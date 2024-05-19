https://uz.sputniknews.ru/20240519/peredacha-kievom-opyta-upravleniya-dronami-neset-terroristicheskuyu-ugrozu-miru-43951707.html

ЦКБР: передача Киевом опыта управления дронами несет террористическую угрозу миру

ЦКБР: передача Киевом опыта управления дронами несет террористическую угрозу миру

Sputnik Узбекистан

Угрозу международной безопасности в ближайшее время может представлять освобождение огромного количества украинских специалистов с опытом боевого применения FPV-систем.

2024-05-19T14:11+0500

2024-05-19T14:11+0500

2024-05-19T14:11+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Передача опыта управления FPV-дронами от украинских военных через частные военные компании США станет в будущем фактором террористической угрозы по всему миру, сообщает РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Кузякина, директора российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) .Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках визита в Киев посетил производство украинских беспилотников. Как пишут местные СМИ, одной из причин посещения высокопоставленным американским чиновником цеха по производству БПЛА является тот факт, что украинские инструкторы уже сейчас могут обучать военных НАТО, у которых нет подобного опыта массированного применения FPV-аппаратов в бою.Российский производитель БПЛА считает визит Блинкена на киевское производство беспилотников неслучайным. Он отметил, что ни у одной армии мира сегодня нет такого обширного опыта боевого применения FPV-дронов, как у ВС РФ и ВСУ, при этом сама технология их создания является общедоступной.Кузякин пояснил, что речь идет об уникальном опыте боевого применения таких дронов при противодействии систем РЭБ в реальном бою, как успешный, так и неудачный.

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