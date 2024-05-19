https://uz.sputniknews.ru/20240519/voz-obnovil-spisok-bakteriy-ustoychivyx-k--protivomikrobnym-preparatam--43955088.html
ВОЗ обновил список бактерий, устойчивых к противомикробным препаратам — цель и задачи
ВОЗ обновил список бактерий, устойчивых к противомикробным препаратам — цель и задачи
Sputnik Узбекистан
ВОЗ опубликовала обновленный приоритетный список устойчивых бактерий, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека.
2024-05-19T18:25+0500
2024-05-19T18:25+0500
2024-05-19T18:37+0500
воз
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антибиотики
научные исследования
лекарства
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила список бактерий, устойчивых к лекарственным препаратам. Об этом говорится на сайте Организации.Организация опубликовала обновленный список приоритетных бактериальных патогенов (BPPL) на 2024 год.В перечень вошли 15 семейств бактерий, устойчивых к антибиотикам, которые классифицированы в группы критического, высокого и среднего уровней приоритетности. Список также содержит рекомендации по разработке новых и необходимых методов лечения, призванных остановить распространение устойчивости к противомикробным препаратам (УПП).Отмечается, что устойчивость во многом обусловлена неправильным и избыточным использованием противомикробных препаратов. Обновленный Список BPPL содержит новые данные и мнения экспертов по проблемам дальнейших направлений исследований и разработок новых антибиотиков и содействия международной координации для стимулирования инноваций.По словам помощника Гендиректора ВОЗ доктора Жерома Саломона, "устойчивость к противомикробным препаратам ставит под угрозу возможности эффективного лечения таких социально значимых инфекций, как туберкулез, что приводит к случаям тяжелого течения заболевания и повышению уровня смертности".Для справки: Список приоритетных бактериальных патогенов был сформирован в 2017 году. С тех пор угроза устойчивости к противомикробным препаратам усилилась, что привело к ослаблению эффективности многочисленных антибиотиков и поставило под угрозу многие достижения современной медицины.
https://uz.sputniknews.ru/20240417/kak-proverit-podlinnost-lekarstv-43472139.html
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воз бактерии микробы антибиотики лекарства заболевания
воз бактерии микробы антибиотики лекарства заболевания
ВОЗ обновил список бактерий, устойчивых к противомикробным препаратам — цель и задачи
18:25 19.05.2024 (обновлено: 18:37 19.05.2024)
ВОЗ опубликовала обновленный приоритетный список устойчивых бактерий, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik
. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила список бактерий, устойчивых к лекарственным препаратам. Об этом говорится
на сайте Организации.
Организация опубликовала обновленный список приоритетных бактериальных патогенов (BPPL) на 2024 год.
В перечень вошли 15 семейств бактерий, устойчивых к антибиотикам, которые классифицированы в группы критического, высокого и среднего уровней приоритетности.
Список также содержит рекомендации по разработке новых и необходимых методов лечения, призванных остановить распространение устойчивости к противомикробным препаратам (УПП).
“УПП возникает в случае, если бактерии, вирусы, грибы и паразиты утрачивают реактивность на лекарства, что усугубляет течение соответствующих заболеваний у человека и увеличивает риск распространения болезней, возникновения расстройств здоровья и летальных исходов”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что устойчивость во многом обусловлена неправильным и избыточным использованием противомикробных препаратов. Обновленный Список BPPL содержит новые данные и мнения экспертов по проблемам дальнейших направлений исследований и разработок новых антибиотиков и содействия международной координации для стимулирования инноваций.
По словам помощника Гендиректора ВОЗ доктора Жерома Саломона, "устойчивость к противомикробным препаратам ставит под угрозу возможности эффективного лечения таких социально значимых инфекций, как туберкулез, что приводит к случаям тяжелого течения заболевания и повышению уровня смертности".
Для справки: Список приоритетных бактериальных патогенов был сформирован в 2017 году. С тех пор угроза устойчивости к противомикробным препаратам усилилась, что привело к ослаблению эффективности многочисленных антибиотиков и поставило под угрозу многие достижения современной медицины.