https://uz.sputniknews.ru/20240519/voz-obnovil-spisok-bakteriy-ustoychivyx-k--protivomikrobnym-preparatam--43955088.html

ВОЗ обновил список бактерий, устойчивых к противомикробным препаратам — цель и задачи

ВОЗ обновил список бактерий, устойчивых к противомикробным препаратам — цель и задачи

Sputnik Узбекистан

ВОЗ опубликовала обновленный приоритетный список устойчивых бактерий, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека.

2024-05-19T18:25+0500

2024-05-19T18:25+0500

2024-05-19T18:37+0500

воз

бактерии

антибиотики

научные исследования

лекарства

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/13/36070204_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_25b6dcf804e095e6d3d0e88468b07be6.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила список бактерий, устойчивых к лекарственным препаратам. Об этом говорится на сайте Организации.Организация опубликовала обновленный список приоритетных бактериальных патогенов (BPPL) на 2024 год.В перечень вошли 15 семейств бактерий, устойчивых к антибиотикам, которые классифицированы в группы критического, высокого и среднего уровней приоритетности. Список также содержит рекомендации по разработке новых и необходимых методов лечения, призванных остановить распространение устойчивости к противомикробным препаратам (УПП).Отмечается, что устойчивость во многом обусловлена неправильным и избыточным использованием противомикробных препаратов. Обновленный Список BPPL содержит новые данные и мнения экспертов по проблемам дальнейших направлений исследований и разработок новых антибиотиков и содействия международной координации для стимулирования инноваций.По словам помощника Гендиректора ВОЗ доктора Жерома Саломона, "устойчивость к противомикробным препаратам ставит под угрозу возможности эффективного лечения таких социально значимых инфекций, как туберкулез, что приводит к случаям тяжелого течения заболевания и повышению уровня смертности".Для справки: Список приоритетных бактериальных патогенов был сформирован в 2017 году. С тех пор угроза устойчивости к противомикробным препаратам усилилась, что привело к ослаблению эффективности многочисленных антибиотиков и поставило под угрозу многие достижения современной медицины.

https://uz.sputniknews.ru/20240417/kak-proverit-podlinnost-lekarstv-43472139.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

воз бактерии микробы антибиотики лекарства заболевания