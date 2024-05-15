Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240515/putin-ukaz-sostav-kabmin-43874957.html
Путин подписал указы о составе нового Кабмина — что изменилось
Путин подписал указы о составе нового Кабмина — что изменилось
Sputnik Узбекистан
Глава РФ утвердил новый состав правительства России, а затем встретился с членами Кабмина в Кремле.
2024-05-15T09:45+0500
2024-05-15T10:30+0500
политика
россия
владимир путин
кабинет министров
назначения
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/18/43582084_0:181:2999:1867_1920x0_80_0_0_310af63db0d9bf258dff5032bd34dcce.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля.Глава государства назначил:Назначения в силовых ведомствах и МИД:Остальные члены нового правительства:Также Путин назначил директоров служб:После этого глава РФ встретился в Кремле с утвержденным составом кабинета министров.Он поздравил новое правительство и призвал его действовать в едином строю, отметив, что перед Россией стоит много задач.Также он отметил, что рассчитывает на оказание помощи руководством правительства РФ новым членам кабмина, ранее работавшим в регионах.Он добавил, что рассчитывает на то, что министры применят свои лучшие навыки и наработки, чтобы решать задачи, стоящие перед ними на уровне федерального правительства с максимальным эффектом.Ранее Sputnik сообщал, что Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/18/43582084_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_d2a51a6bef75a18f9bb0b1275fd97515.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кабмин россия состав глава рф утверждение встреча кремль
кабмин россия состав глава рф утверждение встреча кремль

Путин подписал указы о составе нового Кабмина — что изменилось

09:45 15.05.2024 (обновлено: 10:30 15.05.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента Владимира Путина к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
Видеообращение президента Владимира Путина к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2024
© POOL
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Глава РФ утвердил новый состав правительства России, а затем встретился с членами Кабмина в Кремле.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства назначил:
Дениса Мантурова — первым вице-премьером;
Виталия Савельева — вице-премьером, курирующим транспортную отрасль;
Дмитрия Патрушева — вице-премьером, курирующим сельское хозяйство и экологию;
Александра Новака — вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
Дмитрия Григоренко — вице-премьером и руководителем аппарата правительства, курирующим финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику;
Дмитрия Чернышенко — вице-премьером, курирующим науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ;
Татьяну Голикову — вице-премьером, ответственным за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
Марата Хуснуллина — вице-премьером, курирующим строительство и региональное развитие;
Алексея Оверчука — вице-премьером, ответственным за международные вопросы;
Юрия Трутнева — вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.
Назначения в силовых ведомствах и МИД:
Андрей Белоусов — министр обороны;
Сергей Лавров — министр иностранных дел;
Владимир Колокольцев — министр внутренних дел;
Константин Чуйченко — министр юстиции;
Александр Куренков — глава МЧС.
Остальные члены нового правительства:
Роман Старовойт — министр транспорта;
Антон Алиханов — министр промышленности и торговли;
Сергей Цивилев — министр энергетики;
Оксана Лут — министр сельского хозяйства;
Михаил Дегтярев — министр спорта.
Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;
Александр Козлов — министр природных ресурсов и экологии;
Сергей Кравцов — министр просвещения;
Ольга Любимова — министр культуры;
Максим Решетников — министр экономического развития;
Антон Силуанов — министр финансов;
Михаил Мурашко — министр здравоохранения;
Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ;
Валерий Фальков — министр образования и науки;
Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;
Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Также Путин назначил директоров служб:
Сергея Нарышкина — директором СВР;
Виктора Золотова — директором Росгвардии;
Александра Бортникова — директором Федеральной службы безопасности;
Дмитрия Кочнева — директором ФСО;
Александра Линеца — начальником Главного управления специальных программ президента.
После этого глава РФ встретился в Кремле с утвержденным составом кабинета министров.
Он поздравил новое правительство и призвал его действовать в едином строю, отметив, что перед Россией стоит много задач.
"Впереди у нас много задач. Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком, вместе с депутатами Госдумы и вместе с регионами Российской Федерации", – подчеркнул президент РФ.
Также он отметил, что рассчитывает на оказание помощи руководством правительства РФ новым членам кабмина, ранее работавшим в регионах.
"Правительство обновилось у нас, появилось новых шесть министров, из них четверо пришли из регионов Российской Федерации… Рассчитываю на то, что руководство правительства и все коллеги на параллельных треках работы окажут им необходимую помощь для того, чтобы они действовали успешно", – выразил надежду Путин.
Он добавил, что рассчитывает на то, что министры применят свои лучшие навыки и наработки, чтобы решать задачи, стоящие перед ними на уровне федерального правительства с максимальным эффектом.
Ранее Sputnik сообщал, что Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0