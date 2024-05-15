https://uz.sputniknews.ru/20240515/stareniye-produkty-vliyaniye-43883011.html
Врач: какие продукты ускоряют старение
Врач: какие продукты ускоряют старение
Sputnik Узбекистан
Чтобы избежать преждевременного старения, диетолог рекомендует придерживаться рациона, сбалансированного по всем основным питательным веществам: белкам, жирам и углеводам, а также выпивать достаточное количество воды
2024-05-15T22:02+0500
2024-05-15T22:02+0500
2024-05-15T22:02+0500
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Потребление ультрапереработанной пищи, произведенной в промышленных условиях с использованием различных добавок, а также избыток в рационе продуктов с большим количеством сахара приводят к преждевременному старению организма, рассказала РИА Новости врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.По словам специалиста, в процессе обработки такая пища теряет все полезные вещества. Среди таких продуктов — готовые консервированные супы, фастфуд, замороженная пицца, бургеры, хот-доги, сладкие хлопья, чипсы и другие блюда быстрого приготовления.Сохранить же молодость и бодрость поможет регулярное сбалансированное питание, с соблюдением нормы белков, жиров и углеводов. Ежедневный рацион также обязательно должен содержать необходимую дозу богатых клетчаткой фруктов и овощей: не менее 400-500 граммов.Кроме того, Волкова рекомендовала выпивать достаточное количество воды.
https://uz.sputniknews.ru/20240514/glisty-preparaty-vrach-rekomendatsii-43866608.html
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врач продукты старение
Врач: какие продукты ускоряют старение
Чтобы избежать преждевременного старения, диетолог рекомендует придерживаться рациона, сбалансированного по всем основным питательным веществам: белкам, жирам и углеводам, а также выпивать достаточное количество воды.
Потребление ультрапереработанной пищи, произведенной в промышленных условиях с использованием различных добавок, а также избыток в рационе продуктов с большим количеством сахара приводят к преждевременному старению организма, рассказала РИА Новости
врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"К старению организма в первую очередь приводит ультрапереработанная пища. Это еда, которая производится в промышленных условиях и содержит различные добавки: консерванты, эмульгаторы, ароматизаторы искусственные. И также продукты, содержащие большое количество сахара", — пояснила она.
По словам специалиста, в процессе обработки такая пища теряет все полезные вещества. Среди таких продуктов — готовые консервированные супы, фастфуд, замороженная пицца, бургеры, хот-доги, сладкие хлопья, чипсы и другие блюда быстрого приготовления.
Сохранить же молодость и бодрость поможет регулярное сбалансированное питание, с соблюдением нормы белков, жиров и углеводов. Ежедневный рацион также обязательно должен содержать необходимую дозу богатых клетчаткой фруктов и овощей: не менее 400-500 граммов.
Кроме того, Волкова рекомендовала выпивать достаточное количество воды.