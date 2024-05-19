https://uz.sputniknews.ru/20240519/peredacha-kievom-opyta-upravleniya-dronami-neset-terroristicheskuyu-ugrozu-miru-43951707.html
ЦКБР: передача Киевом опыта управления дронами несет террористическую угрозу миру
ЦКБР: передача Киевом опыта управления дронами несет террористическую угрозу миру
Sputnik Узбекистан
Угрозу международной безопасности в ближайшее время может представлять освобождение огромного количества украинских специалистов с опытом боевого применения FPV-систем.
2024-05-19T14:11+0500
2024-05-19T14:11+0500
2024-05-19T14:11+0500
украина
киев
беспилотник
дрон
вооружение
безопасность
всу
сво
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/13/43952166_0:0:627:353_1920x0_80_0_0_c9ff81a7edfff05451125a566987b3ca.jpg
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Передача опыта управления FPV-дронами от украинских военных через частные военные компании США станет в будущем фактором террористической угрозы по всему миру, сообщает РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Кузякина, директора российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) .Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках визита в Киев посетил производство украинских беспилотников. Как пишут местные СМИ, одной из причин посещения высокопоставленным американским чиновником цеха по производству БПЛА является тот факт, что украинские инструкторы уже сейчас могут обучать военных НАТО, у которых нет подобного опыта массированного применения FPV-аппаратов в бою.Российский производитель БПЛА считает визит Блинкена на киевское производство беспилотников неслучайным. Он отметил, что ни у одной армии мира сегодня нет такого обширного опыта боевого применения FPV-дронов, как у ВС РФ и ВСУ, при этом сама технология их создания является общедоступной.Кузякин пояснил, что речь идет об уникальном опыте боевого применения таких дронов при противодействии систем РЭБ в реальном бою, как успешный, так и неудачный.
украина
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/13/43952166_71:0:551:360_1920x0_80_0_0_4a15e3abf4f18fe1a48c7e697319dcf6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
киев центр беспилотник fpv-дрон безопасность
киев центр беспилотник fpv-дрон безопасность
ЦКБР: передача Киевом опыта управления дронами несет террористическую угрозу миру
Угрозу международной безопасности в ближайшее время может представлять освобождение огромного количества украинских специалистов с опытом боевого применения FPV-систем.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik
. Передача опыта управления FPV-дронами от украинских военных через частные военные компании США станет в будущем фактором террористической угрозы по всему миру, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Дмитрия Кузякина, директора российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) .
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках визита в Киев посетил производство украинских беспилотников. Как пишут местные СМИ, одной из причин посещения высокопоставленным американским чиновником цеха по производству БПЛА является тот факт, что украинские инструкторы уже сейчас могут обучать военных НАТО, у которых нет подобного опыта массированного применения FPV-аппаратов в бою.
"Одним из вызовов международной безопасности в ближайшее время станет освобождение огромного количества украинских специалистов с опытом боевого применения FPV-систем, которые неизбежно приведут к повышению террористической угрозы по всему миру. Уже сейчас этот опыт может ими передаваться американскими ЧВК и далее его получатели непредсказуемы – международные террористические группировки, криминал и так далее", — отметил Кузякин.
Российский производитель БПЛА считает визит Блинкена на киевское производство беспилотников неслучайным. Он отметил, что ни у одной армии мира сегодня нет такого обширного опыта боевого применения FPV-дронов, как у ВС РФ и ВСУ, при этом сама технология их создания является общедоступной.
"Сами по себе FPV вообще не является каким-то ноу-хау. Мы разбирали американские, европейские, украинские дроны, сами делаем подобные аппараты. По сути, сделать их может любая страна - от США до Сомали, если у вас есть доступ к интернету, чтобы скачать софт, и Aliexpress, где закупаются запчасти. Совсем другое дело реальный боевой опыт FPV-расчетов, которого кроме РФ и Украины сейчас в принципе ни у кого нет", — сказал собеседник агентства.
Кузякин пояснил, что речь идет об уникальном опыте боевого применения таких дронов при противодействии систем РЭБ в реальном бою, как успешный, так и неудачный.
"Опыт боевого применения не на полигоне, а в крови и грязи. Опыт выживания и побед. И самый главный опыт – опыт неудач и потерь. Блинкен среди прочего приехал за операторами дронов, которых американские ЧВК увезут с линии боевого соприкосновения к себе для обучения", — считает собеседник агентства.