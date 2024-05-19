https://uz.sputniknews.ru/20240519/uzbekskie-boksery-zanyali-pervoe-mesto-v-obschekomandnom-zachete-na-turnire-v-rossii-43939668.html

Узбекские боксеры заняли первое место в общекомандном зачете на турнире в России

Узбекские боксеры заняли первое место в общекомандном зачете на турнире в России

Sputnik Узбекистан

На мемориальном турнире в Хабаровске сборная Узбекистана завоевала 16 медалей — семь золотых и девять серебряных.

2024-05-19T10:00+0500

2024-05-19T10:00+0500

2024-05-19T10:02+0500

узбекистан

россия

хабаровск

бокс

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В России в городе Хабаровске завершился традиционный турнир памяти героя Советского Союза Константина Короткова по боксу. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.За медали международного соревнования в течение 5 дней боролись более 150 спортсменов из 15 стран. Наряду с боксерами из России, Беларуси, Южной Кореи, Таджикистана, Кыргызстана, Сербии, Азербайджана, Монголии и других стран в турнире также приняли участие 16 представителей основного состава сборной Узбекистана, которые удостоились права участия на Олимпиаде-2024 в Париже.По итогам состязаний сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 7 золотых и 9 серебряных наград. Медалисты Узбекистана, завоевавшие золотые награды: Серебряных медалей удостоились:

узбекистан

россия

хабаровск

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