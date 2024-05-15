https://uz.sputniknews.ru/20240515/svo-vozmojnosti-bpla-granat-4-pozvolyayut-jech-abramsy-43878167.html

СВО: возможности БПЛА "Гранат-4" позволяют жечь "Абрамсы"

СВО: возможности БПЛА "Гранат-4" позволяют жечь "Абрамсы"

Sputnik Узбекистан

Беспилотные летательные аппараты совершили революцию в военном деле

2024-05-15T14:55+0500

2024-05-15T14:55+0500

2024-05-15T15:34+0500

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Технологическое совершенствование дронов обеспечивает рост эффективности разведывательно-ударных контуров ВС России, оперативное и эффективное уничтожение боевой техники и живой силы противника на украинском театре военных действий. Первое же боевое применение в зоне СВО модернизированного БПЛА "Гранат-4" позволило уничтожить очередной танк М1А1 Abrams американского производства. Дрон обнаружил танк ВСУ в движении, выдал целеуказание и подсветил. Российская артиллерия точно поразила цель одним выстрелом – корректируемым боеприпасом "Краснополь". "Гранат-4" предназначен для радиомониторинга и наблюдения за местностью с воздуха при помощи цифровой фотокамеры, видеокамеры, аппаратуры активного мониторинга, тепловизора – в режиме реального времени. Как средство разведки и корректировки огня дрон интегрирован в ударные комплексы вооружения и автоматизированные системы управления боевыми действиями различных родов войск. Модернизированный "Гранат-4" позволяет не только обнаруживать цели и передавать координаты – на удалении до 70 км от точки старта (оператора), но и доводить дело до конца, то есть подсвечивать цели для корректируемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь", "Китолов" и "Грань". Заметим, дрон и управляемые боеприпасы – продукция концерна "Калашников", который традиционно обеспечивает высокую обороноспособность России, и только в первом квартале 2024 года нарастил объем производства на 50 процентов.С учетом опыта применения беспилотников в зоне СВО специалисты "Калашникова" постоянно стремятся к улучшению аэродинамики, средств разведки и целеуказания, аппаратуры управления, повышению боевой живучести, защищенности командно-телеметрических каналов связи и данных от средств радиоэлектронной борьбы и дешифровки противника.Всевидящим российским дронам на украинском ТВД работы хватает. И в беспилотном "состязании эффективности" с Западом российский ОПК уверенно лидирует. Ранее американский журнал Forbes отметил: "Российская убийственная связка – дроны и артиллерия – становится все лучше". Запад удручен растущим качеством и количеством "все более совершенных беспилотных летательных аппаратов наблюдения ВС РФ, которые передают данные по надежным сетям большому количеству артиллерийских батарей". Российские войска уверенно продвигаются вперед, видя и стреляя дальше и больше подразделений ВСУ, которые находятся под огнем даже в тылу, на удалении в 70 – 80 км от линии фронта. Не секрет, что в антидроновой радиоэлектронной борьбе украинская армия и НАТО также проигрывают – российские системы РЭБ "убивают" около 10 тысяч беспилотников ВСУ в месяц.Непростой "фрукт"Разработанный научным-производственным объединением "Ижевские беспилотные системы" беспилотный комплекс "Гранат-4" способен действовать в любое время суток, в течение 6 часов, в радиусе до 70 км, на высотах до 2000 метров. Поршневой двигатель обеспечивает крейсерскую скорость 100 км/час. Размах крыла – 3,8 метра, взлетная масса – до 45 кг. Старт обеспечивает катапульта, приземление – парашют.Интегрированный в ударные комплексы вооружения и АСУ дрон "Гранат-4" способен передавать видеоинформацию по защищенному радиоканалу практически в режиме реального времени, а также ретранслировать сигналы управления и информационные данные в защищенной сети связи между пунктами управления, наземными, надводными и воздушными средствами. Телевизионное/инфракрасное "зрение" позволяет днем и ночью обнаруживать малоразмерные цели (отдельного человека) на высотах до 900 метров. Кроме разведки, наблюдения, корректировки огня и подсвета целей, "Гранат-4" можно использовать для оперативной доставки малоразмерных грузов (до 3 кг) в труднодоступные районы. Одна наземная станция управления обеспечивает одновременный полет двух БПЛА.Разведывательно-ударный контур ВС РФ чрезвычайно эффективно "перемалывает" украинские войска, западную бронетехнику и натовские стандарты боевой подготовки. Демонстрация боевого превосходства российской военной техники, стратегии и тактики над натовскими аналогами – важнейший элемент геополитической борьбы. Когда на глазах у всего мира танки Abrams стоимостью более 10 млн долларов за штуку уничтожаются российскими дронами "за 500 долларов", миф об американской исключительности становится анекдотом. И совсем неслучайно академическое уныние журнала Foreign Affairs: "Ключевой урок украинского контрнаступления 2023 года заключается в том, что общевойсковая доктрина, которой НАТО обучала украинские войска, устарела… Крайне важно, чтобы НАТО и Украина ускорили обмен боевым опытом и соединили их с теорией и учебными заведениями, чтобы альянс и Киев могли быстро разработать лучшие доктрины и лучшие формы военного обучения… Россия в настоящее время владеет стратегической инициативой, поэтому, к сожалению, поражение Украины все еще возможно". Если объективнее и точнее – поражение ВСУ и НАТО неизбежно. Поскольку Запад совершенно не подготовлен к прямому военному конфликту с Россией, а исход прокси-войны на Украине достаточно очевиден.Запад признал, что Россия лучше адаптируется к вызовам военного времени, а киевский режим и страны НАТО проигрывают в "войне дронов". Россия производит их в два раза больше – около 100 тысяч в месяц. Киевский режим в 2024 году намерен закупить более двух миллионов дронов, разумеется, если НАТО оплатит это желание, и осилит объемы производства. Как бы то ни было, развитие СВО и другие военные конфликты 21 века обещают все более беспилотный (дистанционный) характер борьбы, растущее присутствие искусственного интеллекта дронов, способных самостоятельно выбирать и поражать цели.Россия на достигнутом "беспилотном Олимпе" не останавливается. Отвечая на вызовы времени, начала производить собственные морские дроны. Ранее сообщалось о поставке Минобороны РФ первой, опытной партии – около 10 боевых "Одуванчиков" или "Визиров" холдинга KMZ. Сегодня появилась информация о первом применении российского катера-камикадзе в зоне СВО – аппарат успешно поразил прибрежную цель ударом 250 кг взрывчатого вещества на борту. В дальнейшем такие дроны будут применяться по объектам противника в морских портах и в руслах рек. Разумеется, порты и реки могут оказаться не только украинскими. Политики и стратеги нескольких западных стран безрассудно и маниакально размышляют о "прямом вмешательстве НАТО" в украинский конфликт.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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