Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240517/premer-ministr-malayziya-vizit-uzbekistan-43912725.html
Премьер-министр Малайзии посетит Узбекистан с официальным визитом
Премьер-министр Малайзии посетит Узбекистан с официальным визитом
Sputnik Узбекистан
Программа двухдневного визита включает проведение мероприятий и переговоров на высшем уровне
2024-05-17T09:31+0500
2024-05-17T09:40+0500
политика
узбекистан
малайзия
премьер-министр
официальный визит
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/439/93/4399369_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a0ed9baf28d31c9e1ab52050ff0c26af.jpg
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по приглашению Шавката Мирзиёева 17 – 19 мая посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента.Программой первого дня визита предусматривается проведение в Ташкенте мероприятий и переговоров на высшем уровне.Стороны обменяются мнениями по актуальной международной повестке.Глава правительства Малайзии также посетит Самарканд и Бухару, где ознакомится с богатым культурно-историческим и духовным наследием узбекского народа и примет участие в совместном бизнес-форуме.
https://uz.sputniknews.ru/20240328/uzbekistan-malayziya-sotrudnichestvo-43171629.html
узбекистан
малайзия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/439/93/4399369_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c22dd1b4a46ba1f0756a9df7d21f0606.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
малайзия премьер узбекистан визит мероприятия переговоры
малайзия премьер узбекистан визит мероприятия переговоры

Премьер-министр Малайзии посетит Узбекистан с официальным визитом

09:31 17.05.2024 (обновлено: 09:40 17.05.2024)
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Малайзии на автомобиле
Государственный флаг Малайзии на автомобиле - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2024
© Фотохост-агентство
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Программа двухдневного визита включает мероприятия и переговоры на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по приглашению Шавката Мирзиёева 17 – 19 мая посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента.
Программой первого дня визита предусматривается проведение в Ташкенте мероприятий и переговоров на высшем уровне.
"В повестку дня саммита включены вопросы развития системного политического диалога и расширения культурно-гуманитарного обмена, продвижения конкретных программ и проектов кооперации в сфере торговли, инноваций, энергетики, нефтехимии, промышленности, электротехники и электроники, сельского хозяйства и других отраслях экономики", — говорится в сообщении.
Стороны обменяются мнениями по актуальной международной повестке.
Глава правительства Малайзии также посетит Самарканд и Бухару, где ознакомится с богатым культурно-историческим и духовным наследием узбекского народа и примет участие в совместном бизнес-форуме.
Посол РУз Каромиддин Гадоев встетился с заместителем генерального секретаря МИД Малайзии Балой Чандраном Тарманом - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2024
В каких сферах планируют сотрудничать Узбекистан и Малайзия — подробности
28 марта, 09:40
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0