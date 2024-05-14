https://uz.sputniknews.ru/20240514/mirziyoyev-vstrecha-delegatsiya-kitay-43863411.html

Мирзиёев принял зампремьера Госсовета Китая — что обсудили

Мирзиёев принял зампремьера Госсовета Китая — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Особое внимание стороны уделили обеспечению сбалансированности показателей торговли и созданию благоприятных условий для доступа продукции из Узбекистана на китайский рынок, ускорению реализации важных инвестпроектов в стратегических отраслях экономики

2024-05-14T10:50+0500

2024-05-14T10:50+0500

2024-05-14T10:50+0500

политика

экономика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

делегация

кнр

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с заместителем Премьера Государственного совета Лю Гочжуном, прибывшую в республику для участия в очередном заседании Узбекско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, сообщает пресс-служба президента.Руководитель делегации передал лидеру Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания Председателя КНР Си Цзиньпина и Премьера Госсовета Ли Цяна.Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества и углубления отношений всепогодного стратегического партнерства. Проанализировали реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визита на высшем уровне в Китай в январе текущего года.Они также отметили плодотворные результаты деятельности Комитета, устойчивый рост объемов товарооборота и привлекаемых инвестиций, увеличение частоты регулярных авиарейсов, активное проведение культурных мероприятий.В фокусе внимания также находились некоторые аспекты начала практической фазы работ по проекту строительства железной дороги КНР — Кыргызстан — Узбекистан.

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Sputnik Узбекистан

мирзиёев делегация кнр