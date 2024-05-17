https://uz.sputniknews.ru/20240517/premer-ministr-malayziya-vizit-uzbekistan-43912725.html

Премьер-министр Малайзии посетит Узбекистан с официальным визитом

Премьер-министр Малайзии посетит Узбекистан с официальным визитом

Sputnik Узбекистан

Программа двухдневного визита включает проведение мероприятий и переговоров на высшем уровне

2024-05-17T09:31+0500

2024-05-17T09:31+0500

2024-05-17T09:40+0500

политика

узбекистан

малайзия

премьер-министр

официальный визит

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по приглашению Шавката Мирзиёева 17 – 19 мая посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента.Программой первого дня визита предусматривается проведение в Ташкенте мероприятий и переговоров на высшем уровне.Стороны обменяются мнениями по актуальной международной повестке.Глава правительства Малайзии также посетит Самарканд и Бухару, где ознакомится с богатым культурно-историческим и духовным наследием узбекского народа и примет участие в совместном бизнес-форуме.

https://uz.sputniknews.ru/20240328/uzbekistan-malayziya-sotrudnichestvo-43171629.html

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