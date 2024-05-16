https://uz.sputniknews.ru/20240516/uzbekistan-eaeu-perspektivy-43898025.html
Узбекистан заинтересован в максимальном использовании своего статуса в ЕАЭС — посол
Узбекистан заинтересован в максимальном использовании своего статуса в ЕАЭС — посол
Sputnik Узбекистан
Для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества сторон сейчас готовится новый план совместных мероприятий ЕЭК и Правительства Узбекистана на 2024 – 2026 годы
2024-05-16T15:30+0500
2024-05-16T15:30+0500
2024-05-16T15:30+0500
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
еэк
ботиржон асадов
посол
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Узбекистан заинтересован в максимальном использовании статуса государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, заявил посол РУз в России Ботиржон Асадов в ходе встречи с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым, сообщает пресс-служба ЕЭК.В ходе переговоров в штаб-квартире ЕЭК они обсудили состояние и перспективы сотрудничества стран Евразийского экономического союза и Узбекистана, выполнение договоренностей по углублению интеграционных связей в различных областях.По его мнению, текущее положение дел служит прочной основой для развития взаимодействия и дополнительного раскрытия потенциала экономик государств евразийской "пятерки" и Узбекистана.В настоящее время Комиссия совместно со странами ЕАЭС прорабатывает возможность присоединения республики к ряду конкретных кооперационных промышленных и инфраструктурных проектов.Для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества сторон сейчас готовят новый план совместных мероприятий ЕЭК и правительства Узбекистана на 2024 – 2026 годы.Для справки: 11 декабря 2020 года Высший Евразийский экономический совет предоставил Узбекистану статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.30 апреля 2021 года подписан Меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и Правительством Республики Узбекистан и утвержден План совместных мероприятий Евразийской экономической комиссии и Правительства Республики Узбекистан на 2021 – 2023 годы.29 ноября 2023 года подписан Меморандум о сотрудничестве между Деловым советом ЕАЭС и ТПП Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20240515/eaeu-oxrana-okrujayuschaya-sreda-43885000.html
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узбекистан еаэс сотрудничество
узбекистан еаэс сотрудничество
Узбекистан заинтересован в максимальном использовании своего статуса в ЕАЭС — посол
Для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества сторон сейчас готовится новый план совместных мероприятий ЕЭК и правительства Узбекистана на 2024 – 2026 годы.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
Узбекистан заинтересован в максимальном использовании статуса государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, заявил посол РУз в России Ботиржон Асадов в ходе встречи с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
В ходе переговоров в штаб-квартире ЕЭК они обсудили состояние и перспективы сотрудничества стран Евразийского экономического союза и Узбекистана, выполнение договоренностей по углублению интеграционных связей в различных областях.
"Бакытжан Сагинтаев отметил, что в настоящее время Узбекистан занимает первое место среди торговых партнеров ЕАЭС из стран СНГ, не являющихся членами Союза, и седьмое место в общем списке торговых партнеров", — говорится в сообщении.
По его мнению, текущее положение дел служит прочной основой для развития взаимодействия и дополнительного раскрытия потенциала экономик государств евразийской "пятерки" и Узбекистана.
В настоящее время Комиссия совместно со странами ЕАЭС прорабатывает возможность присоединения республики к ряду конкретных кооперационных промышленных и инфраструктурных проектов.
"В свою очередь Ботиржон Асадов подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в максимальном использовании статуса государства-наблюдателя и готов подключаться к отраслевым проектам, реализуемым в ЕАЭС", — говорится в сообщении.
Для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества сторон сейчас готовят новый план совместных мероприятий ЕЭК и правительства Узбекистана на 2024 – 2026 годы.
Для справки: 11 декабря 2020 года Высший Евразийский экономический совет предоставил Узбекистану статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.
30 апреля 2021 года подписан Меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и Правительством Республики Узбекистан и утвержден План совместных мероприятий Евразийской экономической комиссии и Правительства Республики Узбекистан на 2021 – 2023 годы.
29 ноября 2023 года подписан Меморандум о сотрудничестве между Деловым советом ЕАЭС и ТПП Узбекистана.