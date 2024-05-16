https://uz.sputniknews.ru/20240516/uzbekistan-eaeu-perspektivy-43898025.html

Узбекистан заинтересован в максимальном использовании своего статуса в ЕАЭС — посол

Узбекистан заинтересован в максимальном использовании своего статуса в ЕАЭС — посол

Sputnik Узбекистан

Для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества сторон сейчас готовится новый план совместных мероприятий ЕЭК и Правительства Узбекистана на 2024 – 2026 годы

2024-05-16T15:30+0500

2024-05-16T15:30+0500

2024-05-16T15:30+0500

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

еэк

ботиржон асадов

посол

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Узбекистан заинтересован в максимальном использовании статуса государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, заявил посол РУз в России Ботиржон Асадов в ходе встречи с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым, сообщает пресс-служба ЕЭК.В ходе переговоров в штаб-квартире ЕЭК они обсудили состояние и перспективы сотрудничества стран Евразийского экономического союза и Узбекистана, выполнение договоренностей по углублению интеграционных связей в различных областях.По его мнению, текущее положение дел служит прочной основой для развития взаимодействия и дополнительного раскрытия потенциала экономик государств евразийской "пятерки" и Узбекистана.В настоящее время Комиссия совместно со странами ЕАЭС прорабатывает возможность присоединения республики к ряду конкретных кооперационных промышленных и инфраструктурных проектов.Для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества сторон сейчас готовят новый план совместных мероприятий ЕЭК и правительства Узбекистана на 2024 – 2026 годы.Для справки: 11 декабря 2020 года Высший Евразийский экономический совет предоставил Узбекистану статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.30 апреля 2021 года подписан Меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и Правительством Республики Узбекистан и утвержден План совместных мероприятий Евразийской экономической комиссии и Правительства Республики Узбекистан на 2021 – 2023 годы.29 ноября 2023 года подписан Меморандум о сотрудничестве между Деловым советом ЕАЭС и ТПП Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20240515/eaeu-oxrana-okrujayuschaya-sreda-43885000.html

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