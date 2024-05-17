https://uz.sputniknews.ru/20240517/putin-vizit-kitay-press-konferentsiya-43926731.html

Что рассказал Путин по итогам визита в Китай

Что рассказал Путин по итогам визита в Китай

Sputnik Узбекистан

Глава РФ ответил на вопросы представителей российских СМИ по итогам своего двухдневного государственного визита в Китайскую Народную Республику

2024-05-17T18:20+0500

2024-05-17T18:20+0500

2024-05-17T18:20+0500

владимир путин

россия

китай

государственный визит

итоги

пресс-конференция

в мире

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин по итогам визита в Китай дал пресс-конференцию для российских СМИ.Глава РФ рассказал, что прошедшие переговоры были очень содержательными, очень насыщенными.По его словам, утверждение, что от России и Китая зависит будущее, верно только отчасти.Он добавил, что развитие должно быть конструктивным и мирным, без всякого сомнения, "должно учитывать не только наши интересы, но и интересы всех участников международного общения".Российский лидер призвал укрепить складывающийся многополярный мир.О ситуации на УкраинеО потребностях китайской экономикиКитайская экономика растет, требует энергоресурсов, и ничего более надежного, чем их поставки из России, нет.Также он рассказал журналистам, что Россия и Китай подтвердили заинтересованность в реализации проекта газопровода "Сила Сибири 2" — поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год.Кроме того, глава РФ рассказал, что многочисленные запреты в отношении товаров России и Китая приведут к инфляции в США, а также отметил, что европейцы в вопросе санкций подтверждают свою зависимость от Соединенных Штатов.Вместе с тем, Путин озвучил проблему, мешающую росту торговли России и Китая. Она, по его словам, связана с денежными переводами.

https://uz.sputniknews.ru/20240517/putin-vystupleniye-ekspo-xarbin-43918582.html

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