https://uz.sputniknews.ru/20240512/kakie-strany-imeyut-samuyu-vysokuyu-dolyu-inostrannyx-investitsiy-v-uzbekistane--statistika-43844865.html

Какие страны имеют самую высокую долю иностранных инвестиций в Узбекистане — статистика

Какие страны имеют самую высокую долю иностранных инвестиций в Узбекистане — статистика

Sputnik Узбекистан

Объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане составил 107,1 трлн сумов.

2024-05-12T14:37+0500

2024-05-12T14:37+0500

2024-05-12T14:37+0500

узбекистан

китай

россия

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В январе-марте 2024 года в Республике Узбекистан было освоено 107,1 трлн сумов инвестиций в основной капитал, об этом говорят предварительные данные Агентства статистики.По сравнению с соответствующим периодом 2023 года, это составило 174,5 %.Доля общего объема иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал, достигла 68,9%.Читайте также Какие страны открыли больше всего компаний в Узбекистане — статистика.Среди стран с наибольшей долей в общем объеме иностранных инвестиций и кредитов лидируют Китай (23%) и Россия (13,8%). Также в топ 8 стран-инвесторов с наибольшей долей в общем объеме иностранных инвестиций и кредитов вошли:Турция – 8,5%Саудовская Аравия — 7,2%ОАЭ – 4,8%Германия – 3,8%Кипр — 3,8%Казахстан — 3,8%.

https://uz.sputniknews.ru/20240511/uzbekistan-rossiya-osvoyeniye-investitsii-43832473.html

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