https://uz.sputniknews.ru/20240515/putin-ukaz-sostav-kabmin-43874957.html

Путин подписал указы о составе нового Кабмина — что изменилось

Путин подписал указы о составе нового Кабмина — что изменилось

Sputnik Узбекистан

Глава РФ утвердил новый состав правительства России, а затем встретился с членами Кабмина в Кремле.

2024-05-15T09:45+0500

2024-05-15T09:45+0500

2024-05-15T10:30+0500

политика

россия

владимир путин

кабинет министров

назначения

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля.Глава государства назначил:Назначения в силовых ведомствах и МИД:Остальные члены нового правительства:Также Путин назначил директоров служб:После этого глава РФ встретился в Кремле с утвержденным составом кабинета министров.Он поздравил новое правительство и призвал его действовать в едином строю, отметив, что перед Россией стоит много задач.Также он отметил, что рассчитывает на оказание помощи руководством правительства РФ новым членам кабмина, ранее работавшим в регионах.Он добавил, что рассчитывает на то, что министры применят свои лучшие навыки и наработки, чтобы решать задачи, стоящие перед ними на уровне федерального правительства с максимальным эффектом.Ранее Sputnik сообщал, что Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента.

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