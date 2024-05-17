https://uz.sputniknews.ru/20240517/rabota-pod-muzyku-norma-ili-net-ekspert-43919824.html

О чем говорит привычка работать под музыку

О чем говорит привычка работать под музыку

Sputnik Узбекистан

Одним для работы нужна абсолютная тишина, другие предпочитают музыкальное сопровождение. По мнению специалиста, привычка работать под музыку может сигнализировать о некоторых нарушениях здоровья

2024-05-17T22:04+0500

2024-05-17T22:04+0500

2024-05-17T22:04+0500

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музыка

работа

здоровье

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Привычка включать музыку во время работы так же нормальна, как и любовь к тишине, рассказал радио Sputnik психотерапевт Евгений Фомин.По его словам, в большинстве случаев это вписывается в понятие нормы, но иногда может указать на некоторые особенности психического здоровья.Он объяснил, что гаджеты формируют у современного человека привычку постоянно воспринимать потоки информации, слушать музыку, просматривать видеосюжеты. Некоторым же людям музыкальные композиции или подкасты помогают сконцентрироваться и эффективнее выполнять работу.Стереотип о том, что сосредоточиться на работе можно только в тишине, устарел, считает он.Однако в некоторых случаях привычка использовать аудиораздражители во время работы может говорить и о неспособности сконцентрироваться в тишине.Психотерапевт перечислил несколько причин этого.Вместе с тем он напомнил, что личные адаптивные механизмы не должны мешать окружающим."Это не норма, если идет вразрез с социальными нормами, нарушает границы других людей. Например, если человек включает громкую музыку ночью не в наушниках, а в колонках, и от этого страдают соседи. Если он использует наушники с шумоподавлением, и это повышает его концентрацию и работоспособность, то это нормально", – резюмировал Фомин.

https://uz.sputniknews.ru/20240516/nogi-sudorogi-prichiny-vrach-43893399.html

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