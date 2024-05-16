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https://uz.sputniknews.ru/20240516/mirziyoyev-voronkov-vstrecha-43890884.html
Мирзиёев принял главу Контртеррористического управления ООН — что обсудили
Мирзиёев принял главу Контртеррористического управления ООН — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Владимир Воронков высоко оценил усилия Узбекистана по возвращению граждан из зон конфликтов, их реабилитации и реинтеграции в общество, в том числе с широким использованием потенциала и возможностей института махалли
2024-05-16T10:20+0500
2024-05-16T10:26+0500
политика
узбекистан
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президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял заместителя Генерального секретаря ООН – главу Контртеррористического управления Владимира Воронкова, участвовавшего в первом заседании Регионального экспертного совета по вопросам реабилитации и реинтеграции вернувшихся лиц, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Речь шла о дальнейшем развитии практического взаимодействия Узбекистана с институтами и структурами ООН, прежде всего в сфере борьбы с терроризмом и другими транснациональными вызовами и угрозами.Владимир Воронков поблагодарил лидера РУз за поддержку деятельности Контртеррористического управления, выразив особую признательность узбекской стороне за практическую реализацию инициативы о запуске Регионального экспертного совета. Стороны отметили успешные итоги его первого заседания в Ташкенте.Заместитель Генсека ООН высоко оценил усилия Узбекистана по возвращению граждан из зон конфликтов, их реабилитации и реинтеграции в общество, в том числе с широким использованием потенциала и возможностей института махалли.Особое внимание в ходе встречи уделили вопросам проведения совместных мероприятий, направленных в том числе на ограждение молодежи от деструктивного влияния идей экстремизма и терроризма, расширение сотрудничества в сфере подготовки кадров и организации стажировок для молодых специалистов в институтах ООН.Стороны обменялись мнениями по проблематике Афганистана, подчеркнув важность усиления международного внимания к ситуации в этой стране, продолжения оказания гуманитарной помощи афганскому народу.
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мирзиёев владимир воронков оон контртеррористическое управление
мирзиёев владимир воронков оон контртеррористическое управление

Мирзиёев принял главу Контртеррористического управления ООН — что обсудили

10:20 16.05.2024 (обновлено: 10:26 16.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев 15 мая принял заместителя Генерального секретаря ООН – главу Контртеррористического управления Владимира Воронкова
Шавкат Мирзиёев 15 мая принял заместителя Генерального секретаря ООН – главу Контртеррористического управления Владимира Воронкова - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Владимир Воронков высоко оценил усилия Узбекистана по возвращению граждан из зон конфликтов, их реабилитации и реинтеграции в общество, в том числе с широким использованием потенциала и возможностей института махалли.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял заместителя Генерального секретаря ООН – главу Контртеррористического управления Владимира Воронкова, участвовавшего в первом заседании Регионального экспертного совета по вопросам реабилитации и реинтеграции вернувшихся лиц, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев 15 мая принял заместителя Генерального секретаря ООН – главу Контртеррористического управления Владимира Воронкова
Шавкат Мирзиёев 15 мая принял заместителя Генерального секретаря ООН – главу Контртеррористического управления Владимира Воронкова - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2024
Шавкат Мирзиёев 15 мая принял заместителя Генерального секретаря ООН – главу Контртеррористического управления Владимира Воронкова
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла о дальнейшем развитии практического взаимодействия Узбекистана с институтами и структурами ООН, прежде всего в сфере борьбы с терроризмом и другими транснациональными вызовами и угрозами.
Владимир Воронков поблагодарил лидера РУз за поддержку деятельности Контртеррористического управления, выразив особую признательность узбекской стороне за практическую реализацию инициативы о запуске Регионального экспертного совета. Стороны отметили успешные итоги его первого заседания в Ташкенте.
Заместитель Генсека ООН высоко оценил усилия Узбекистана по возвращению граждан из зон конфликтов, их реабилитации и реинтеграции в общество, в том числе с широким использованием потенциала и возможностей института махалли.

"С удовлетворением было отмечено подписание обновленной "дорожной карты" между Узбекистаном и Контртеррористическим управлением ООН на 2024–2025 годы, предусматривающей новые направления взаимодействия", — говорится в сообщении.

Особое внимание в ходе встречи уделили вопросам проведения совместных мероприятий, направленных в том числе на ограждение молодежи от деструктивного влияния идей экстремизма и терроризма, расширение сотрудничества в сфере подготовки кадров и организации стажировок для молодых специалистов в институтах ООН.
Стороны обменялись мнениями по проблематике Афганистана, подчеркнув важность усиления международного внимания к ситуации в этой стране, продолжения оказания гуманитарной помощи афганскому народу.
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