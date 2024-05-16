В Пекине завершились российско-китайские переговоры — какой документ приняли по итогам
11:49 16.05.2024 (обновлено: 12:01 16.05.2024)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© Sputnik / Сергей Гунеев/
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Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. Это первая зарубежная поездка российского лидера после вступления в должность.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Пекине завершились переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, сообщает РИА Новости.
Главы государств пообщались в узком составе, далее встреча продолжилась с участием делегаций.
В общей сложности переговоры длились около двух с половиной часов.
Президент РФ поблагодарил председателя КНР за приглашение. По его словам, Россию и Китай объединяет общность задач национального развития и обеспечение совместного процветания на принципах взаимного уважения, добрососедства и обоюдной выгоды.
"К визиту подготовлен целый ряд новых документов, в частности, совместное заявление глав государств, охватывающее основные аспекты нашего сотрудничества, пакет межведомственных и корпоративных договоренностей. Все эти документы предусматривают конкретные шаги, направленные на дальнейшее углубление двусторонней практической кооперации", — отметил Путин.
Также он указал, что за прошедшие пять лет, несмотря на последствия пандемии и вопреки некоторым действиям со стороны третьих стран, товарооборот между Россией и Китаем увеличивается хорошими темпами. Сформирован весомый портфель из 80 крупных совместных инвестпроектов в самых различных областях.
Он напомнил, что мощный импульс расширению торговых потоков придало своевременное совместное решение "обеспечить перевод двусторонних расчетов в национальные валюты".
"Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Мы сейчас говорили в узком составе о том, по каким направлениям дальше будем развивать наши отношения, и все это в интересах как российской, так и китайской экономики. Уверен, что все запланированные мероприятия будут выполнены", — подчеркнул президент РФ.
В свою очередь Си Цзиньпин заверил российского коллегу, что и дальше готов выстраивать двусторонние отношения, вырабатывать новые планы взаимодействия по всем направлениям.
"Господин президент, это ваш первый зарубежный визит с начала нового президентского срока, что является убедительным свидетельством того внимания, которое вы лично и правительство России уделяют китайско-российским отношениям, мы это высоко ценим", — подчеркнул председатель КНР.
Он добавил, что для Китая это продолжение доброй традиции контактов, напомнив, что после своего переизбрания также выбрал Россию как страну первого зарубежного визита.
Председатель КНР также подчеркнул, что обе страны, будучи постоянными членами Совбеза ООН, углубляют стратегическое взаимодействие, расширяют взаимовыгодное сотрудничество, сделав выбор в пользу формирования многополярного мира и экономической глобализации.
Си Цзиньпин заверил Путина в своей готовности выстраивать отношения в правильном русле развития и вырабатывать новые планы сотрудничества по всем направлениям.
По итогам встречи главы России и Китая приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, это развернутый документ, включающий более 30 страниц. В нем отмечается "особый характер" двусторонних отношений, обозначены дальнейшие пути развития, подчеркнута ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка.
Напомним, что Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом.