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О чем говорит привычка работать под музыку
О чем говорит привычка работать под музыку
Sputnik Узбекистан
Одним для работы нужна абсолютная тишина, другие предпочитают музыкальное сопровождение. По мнению специалиста, привычка работать под музыку может сигнализировать о некоторых нарушениях здоровья
2024-05-17T22:04+0500
2024-05-17T22:04+0500
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Привычка включать музыку во время работы так же нормальна, как и любовь к тишине, рассказал радио Sputnik психотерапевт Евгений Фомин.По его словам, в большинстве случаев это вписывается в понятие нормы, но иногда может указать на некоторые особенности психического здоровья.Он объяснил, что гаджеты формируют у современного человека привычку постоянно воспринимать потоки информации, слушать музыку, просматривать видеосюжеты. Некоторым же людям музыкальные композиции или подкасты помогают сконцентрироваться и эффективнее выполнять работу.Стереотип о том, что сосредоточиться на работе можно только в тишине, устарел, считает он.Однако в некоторых случаях привычка использовать аудиораздражители во время работы может говорить и о неспособности сконцентрироваться в тишине.Психотерапевт перечислил несколько причин этого.Вместе с тем он напомнил, что личные адаптивные механизмы не должны мешать окружающим."Это не норма, если идет вразрез с социальными нормами, нарушает границы других людей. Например, если человек включает громкую музыку ночью не в наушниках, а в колонках, и от этого страдают соседи. Если он использует наушники с шумоподавлением, и это повышает его концентрацию и работоспособность, то это нормально", – резюмировал Фомин.
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психотерапевт работа музыка привычка
психотерапевт работа музыка привычка

О чем говорит привычка работать под музыку

22:04 17.05.2024
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Одним для работы нужна абсолютная тишина, другие предпочитают музыкальное сопровождение. По мнению специалиста, привычка работать под музыку может сигнализировать о некоторых нарушениях здоровья.
Привычка включать музыку во время работы так же нормальна, как и любовь к тишине, рассказал радио Sputnik психотерапевт Евгений Фомин.
По его словам, в большинстве случаев это вписывается в понятие нормы, но иногда может указать на некоторые особенности психического здоровья.
Он объяснил, что гаджеты формируют у современного человека привычку постоянно воспринимать потоки информации, слушать музыку, просматривать видеосюжеты. Некоторым же людям музыкальные композиции или подкасты помогают сконцентрироваться и эффективнее выполнять работу.
"Мы находимся в окружении огромного количества звуковых и визуальных раздражителей: телефоны, смартфоны, много картинок, сообщений, звуков. Да, мы привязаны к электронным устройствам, и они побуждают нас к тому, чтобы ими пользоваться, формируют саму привычку. Безусловно, это не является психопатологией. Если человек выработал для себя какой-то механизм, который повышает эффективность его работы, допустим, он параллельно слушает музыку или подкасты, то это является нормальным", – убежден Фомин.
Стереотип о том, что сосредоточиться на работе можно только в тишине, устарел, считает он.
"Раньше был стереотип, что нужно работать в тишине. Когда я учился в школе, мне тоже говорили: "Нужно, чтобы было тихо, все выключено, локти на столе, спина прямо". Теперь мне по-другому лучше работается, я нашел свой личный механизм, и моя работоспособность выросла", – поделился специалист.
Однако в некоторых случаях привычка использовать аудиораздражители во время работы может говорить и о неспособности сконцентрироваться в тишине.
Психотерапевт перечислил несколько причин этого.
"Могут быть какие-то сопутствующие расстройства. Например, синдром дефицита внимания, когда человеку важно, чтобы что-то постоянно происходило, чтобы внимание постоянно переключалось между разными объектами. Люди с СДВГ – синдромом дефицита внимания и гиперактивности – также находят для себя какие-то механизмы, адаптирующие их к социальной жизни. Или же у человека высокая тревожность, и он эту тревожность снимает с помощью внешних шумов. Может, его беспокоят какие-то мысли, и ему важна музыка, которая его успокаивает. Почему человек так себя ведет – это всегда очень личное", – добавил Фомин.
Вместе с тем он напомнил, что личные адаптивные механизмы не должны мешать окружающим.
"Это не норма, если идет вразрез с социальными нормами, нарушает границы других людей. Например, если человек включает громкую музыку ночью не в наушниках, а в колонках, и от этого страдают соседи. Если он использует наушники с шумоподавлением, и это повышает его концентрацию и работоспособность, то это нормально", – резюмировал Фомин.
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