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https://uz.sputniknews.ru/20240519/uzbekskie-boksery-zanyali-pervoe-mesto-v-obschekomandnom-zachete-na-turnire-v-rossii-43939668.html
Узбекские боксеры заняли первое место в общекомандном зачете на турнире в России
Узбекские боксеры заняли первое место в общекомандном зачете на турнире в России
Sputnik Узбекистан
На мемориальном турнире в Хабаровске сборная Узбекистана завоевала 16 медалей — семь золотых и девять серебряных.
2024-05-19T10:00+0500
2024-05-19T10:02+0500
узбекистан
россия
хабаровск
бокс
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В России в городе Хабаровске завершился традиционный турнир памяти героя Советского Союза Константина Короткова по боксу. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.За медали международного соревнования в течение 5 дней боролись более 150 спортсменов из 15 стран. Наряду с боксерами из России, Беларуси, Южной Кореи, Таджикистана, Кыргызстана, Сербии, Азербайджана, Монголии и других стран в турнире также приняли участие 16 представителей основного состава сборной Узбекистана, которые удостоились права участия на Олимпиаде-2024 в Париже.По итогам состязаний сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 7 золотых и 9 серебряных наград. Медалисты Узбекистана, завоевавшие золотые награды: Серебряных медалей удостоились:
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узбекистан россия хабаровск турнир памяти бокс константин коротков медаль золото серебро
узбекистан россия хабаровск турнир памяти бокс константин коротков медаль золото серебро

Узбекские боксеры заняли первое место в общекомандном зачете на турнире в России

10:00 19.05.2024 (обновлено: 10:02 19.05.2024)
© НОК УзбекистанаБоксеры из Узбекистана приняли участие в турнире памяти Константина Короткова по боксу.
Боксеры из Узбекистана приняли участие в турнире памяти Константина Короткова по боксу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2024
© НОК Узбекистана
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На мемориальном турнире в Хабаровске сборная Узбекистана завоевала семь золотых и девять серебряных медалей.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В России в городе Хабаровске завершился традиционный турнир памяти героя Советского Союза Константина Короткова по боксу. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.
За медали международного соревнования в течение 5 дней боролись более 150 спортсменов из 15 стран. Наряду с боксерами из России, Беларуси, Южной Кореи, Таджикистана, Кыргызстана, Сербии, Азербайджана, Монголии и других стран в турнире также приняли участие 16 представителей основного состава сборной Узбекистана, которые удостоились права участия на Олимпиаде-2024 в Париже.
© НОК УзбекистанаУзбекские боксеры завоевали 16 медалей на турнире памяти Константина Короткова по боксу.
Узбекские боксеры завоевали 16 медалей на турнире памяти Константина Короткова по боксу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2024
Узбекские боксеры завоевали 16 медалей на турнире памяти Константина Короткова по боксу.
© НОК Узбекистана
По итогам состязаний сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 7 золотых и 9 серебряных наград.
Медалисты Узбекистана, завоевавшие золотые награды:
-54 кг: Азиза Якубова
-54 кг: Хасанбой Дусматов
-57 кг: Абдумалик Халоков
-67 кг: Руслан Абдуллаев
-71 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев
-86 кг: Джасурбек Юлдошев
+92 кг: Баходир Жалолов
Серебряных медалей удостоились:
-50 кг: Робияхон Бахтиёрова
-66 кг: Дилфуза Бекова
-75 кг: Азиза Дайирбекова
-48 кг: Авазжон Юлдошев
-54 кг: Шахзод Музаффаров
-60 кг: Дилшод Абдумуродов
-80 кг: Турабек Хабибуллаев
-92 кг: Мадияр Саидрахимов
+92 кг: Лазизбек Мулложонов
© НОК УзбекистанаУзбекские боксеры завоевали 16 медалей на турнире памяти Константина Короткова по боксу.
Узбекские боксеры завоевали 16 медалей на турнире памяти Константина Короткова по боксу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2024
Узбекские боксеры завоевали 16 медалей на турнире памяти Константина Короткова по боксу.
© НОК Узбекистана
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