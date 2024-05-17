https://uz.sputniknews.ru/20240517/uzbekistan-filmy-jivaya-istoriya-43912944.html

В Узбекистане создадут серию фильмов "Живая история" — кто герои

В Узбекистане создадут серию фильмов "Живая история" — кто герои

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев посетил Дворец кино, где ему представили соответствующий проект

2024-05-17T10:32+0500

2024-05-17T10:32+0500

2024-05-17T10:32+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Узбекистане по инициативе Шавката Мирзиёева будет создана серия фильмов "Живая история", сообщает пресс-служба президента.Глава республики посетил Дворец кино, где ему представили соответствующий проект.Это стратегическая программа, рассчитанная на 2024 – 2030 годы, охватывает обширный период от древнейших времен до недавней истории страны. Тематика фильмов широка и разнообразна.В частности, будут сняты фильмы о национальном герое Шираке, жившем в VI веке до нашей эры, легендарном государственном деятеле Алп Эр Тонга, великом полководце Амире Темуре и династии Темуридов, о недостаточно изученных Шейбанидах, каракалпакском поэте Аджиниязе, великих ученых, борцах за национальную независимость и знаменитых деятелях культуры.В проекте наряду с кинематографистами Узбекистана будут участвовать и зарубежные партнеры из Испании, Германии, Венгрии, России, Беларуси, Турции, Японии, Китая, Республики Корея, Индии, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана.В ходе встречи кинематографисты высказали предложения по созданию этих фильмов и дальнейшему развитию сферы.

https://uz.sputniknews.ru/20240516/pamyatnik-batyr-zakirov-tashkent-otkrytiye-43908567.html

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