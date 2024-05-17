Что рассказал Путин по итогам визита в Китай
© POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента Владимира Путина к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
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Глава РФ ответил на вопросы представителей российских СМИ по итогам своего двухдневного государственного визита в Китайскую Народную Республику.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин по итогам визита в Китай дал пресс-конференцию для российских СМИ.
Глава РФ рассказал, что прошедшие переговоры были очень содержательными, очень насыщенными.
"Статус визита — официальный, государственный, но это чисто рабочая поездка, без всякого сомнения. С утра до вечера провели практически целый день вместе с председателем, с его коллегами. Очень много тем было поднято для обсуждения", — указал он.
По его словам, утверждение, что от России и Китая зависит будущее, верно только отчасти.
"Потому что будущее человечества зависит от всего человечества. Но разумеется, и Китай, и Россия – это важные составляющие современной цивилизации. И у нас есть собственное мнение о том, как мы должны развиваться. И это наше развитие, безусловно, будет влиять на развитие всех партнеров на планете", — сказал Путин.
Он добавил, что развитие должно быть конструктивным и мирным, без всякого сомнения, "должно учитывать не только наши интересы, но и интересы всех участников международного общения".
Российский лидер призвал укрепить складывающийся многополярный мир.
О ситуации на Украине
Мы считаем, что Китай искренне стремится к тому, чтобы урегулировать эту проблему, предлагает различные варианты, ведет себя очень гибко и, на мой взгляд, искренне стремится к решению этой проблемы.
Достигнутые в Стамбуле договоренности по Украине должны быть в силе, это база.
Формулы мира на Украине, основанные на хотелках, а не на реальной ситуации, невозможно обсуждать.
Россия анализирует всё, что происходит на украинском направлении, в том числе по форуму в Швейцарии.
У российской армии сейчас нет планов по взятию Харькова.
В Киеве видят, что у них не получается нанести стратегическое поражение России.
Россия будет исходить из реальных условий, складывающихся на земле, при решении конфликта на Украине, навязать ничего не получится.
Попытка навязать России свои условия по урегулированию кризиса на Украине закончится тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение.
Россия готова участвовать в мирных переговорах по Украине, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии.
В вопросе урегулирования украинского кризиса Россия не допустит предъявления ей ультиматумов.
О потребностях китайской экономики
Китайская экономика растет, требует энергоресурсов, и ничего более надежного, чем их поставки из России, нет.
"У нас (с Китаем - ред.) огромная общая граница. И здесь никто не помешает, ни санкции в отношении танкерного флота, ни санкции в отношении финансовых учреждений, в национальных валютах будем это все покупать и продавать", — указал Путин.
Также он рассказал журналистам, что Россия и Китай подтвердили заинтересованность в реализации проекта газопровода "Сила Сибири 2" — поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год.
"Не готов сказать по техническим деталям, но подтверждена заинтересованность с обеих сторон в реализации этого проекта. Китайская экономика растет, она требует увеличения энергоресурсов, которые необходимы для поддержания этого роста", - сказал Путин, отвечая на вопрос о движении переговоров двух стран по проекту "Силы Сибири 2".
Кроме того, глава РФ рассказал, что многочисленные запреты в отношении товаров России и Китая приведут к инфляции в США, а также отметил, что европейцы в вопросе санкций подтверждают свою зависимость от Соединенных Штатов.
Вместе с тем, Путин озвучил проблему, мешающую росту торговли России и Китая. Она, по его словам, связана с денежными переводами.