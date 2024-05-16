https://uz.sputniknews.ru/20240516/mirziyoyev-voronkov-vstrecha-43890884.html

Мирзиёев принял главу Контртеррористического управления ООН — что обсудили

Мирзиёев принял главу Контртеррористического управления ООН — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Владимир Воронков высоко оценил усилия Узбекистана по возвращению граждан из зон конфликтов, их реабилитации и реинтеграции в общество, в том числе с широким использованием потенциала и возможностей института махалли

2024-05-16T10:20+0500

2024-05-16T10:20+0500

2024-05-16T10:26+0500

политика

узбекистан

оон

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял заместителя Генерального секретаря ООН – главу Контртеррористического управления Владимира Воронкова, участвовавшего в первом заседании Регионального экспертного совета по вопросам реабилитации и реинтеграции вернувшихся лиц, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Речь шла о дальнейшем развитии практического взаимодействия Узбекистана с институтами и структурами ООН, прежде всего в сфере борьбы с терроризмом и другими транснациональными вызовами и угрозами.Владимир Воронков поблагодарил лидера РУз за поддержку деятельности Контртеррористического управления, выразив особую признательность узбекской стороне за практическую реализацию инициативы о запуске Регионального экспертного совета. Стороны отметили успешные итоги его первого заседания в Ташкенте.Заместитель Генсека ООН высоко оценил усилия Узбекистана по возвращению граждан из зон конфликтов, их реабилитации и реинтеграции в общество, в том числе с широким использованием потенциала и возможностей института махалли.Особое внимание в ходе встречи уделили вопросам проведения совместных мероприятий, направленных в том числе на ограждение молодежи от деструктивного влияния идей экстремизма и терроризма, расширение сотрудничества в сфере подготовки кадров и организации стажировок для молодых специалистов в институтах ООН.Стороны обменялись мнениями по проблематике Афганистана, подчеркнув важность усиления международного внимания к ситуации в этой стране, продолжения оказания гуманитарной помощи афганскому народу.

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