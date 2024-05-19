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https://uz.sputniknews.ru/20240519/laziz-kudratov-prinyal-uchastie-v-inauguratsionnoy-vstreche-tyurkskogo-investitsionnogo-fonda-43945613.html
Лазиз Кудратов принял участие в Инаугурационной встрече Тюркского инвестиционного фонда
Лазиз Кудратов принял участие в Инаугурационной встрече Тюркского инвестиционного фонда
Sputnik Узбекистан
На заседании был принят ряд ключевых решений по важным направлениям деятельности инвестиционного фонда.
2024-05-19T12:05+0500
2024-05-19T12:07+0500
узбекистан
турция
общество
лазиз кудратов
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов принял участие в Инаугурационной встрече Тюркского инвестиционного фонда, состоявшейся во дворце Долмабахче в городе Стамбуле Турецкой республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В мероприятии также приняли участие Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, президент Фонда Багдад Амреев, Министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек, заместитель Премьер-министра – Министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров, первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев и другие официальные лица.В приветственной речи Багдад Амреев отметил своевременность создания Фонда, его значение для дальнейшего расширения инвестиционного и экономического сотрудничества между странами “как эффективного источника финансирования новых проектов и операций частного бизнеса в сферах транспорта, энергетики, туризма, IT, инновационного развития и других приоритетных направлениях“.Лазиз Кудратов отметил, что создание Тюркского инвестиционного фонда открывает новые горизонты для сотрудничества между тюркскими странами и экономического развития региона, “обеспечивая платформу для инвестиций и реализации новых совместных проектов“.Он также выразил надежду на то, что совместные усилия и инвестиционные инициативы, реализуемые при содействии Фонда принесут равные выгоды, способствуя росту экономик и улучшению благосостояния граждан стран – участниц.По итогам мероприятия участники согласовали меры по активизации деятельности Фонда, выработали порядок принятия совместных решений и определили пилотные проектные инициативы.Читайте также Какие страны имеют самую высокую долю иностранных инвестиций в Узбекистане.
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узбекистан турция стамбул инвестиционный фонд мипт экономика
узбекистан турция стамбул инвестиционный фонд мипт экономика

Лазиз Кудратов принял участие в Инаугурационной встрече Тюркского инвестиционного фонда

12:05 19.05.2024 (обновлено: 12:07 19.05.2024)
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанВ Стамбуле прошла Инаугурационная встреча Тюркского инвестиционного фонда
В Стамбуле прошла Инаугурационная встреча Тюркского инвестиционного фонда - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2024
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
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На заседании был принят ряд ключевых решений по важным направлениям деятельности инвестиционного фонда.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов принял участие в Инаугурационной встрече Тюркского инвестиционного фонда, состоявшейся во дворце Долмабахче в городе Стамбуле Турецкой республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В мероприятии также приняли участие Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, президент Фонда Багдад Амреев, Министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек, заместитель Премьер-министра – Министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров, первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев и другие официальные лица.
В приветственной речи Багдад Амреев отметил своевременность создания Фонда, его значение для дальнейшего расширения инвестиционного и экономического сотрудничества между странами “как эффективного источника финансирования новых проектов и операций частного бизнеса в сферах транспорта, энергетики, туризма, IT, инновационного развития и других приоритетных направлениях“.
Лазиз Кудратов отметил, что создание Тюркского инвестиционного фонда открывает новые горизонты для сотрудничества между тюркскими странами и экономического развития региона, “обеспечивая платформу для инвестиций и реализации новых совместных проектов“.
Он также выразил надежду на то, что совместные усилия и инвестиционные инициативы, реализуемые при содействии Фонда принесут равные выгоды, способствуя росту экономик и улучшению благосостояния граждан стран – участниц.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанВ Стамбуле прошла Инаугурационная встреча Тюркского инвестиционного фонда
В Стамбуле прошла Инаугурационная встреча Тюркского инвестиционного фонда - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2024
В Стамбуле прошла Инаугурационная встреча Тюркского инвестиционного фонда
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
“Участники встречи приняли ряд ключевых решений, направленных на повышение эффективности управления и организационной деятельности Фонда, включая назначение представителей в Совет Директоров, порядок оплаты труда и ротации руководства и сотрудников, подготовку внутренних правовых актов и другие важные направления работы Фонда”, — говорится в сообщении.
По итогам мероприятия участники согласовали меры по активизации деятельности Фонда, выработали порядок принятия совместных решений и определили пилотные проектные инициативы.
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