Самарканде, сообщает пресс-служба президента.
Глава республики выразил признательность Генсеку Организации ООН Антониу Гутерришу за активную поддержку этой инициативы, его заместителю и директору-исполнителю Структуры "ООН-женщины" Симе Сами Бахус, которая является координатором конференции, Генеральному директору отделения ООН в Женеве Татьяне Валовой, Генсеку МПС Мартину Чунгонгу.
Он также отметил участие в форуме глав международных организаций и парламентов азиатских стран, парламентариев, членов правительств и институтов гражданского общества, женщин-предпринимателей и ученых.
"Я считаю, что благодаря Вашим усилиям первая международная конференция, проведенная в нашей стране, внесет существенный вклад в повышение активности женщин в социально-политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах, в обмене опытом и укреплении дружественных отношений сотрудничества", — выразил уверенность президент РУз.
По его словам, постоянное укрепление долгосрочных, всеобъемлющих и взаимовыгодных отношений со всеми странами Азиатского континента является приоритетом для нового Узбекистана.
Азиатские страны, в которых проживает более половины населения мира, добиваются значительного прогресса в деле полного достижения целей устойчивого развития, обеспечении гендерного равенства, защите прав женщин и резком повышении их роли и влияния в государственном и общественном строительстве, подчеркнул президент.
Также он рассказал, что женщины Узбекистана являются неотъемлемой частью общества, и вопросы полного обеспечения их прав и интересов, охраны материнства и детства нашли всестороннее отражение в таких концептуальных документах, как обновленная Конституция, "Стратегия развития - 2030"; и "Стратегия достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан".
"За последние семь лет доля женщин в органах государственного управления Узбекистана увеличилась с 27% до 35%. 32 процента депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и 25 процентов членов Сената — женщины. Теперь они имеют своих представителей в каждом округе", — говорится в поздравлении.
Кроме того, Мирзиёев отметил, что удвоилось число женщин-предпринимателей, и свыше 205 тыс. женщин открыли собственное дело. Сотни тысяч соотечественниц получили профессиональную и предпринимательскую подготовку, около полумиллиона — работу. Сегодня девушки составляют более половины студентов университетов.
Международное сообщество признало наши последовательные усилия в этом направлении. Cогласно разработанному Всемирным банком индексу гендерного равенства, Узбекистан входит в пятерку наиболее быстро развивающихся стран мира, а по индексу открытых гендерных данных — в первую двадцатку стран, напомнил президент.
"Мы продолжим начатую в Новом Узбекистане большую работу по расширению экономических возможностей женщин, полной реализации их лидерского и предпринимательского потенциала, обеспечению их современным образованием, профессиональной подготовкой и трудоустройством, и систематически решать проблемы уязвимых и нуждающихся женщин", — пообещал он.
Также Мирзиёев выразил надежду, что предложение Узбекистана превратить этот Форум в традиционный двухлетний, будет поддержано.
"На основе Самаркандской декларации, принятой по итогам сегодняшней конференции, принятие резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций "О расширении социально-экономической, политико-правовой и культурно-гуманитарной деятельности женщин Азии" будет ярким практическим выражением наших благородных устремлений в этом отношении", — заключил он.