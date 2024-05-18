https://uz.sputniknews.ru/20240518/partnerstvo-yeaes-rossiya-konkurentsiya-mirovoy-rynok-overchuk-43934516.html

Партнерство стран ЕАЭС с РФ позволяет конкурировать на мировом рынке – Оверчук

Партнерство стран ЕАЭС с РФ позволяет конкурировать на мировом рынке – Оверчук

Sputnik Узбекистан

Об этом заместитель председателя правительства РФ рассказал на полях KazanForum

2024-05-18T13:28+0500

2024-05-18T13:28+0500

2024-05-18T14:22+0500

россия

казань

kazanforum

форум

узбекистан

оис

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Партнерство стран–участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Россией в энергетической сфере позволяет им конкурировать на внешних рынках. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на пресс-конференции в рамках KazanForum, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он обратил внимание на показатели роста экономик государств ЕАЭС: "Казахстан – 5,1 %, Кыргызстан – свыше 6%, высокие темпы в Армении – 8,6%, по-моему, Беларусь – 3,9%".Кроме того, выступая на пленарном заседании, прошедшем на полях форума, вице-премьер отметил, что экономики стран, которые поддерживают близкие отношения с Россией, выросли. В пример Алексей Оверчук привел экономики Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана. Напомним, международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024" проходит МВЦ "Казань экспо". Его проводят в 15-й раз.KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.Деловая программа форума включает 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие. В программе – 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран ОИС и других государств.Указом президента России с 2023 года это мероприятие получило федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.KazanForum продлится до 19 мая.

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