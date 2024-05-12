https://uz.sputniknews.ru/20240512/kakie-strany-imeyut-samuyu-vysokuyu-dolyu-inostrannyx-investitsiy-v-uzbekistane--statistika-43844865.html
Какие страны имеют самую высокую долю иностранных инвестиций в Узбекистане — статистика
Какие страны имеют самую высокую долю иностранных инвестиций в Узбекистане — статистика
Sputnik Узбекистан
Объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане составил 107,1 трлн сумов.
2024-05-12T14:37+0500
2024-05-12T14:37+0500
2024-05-12T14:37+0500
узбекистан
китай
россия
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В январе-марте 2024 года в Республике Узбекистан было освоено 107,1 трлн сумов инвестиций в основной капитал, об этом говорят предварительные данные Агентства статистики.По сравнению с соответствующим периодом 2023 года, это составило 174,5 %.Доля общего объема иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал, достигла 68,9%.Читайте также Какие страны открыли больше всего компаний в Узбекистане — статистика.Среди стран с наибольшей долей в общем объеме иностранных инвестиций и кредитов лидируют Китай (23%) и Россия (13,8%). Также в топ 8 стран-инвесторов с наибольшей долей в общем объеме иностранных инвестиций и кредитов вошли:Турция – 8,5%Саудовская Аравия — 7,2%ОАЭ – 4,8%Германия – 3,8%Кипр — 3,8%Казахстан — 3,8%.
https://uz.sputniknews.ru/20240511/uzbekistan-rossiya-osvoyeniye-investitsii-43832473.html
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узбекистан россия китай иностранные инвестиции капитал
узбекистан россия китай иностранные инвестиции капитал
Какие страны имеют самую высокую долю иностранных инвестиций в Узбекистане — статистика
Объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане составил 107,1 трлн сумов.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik
. В январе-марте 2024 года в Республике Узбекистан было освоено 107,1 трлн сумов инвестиций в основной капитал, об этом говорят предварительные данные
Агентства статистики.
По сравнению с соответствующим периодом 2023 года, это составило 174,5 %.
Доля общего объема иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал, достигла 68,9%.
Среди стран с наибольшей долей в общем объеме иностранных инвестиций и кредитов лидируют Китай (23%) и Россия (13,8%).
Также в топ 8 стран-инвесторов с наибольшей долей в общем объеме иностранных инвестиций и кредитов вошли:
Турция – 8,5%
Саудовская Аравия — 7,2%
ОАЭ – 4,8%
Германия – 3,8%