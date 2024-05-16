Врач рассказал о причинах судорог в ногах
© Depositphotos.com / K.D.PДевушка потирает уставшие ноги
© Depositphotos.com / K.D.P
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По словам специалиста, снять болезненный спазм можно с помощью простого упражнения.
Многим знакомы болезненные ощущения, связанные с судорогой в ноге. Такие спазмы имеют химическую природу, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.
"Как сокращаются мышцы? Химическая связь, которая формируется между специальными белками, создает тягу, которая приводит к сокращению мышц. После того, как мышца сократилась, эта связь должна разорваться, и мышца растянется. Спазм, судорога – это когда связь не может разорваться. Причиной этому может быть нарушение электролитного баланса. При недостатке железа это тоже бывает, при нарушении баланса магния в организме, при дисбалансе гормонов щитовидной железы", – объяснил он.
Специалист указал, что нередко судороги в ногах возникают из-за деградации мышц при отсутствии регулярных тренировок.
"Может быть, просто происходит определенная возрастная дегенерация мышц. Если человек перестает заниматься физкультурой, потихонечку набирает вес, у него возникают проблемы с сахаром, то все мышцы тоже начинают деградировать", – сказал он.
Вместе с тем, по словам Хухрева, к спазмам в мышцах могут приводить и определенные физические нагрузки.
"Если, например, человек не тренируется, но вдруг взял и проехал 40 километров на велосипеде, на этом фоне мышцы могут причинить массу неудобств. Если у женщины очень высокий каблук, то он нарушает нормальную статику ноги: когда мы стоим на носочках, у нас икроножная мышца, хочешь не хочешь, а должна укоротиться", – перечислил Алексей Хухрев.
Чтобы снять болезненный спазм он рекомендовал нехитрое упражнение.
"Есть очень простое упражнение, которое в большинстве случаев позволяет как-то облегчить эту историю: просто стоишь лицом к стене и потихонечку начинаешь на нее облокачиваться, тянешь пятку назад так, чтобы угол между стопой и голенью становился более острым. Икроножные мышцы будут так или иначе растягиваться. Иногда бывает достаточно пяти минут, чтобы судороги стали меньше. Людям, у которых часто бывают ночные судороги, рекомендуют перед сном это и другие похожие упражнения делать", – пояснил Хухрев.
В случае, если у вас регулярно сводит ноги, он посоветовал обратиться к врачу.