В Узбекистане полностью ввели в эксплуатацию Центр управления бурением
© АО "Узбекнефтегаз"В целях обеспечения выполнения поручений Главы государства со стороны АО "Узбекнефтегаз" впервые в стране полностью введен в эксплуатацию Центр управления бурением.
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Центр в режиме 24/7 контролирует процесс бурения 23 установок на шести месторождениях в отдаленных районах республики.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Узбекистане полностью ввели в эксплуатацию Центр управления бурением, сообщает пресс-служба Узбекнефтегаза.
"В целях обеспечения выполнения поручений Главы государства со стороны АО "Узбекнефтегаз" впервые в стране полностью введен в эксплуатацию Центр управления бурением", — говорится в сообщении.
Отмечается, что создание централизованного организационно-цифрового управления позволит сократить продолжительность бурения скважин на 45% и снизить стоимость их строительства на 35%. При строительстве каждой скважины можно будет сэкономить от 4 млрд сумов до 10 млрд сумов от проектной стоимости.
© АО "Узбекнефтегаз"В целях обеспечения выполнения поручений Главы государства со стороны АО "Узбекнефтегаз" впервые в стране полностью введен в эксплуатацию Центр управления бурением.
В целях обеспечения выполнения поручений Главы государства со стороны АО "Узбекнефтегаз" впервые в стране полностью введен в эксплуатацию Центр управления бурением.
"В ходе церемонии открытия установлен телемост с Центром управления строительством скважин, расположенном в российском городе Муравленко, который обеспечивает дистанционное инженерное сопровождение процессов ускоренного бурения, и скважиной № 326 месторождения "Денгизкуль". Российские специалисты подробно рассказали о своей деятельности и достигнутых результатах при бурении скважины № 326", — указано в сообщении.
Одна из важнейших задач Центра управления бурением — мониторинг процессов бурения в режиме реального времени. Благодаря цифровизации буровых работ, современным технологиям и дистанционным системам мониторинга специалисты Центра смогут оперативно выявлять и предотвращать возможные аварии и несчастные случаи.
"Процесс передачи данных в Центр управления бурением осуществляется следующим образом. Данные об основных параметрах режимов бурения передаются с каждой буровой установки в режиме реального времени. После данные видны на сервере компании, расположенном в Головном офисе. Затем с помощью специализированного программного обеспечения данные с буровых площадок отображаются на экране в виде параметров и диаграмм", — говорится в сообщении.
© АО "Узбекнефтегаз"В целях обеспечения выполнения поручений Главы государства со стороны АО "Узбекнефтегаз" впервые в стране полностью введен в эксплуатацию Центр управления бурением.
В целях обеспечения выполнения поручений Главы государства со стороны АО "Узбекнефтегаз" впервые в стране полностью введен в эксплуатацию Центр управления бурением.
Полностью введенный в эксплуатацию центр контролирует в режиме 24/7 процесс бурения 23 установок на месторождениях "Денгизкуль", "Зеварда", "Янги Тегирмон", "Шуртан", "Нижний Восточный Бердак" и "Нижний Сургил" в отдаленных районах Узбекистана.
Специалисты анализируют данные, полученные с буровых площадок, и разрабатывают рекомендации по повышению эффективности и безопасности процесса строительства скважин.
Напомним, что в ноябре 2023 года Шавкат Мирзиёев посетил АО "Узбекнефтегаз" и определил задачи по освоению перспективных геологических участков. Работы ведут по двум направлениям — поддержание объемов добычи газа на существующих месторождениях и выявление новых запасов. В последние годы глубина геологических исследований увеличена с 2-3 километров до 4-5 километров. В результате были обнаружены новые запасы газа, добыто дополнительно 4,4 млрд кубометров этого сырья.
В 2024 году планируется провести сейсмические работы на площади 3,5 тыс. квадратных километров и пробурить новые разведочные скважины.