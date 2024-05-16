https://uz.sputniknews.ru/20240516/prezident-kazaxstana-prinyal-sekretarey-sovetov-bezopasnosti-stran-tsa--o-chem-govorili-43909543.html

Президент Казахстана принял секретарей советов безопасности стран ЦА — о чем говорили

Президент Казахстана принял секретарей советов безопасности стран ЦА — о чем говорили

Sputnik Узбекистан

Большинство современных вызовов и угроз имеют трансграничный характер, поэтому противодействие им требует объединения общих усилий. Президент РК призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их.

2024-05-16T18:50+0500

2024-05-16T18:50+0500

2024-05-16T18:50+0500

центральная азия

казахстан

узбекистан

кыргызстан

таджикистан

туркменистан

безопасность

стратегия развития

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/10/43907734_0:230:2823:1818_1920x0_80_0_0_4e10c5280e31f58bafbc5e7971917ec1.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Казахстане состоялась первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба президента РК.В мероприятии приняли участие секретарь Совбеза Казахстана Гизат Нурдаулетов, секретарь Совбеза Кыргызстана Марат Иманкулов, секретарь Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзода, секретарь Совбеза Узбекистана Виктор Махмудов и военный атташе посольства Туркменистана в Казахстане Аннамырат Ягмыров.Приветствуя глав делегаций, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что региональное сотрудничество активно развивается по всем направлениям, и это положительная тенденция. На новый уровень выходит и межгосударственный политический диалог. Расширяется торгово-экономическое взаимодействие между странами региона.Он подчеркнул, что за последние пять лет внутрирегиональная торговля выросла на более чем 80%, превысив $10 млрд. Вместе с тем решаются задачи по планомерному увеличению экспортно-импортных операций между странами, расширению номенклатуры товаров. Активизировались контакты между бизнесом, растет количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии.По мнению главы Казахстана, эти процессы должны быть подкреплены продуктивным диалогом в сфере обеспечения региональной безопасности и стабильности. Он заявил, что большинство современных вызовов и угроз имеют трансграничный характер, поэтому противодействие им требует объединения общих усилий.Он подчеркнул, что одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в региональные связи. И во многом это зависит от скоординированной позиции центральноазиатских стран. В этой связи он подчеркнул актуальность создания в Казахстане Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.Отмечалось, что встреча является важным этапом подготовки Шестой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане 9 августа. Глава РК рассказал, что в качестве председателя в текущем году Казахстан ведет активную работу по укреплению потенциала предстоящего саммита.Касым-Жомарт Токаев призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их. Он также выразил уверенность, что итоги встречи будут способствовать укреплению сотрудничества стран Центральной Азии в сфере безопасности.

центральная азия

казахстан

узбекистан

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

центральная азия казахстан узбекистан совет безопасности угрозы противодействие региональное сотрудничество