https://uz.sputniknews.ru/20240516/putin-si-szinpin-peregovory-pekin-43895971.html

В Пекине завершились российско-китайские переговоры — какой документ приняли по итогам

В Пекине завершились российско-китайские переговоры — какой документ приняли по итогам

Sputnik Узбекистан

Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. Это первая зарубежная поездка российского лидера после вступления в должность

2024-05-16T11:49+0500

2024-05-16T11:49+0500

2024-05-16T12:01+0500

россия

китай

пекин

владимир путин

си цзиньпин

в мире

переговоры

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/10/43894576_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e22c28600a2ef69eb3b59dc5870db115.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Пекине завершились переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, сообщает РИА Новости.Главы государств пообщались в узком составе, далее встреча продолжилась с участием делегаций.В общей сложности переговоры длились около двух с половиной часов.Президент РФ поблагодарил председателя КНР за приглашение. По его словам, Россию и Китай объединяет общность задач национального развития и обеспечение совместного процветания на принципах взаимного уважения, добрососедства и обоюдной выгоды.Также он указал, что за прошедшие пять лет, несмотря на последствия пандемии и вопреки некоторым действиям со стороны третьих стран, товарооборот между Россией и Китаем увеличивается хорошими темпами. Сформирован весомый портфель из 80 крупных совместных инвестпроектов в самых различных областях.Он напомнил, что мощный импульс расширению торговых потоков придало своевременное совместное решение "обеспечить перевод двусторонних расчетов в национальные валюты". В свою очередь Си Цзиньпин заверил российского коллегу, что и дальше готов выстраивать двусторонние отношения, вырабатывать новые планы взаимодействия по всем направлениям.Он добавил, что для Китая это продолжение доброй традиции контактов, напомнив, что после своего переизбрания также выбрал Россию как страну первого зарубежного визита.Председатель КНР также подчеркнул, что обе страны, будучи постоянными членами Совбеза ООН, углубляют стратегическое взаимодействие, расширяют взаимовыгодное сотрудничество, сделав выбор в пользу формирования многополярного мира и экономической глобализации.Си Цзиньпин заверил Путина в своей готовности выстраивать отношения в правильном русле развития и вырабатывать новые планы сотрудничества по всем направлениям.По итогам встречи главы России и Китая приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, это развернутый документ, включающий более 30 страниц. В нем отмечается "особый характер" двусторонних отношений, обозначены дальнейшие пути развития, подчеркнута ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка.Напомним, что Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом.

https://uz.sputniknews.ru/20240516/putin-si-szinpin-vstrecha-uzkiy-sostav-pekin-43889861.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин си цзиньпин пекин переговоры китай государственный визит