Мирзиёев принял зампремьера Госсовета Китая — что обсудили
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с заместителем Премьера Государственного совета Лю Гочжуном
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Особое внимание стороны уделили обеспечению сбалансированности показателей торговли и созданию благоприятных условий для доступа продукции из Узбекистана на китайский рынок, ускорению реализации важных инвестпроектов в стратегических отраслях экономики.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с заместителем Премьера Государственного совета Лю Гочжуном, прибывшую в республику для участия в очередном заседании Узбекско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с заместителем Премьера Государственного совета Лю Гочжуном
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с заместителем Премьера Государственного совета Лю Гочжуном
© Пресс-служба президента Узбекистана
Руководитель делегации передал лидеру Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания Председателя КНР Си Цзиньпина и Премьера Госсовета Ли Цяна.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества и углубления отношений всепогодного стратегического партнерства. Проанализировали реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визита на высшем уровне в Китай в январе текущего года.
Они также отметили плодотворные результаты деятельности Комитета, устойчивый рост объемов товарооборота и привлекаемых инвестиций, увеличение частоты регулярных авиарейсов, активное проведение культурных мероприятий.
"Особое внимание уделено вопросам обеспечения сбалансированности показателей торговли и создания благоприятных условий для доступа отечественной продукции на китайский рынок, ускорения реализации важных инвестиционных проектов в стратегических отраслях экономики, расширения кооперации регионов, осуществления гуманитарных, образовательных и туристических программ", — говорится в сообщении.
В фокусе внимания также находились некоторые аспекты начала практической фазы работ по проекту строительства железной дороги КНР — Кыргызстан — Узбекистан.