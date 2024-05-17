Премьер-министр Малайзии посетит Узбекистан с официальным визитом
09:31 17.05.2024 (обновлено: 09:40 17.05.2024)
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Программа двухдневного визита включает мероприятия и переговоры на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по приглашению Шавката Мирзиёева 17 – 19 мая посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента.
Программой первого дня визита предусматривается проведение в Ташкенте мероприятий и переговоров на высшем уровне.
"В повестку дня саммита включены вопросы развития системного политического диалога и расширения культурно-гуманитарного обмена, продвижения конкретных программ и проектов кооперации в сфере торговли, инноваций, энергетики, нефтехимии, промышленности, электротехники и электроники, сельского хозяйства и других отраслях экономики", — говорится в сообщении.
Стороны обменяются мнениями по актуальной международной повестке.
Глава правительства Малайзии также посетит Самарканд и Бухару, где ознакомится с богатым культурно-историческим и духовным наследием узбекского народа и примет участие в совместном бизнес-форуме.