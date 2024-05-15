Путин подписал указы о составе нового Кабмина — что изменилось
09:45 15.05.2024 (обновлено: 10:30 15.05.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента Владимира Путина к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
© POOL/
Подписаться
Глава РФ утвердил новый состав правительства России, а затем встретился с членами Кабмина в Кремле.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства назначил:
Дениса Мантурова — первым вице-премьером;
Виталия Савельева — вице-премьером, курирующим транспортную отрасль;
Дмитрия Патрушева — вице-премьером, курирующим сельское хозяйство и экологию;
Александра Новака — вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
Дмитрия Григоренко — вице-премьером и руководителем аппарата правительства, курирующим финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику;
Дмитрия Чернышенко — вице-премьером, курирующим науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ;
Татьяну Голикову — вице-премьером, ответственным за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
Марата Хуснуллина — вице-премьером, курирующим строительство и региональное развитие;
Алексея Оверчука — вице-премьером, ответственным за международные вопросы;
Юрия Трутнева — вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.
Назначения в силовых ведомствах и МИД:
Андрей Белоусов — министр обороны;
Сергей Лавров — министр иностранных дел;
Владимир Колокольцев — министр внутренних дел;
Константин Чуйченко — министр юстиции;
Александр Куренков — глава МЧС.
Остальные члены нового правительства:
Роман Старовойт — министр транспорта;
Антон Алиханов — министр промышленности и торговли;
Сергей Цивилев — министр энергетики;
Оксана Лут — министр сельского хозяйства;
Михаил Дегтярев — министр спорта.
Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;
Александр Козлов — министр природных ресурсов и экологии;
Сергей Кравцов — министр просвещения;
Ольга Любимова — министр культуры;
Максим Решетников — министр экономического развития;
Антон Силуанов — министр финансов;
Михаил Мурашко — министр здравоохранения;
Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ;
Валерий Фальков — министр образования и науки;
Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;
Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Также Путин назначил директоров служб:
Сергея Нарышкина — директором СВР;
Виктора Золотова — директором Росгвардии;
Александра Бортникова — директором Федеральной службы безопасности;
Дмитрия Кочнева — директором ФСО;
Александра Линеца — начальником Главного управления специальных программ президента.
После этого глава РФ встретился в Кремле с утвержденным составом кабинета министров.
Он поздравил новое правительство и призвал его действовать в едином строю, отметив, что перед Россией стоит много задач.
"Впереди у нас много задач. Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком, вместе с депутатами Госдумы и вместе с регионами Российской Федерации", – подчеркнул президент РФ.
Также он отметил, что рассчитывает на оказание помощи руководством правительства РФ новым членам кабмина, ранее работавшим в регионах.
"Правительство обновилось у нас, появилось новых шесть министров, из них четверо пришли из регионов Российской Федерации… Рассчитываю на то, что руководство правительства и все коллеги на параллельных треках работы окажут им необходимую помощь для того, чтобы они действовали успешно", – выразил надежду Путин.
Он добавил, что рассчитывает на то, что министры применят свои лучшие навыки и наработки, чтобы решать задачи, стоящие перед ними на уровне федерального правительства с максимальным эффектом.
Ранее Sputnik сообщал, что Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента.