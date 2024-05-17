https://uz.sputniknews.ru/20240517/mirziyoyev-tokayev-pozdravleniye-den-rojdeniya-43915073.html

Мирзиёев поздравил Токаева с днем рождения

Мирзиёев поздравил Токаева с днем рождения

Sputnik Узбекистан

Главе Казахстана исполнился 71 год. Узбекистанский лидер пожелал ему здоровья, благополучия и успехов, мира и процветания казахстанцам

2024-05-17T11:10+0500

2024-05-17T11:10+0500

2024-05-17T11:10+0500

узбекистан

казахстан

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

поздравление

день рождения

политика

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Главе Казахстана исполнился 71 год. Президент РУз пожелал ему здоровья, благополучия и успехов, мира и процветания братскому казахскому народу. Мирзиёев особо отметил большой личный вклад Касым-Жомарта Токаева в укрепление отношений дружбы и добрососедства Узбекистана и Казахстана, их вывода на уровень союзничества.Лидеры двух государств рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества, обсудили ход реализации договоренностей рабочей встречи в Хиве и график предстоящих мероприятий на высшем уровне.Особое внимание они уделили формированию нового портфеля проектов торгово-экономического сотрудничества, продвижению кооперации в сфере промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, с вовлечением бизнеса и регионов.В ходе телефонного разговора также подчеркивалась важность продолжения активного культурно-гуманитарного обмена.

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