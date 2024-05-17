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https://uz.sputniknews.ru/20240517/uzbekistan-filmy-jivaya-istoriya-43912944.html
В Узбекистане создадут серию фильмов "Живая история" — кто герои
В Узбекистане создадут серию фильмов "Живая история" — кто герои
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев посетил Дворец кино, где ему представили соответствующий проект
2024-05-17T10:32+0500
2024-05-17T10:32+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Узбекистане по инициативе Шавката Мирзиёева будет создана серия фильмов "Живая история", сообщает пресс-служба президента.Глава республики посетил Дворец кино, где ему представили соответствующий проект.Это стратегическая программа, рассчитанная на 2024 – 2030 годы, охватывает обширный период от древнейших времен до недавней истории страны. Тематика фильмов широка и разнообразна.В частности, будут сняты фильмы о национальном герое Шираке, жившем в VI веке до нашей эры, легендарном государственном деятеле Алп Эр Тонга, великом полководце Амире Темуре и династии Темуридов, о недостаточно изученных Шейбанидах, каракалпакском поэте Аджиниязе, великих ученых, борцах за национальную независимость и знаменитых деятелях культуры.В проекте наряду с кинематографистами Узбекистана будут участвовать и зарубежные партнеры из Испании, Германии, Венгрии, России, Беларуси, Турции, Японии, Китая, Республики Корея, Индии, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана.В ходе встречи кинематографисты высказали предложения по созданию этих фильмов и дальнейшему развитию сферы.
https://uz.sputniknews.ru/20240516/pamyatnik-batyr-zakirov-tashkent-otkrytiye-43908567.html
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шавкат мирзиёев проект
шавкат мирзиёев проект

В Узбекистане создадут серию фильмов "Живая история" — кто герои

10:32 17.05.2024
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСъёмки многосерийного фильма
Съёмки многосерийного фильма - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2024
© Sputnik / Максим Богодвид
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Шавкат Мирзиёев посетил Дворец кино, где ему представили соответствующий проект.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Узбекистане по инициативе Шавката Мирзиёева будет создана серия фильмов "Живая история", сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Дворец кино, где ознакомился с Музеем киноискусства Узбекистана и презентацией проекта "Живая история".
Шавкат Мирзиёев посетил Дворец кино, где ознакомился с Музеем киноискусства Узбекистана и презентацией проекта Живая история. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2024
Шавкат Мирзиёев посетил Дворец кино, где ознакомился с Музеем киноискусства Узбекистана и презентацией проекта "Живая история".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики посетил Дворец кино, где ему представили соответствующий проект.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Дворец кино, где ознакомился с Музеем киноискусства Узбекистана и презентацией проекта "Живая история".
Шавкат Мирзиёев посетил Дворец кино, где ознакомился с Музеем киноискусства Узбекистана и презентацией проекта Живая история. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2024
Шавкат Мирзиёев посетил Дворец кино, где ознакомился с Музеем киноискусства Узбекистана и презентацией проекта "Живая история".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Это стратегическая программа, рассчитанная на 2024 – 2030 годы, охватывает обширный период от древнейших времен до недавней истории страны. Тематика фильмов широка и разнообразна.
В частности, будут сняты фильмы о национальном герое Шираке, жившем в VI веке до нашей эры, легендарном государственном деятеле Алп Эр Тонга, великом полководце Амире Темуре и династии Темуридов, о недостаточно изученных Шейбанидах, каракалпакском поэте Аджиниязе, великих ученых, борцах за национальную независимость и знаменитых деятелях культуры.
В проекте наряду с кинематографистами Узбекистана будут участвовать и зарубежные партнеры из Испании, Германии, Венгрии, России, Беларуси, Турции, Японии, Китая, Республики Корея, Индии, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана.
"Для реализации этой программы и идей потребуется значительное финансирование и сотни талантливых специалистов. Несмотря на все трудности, мы решим финансовые вопросы этого грандиозного исторического проекта. Потому что эта программа даст мощный импульс глубокому пониманию нашего славного прошлого, на основе которого мы смело будем идти в будущее, воспитанию настоящих патриотов и строительству фундамента Третьего Ренессанса", — отметил Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Дворец кино, где ознакомился с Музеем киноискусства Узбекистана и презентацией проекта "Живая история".
Шавкат Мирзиёев посетил Дворец кино, где ознакомился с Музеем киноискусства Узбекистана и презентацией проекта Живая история. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2024
Шавкат Мирзиёев посетил Дворец кино, где ознакомился с Музеем киноискусства Узбекистана и презентацией проекта "Живая история".
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе встречи кинематографисты высказали предложения по созданию этих фильмов и дальнейшему развитию сферы.
В Ташкенте состоялось открытие памятника основателю национального эстрадного искусства, народному артисту Узбекистана Батыру Закирову. В мероприятии по этому случаю принял участие Президент Шавкат Мирзиёев, который сердечно поздравил любителей искусства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2024
В Ташкенте открыли памятник Батыру Закирову — фото
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