Врач рассказал о причинах судорог в ногах

"Есть очень простое упражнение, которое в большинстве случаев позволяет как-то облегчить эту историю: просто стоишь лицом к стене и потихонечку начинаешь на нее облокачиваться, тянешь пятку назад так, чтобы угол между стопой и голенью становился более острым. Икроножные мышцы будут так или иначе растягиваться. Иногда бывает достаточно пяти минут, чтобы судороги стали меньше. Людям, у которых часто бывают ночные судороги, рекомендуют перед сном это и другие похожие упражнения делать", – пояснил Хухрев.