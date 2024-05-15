https://uz.sputniknews.ru/20240515/stareniye-produkty-vliyaniye-43883011.html

Врач: какие продукты ускоряют старение

Врач: какие продукты ускоряют старение

Sputnik Узбекистан

Чтобы избежать преждевременного старения, диетолог рекомендует придерживаться рациона, сбалансированного по всем основным питательным веществам: белкам, жирам и углеводам, а также выпивать достаточное количество воды

2024-05-15T22:02+0500

2024-05-15T22:02+0500

2024-05-15T22:02+0500

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Потребление ультрапереработанной пищи, произведенной в промышленных условиях с использованием различных добавок, а также избыток в рационе продуктов с большим количеством сахара приводят к преждевременному старению организма, рассказала РИА Новости врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.По словам специалиста, в процессе обработки такая пища теряет все полезные вещества. Среди таких продуктов — готовые консервированные супы, фастфуд, замороженная пицца, бургеры, хот-доги, сладкие хлопья, чипсы и другие блюда быстрого приготовления.Сохранить же молодость и бодрость поможет регулярное сбалансированное питание, с соблюдением нормы белков, жиров и углеводов. Ежедневный рацион также обязательно должен содержать необходимую дозу богатых клетчаткой фруктов и овощей: не менее 400-500 граммов.Кроме того, Волкова рекомендовала выпивать достаточное количество воды.

https://uz.sputniknews.ru/20240514/glisty-preparaty-vrach-rekomendatsii-43866608.html

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