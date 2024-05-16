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Президент Казахстана принял секретарей советов безопасности стран ЦА — о чем говорили
Президент Казахстана принял секретарей советов безопасности стран ЦА — о чем говорили
Sputnik Узбекистан
Большинство современных вызовов и угроз имеют трансграничный характер, поэтому противодействие им требует объединения общих усилий. Президент РК призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их.
2024-05-16T18:50+0500
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Казахстане состоялась первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба президента РК.В мероприятии приняли участие секретарь Совбеза Казахстана Гизат Нурдаулетов, секретарь Совбеза Кыргызстана Марат Иманкулов, секретарь Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзода, секретарь Совбеза Узбекистана Виктор Махмудов и военный атташе посольства Туркменистана в Казахстане Аннамырат Ягмыров.Приветствуя глав делегаций, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что региональное сотрудничество активно развивается по всем направлениям, и это положительная тенденция. На новый уровень выходит и межгосударственный политический диалог. Расширяется торгово-экономическое взаимодействие между странами региона.Он подчеркнул, что за последние пять лет внутрирегиональная торговля выросла на более чем 80%, превысив $10 млрд. Вместе с тем решаются задачи по планомерному увеличению экспортно-импортных операций между странами, расширению номенклатуры товаров. Активизировались контакты между бизнесом, растет количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии.По мнению главы Казахстана, эти процессы должны быть подкреплены продуктивным диалогом в сфере обеспечения региональной безопасности и стабильности. Он заявил, что большинство современных вызовов и угроз имеют трансграничный характер, поэтому противодействие им требует объединения общих усилий.Он подчеркнул, что одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в региональные связи. И во многом это зависит от скоординированной позиции центральноазиатских стран. В этой связи он подчеркнул актуальность создания в Казахстане Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.Отмечалось, что встреча является важным этапом подготовки Шестой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане 9 августа. Глава РК рассказал, что в качестве председателя в текущем году Казахстан ведет активную работу по укреплению потенциала предстоящего саммита.Касым-Жомарт Токаев призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их. Он также выразил уверенность, что итоги встречи будут способствовать укреплению сотрудничества стран Центральной Азии в сфере безопасности.
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центральная азия казахстан узбекистан совет безопасности угрозы противодействие региональное сотрудничество
центральная азия казахстан узбекистан совет безопасности угрозы противодействие региональное сотрудничество
Президент Казахстана принял секретарей советов безопасности стран ЦА — о чем говорили
Большинство современных вызовов и угроз имеют трансграничный характер, поэтому противодействие им требует объединения общих усилий. Президент РК призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
В Казахстане состоялась первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии. Об этом сообщает
пресс-служба президента РК.
В мероприятии приняли участие секретарь Совбеза Казахстана Гизат Нурдаулетов, секретарь Совбеза Кыргызстана Марат Иманкулов, секретарь Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзода, секретарь Совбеза Узбекистана Виктор Махмудов и военный атташе посольства Туркменистана в Казахстане Аннамырат Ягмыров.
Приветствуя глав делегаций, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что региональное сотрудничество активно развивается по всем направлениям, и это положительная тенденция. На новый уровень выходит и межгосударственный политический диалог. Расширяется торгово-экономическое взаимодействие между странами региона.
Он подчеркнул, что за последние пять лет внутрирегиональная торговля выросла на более чем 80%, превысив $10 млрд. Вместе с тем решаются задачи по планомерному увеличению экспортно-импортных операций между странами, расширению номенклатуры товаров. Активизировались контакты между бизнесом, растет количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии.
“Новой опорной точкой для стремительного развития региона становится развитие транспортно-логистического потенциала. Активизировались также культурно-гуманитарные связи, что способствует дальнейшему сближению государств Центральной Азии", – подчеркнул Токаев.
По мнению главы Казахстана, эти процессы должны быть подкреплены продуктивным диалогом в сфере обеспечения региональной безопасности и стабильности. Он заявил, что большинство современных вызовов и угроз имеют трансграничный характер, поэтому противодействие им требует объединения общих усилий.
“В первую очередь, речь идет о борьбе с международным экстремизмом и терроризмом, наркотрафиком, торговлей оружием. В этой связи в фокусе общего внимания находится Афганистан. В данной стране происходят сложные разнонаправленные процессы. Надо признать, в этой стране налицо определенные признаки стабилизации, оживления экономической ситуации. С другой стороны, остаются высокие риски, связанные с активностью международных террористических организаций, о чем свидетельствует кровопролитный теракт в Подмосковье", — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в региональные связи. И во многом это зависит от скоординированной позиции центральноазиатских стран. В этой связи он подчеркнул актуальность создания в Казахстане Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Отмечалось, что встреча является важным этапом подготовки Шестой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане 9 августа. Глава РК рассказал, что в качестве председателя в текущем году Казахстан ведет активную работу по укреплению потенциала предстоящего саммита.
"Нами разработана Стратегия развития региональной кооперации "Центральная Азия – 2040"... Уверен, что принятие этого документа в ходе саммита в Астане будет иметь концептуальное значение для региона... Считаю, что одним из главных итогов саммита могло бы стать завершение процедуры подписания этого исторического для всех нас документа и его вступление в силу. Актуальным остается дальнейшее институциональное совершенствование нашего пятистороннего формата", – сообщил лидер Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их.
Он также выразил уверенность, что итоги встречи будут способствовать укреплению сотрудничества стран Центральной Азии в сфере безопасности.