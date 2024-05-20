ЕЭК начинает разработку новой программы евразийской интеграции в сфере статистики
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБлокнот и ручка с логотипом Евразийской экономической комиссии ЕЭК
© Sputnik / Павел Бедняков/
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В 2025 году завершается реализация действующей Программы развития интеграции в сфере статистики ЕАЭС, поэтому важно выработать новый стратегический план действий в этой области.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. ЕЭК приступает к разработке новой программы евразийской интеграции в сфере статистики, рассказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.
© Пресс-служба ЕЭКЕЭК приступает к разработке новой программы евразийской интеграции в сфере статистики
ЕЭК приступает к разработке новой программы евразийской интеграции в сфере статистики
© Пресс-служба ЕЭК
Такое заявление он сделал в ходе семинара в Москве на площадке ЕЭК, где обсуждали основные направления развития евразийской интеграции в сфере статистики до 2030 года.
© Пресс-служба ЕЭКЕЭК приступает к разработке новой программы евразийской интеграции в сфере статистики
ЕЭК приступает к разработке новой программы евразийской интеграции в сфере статистики
© Пресс-служба ЕЭК
Глазьев отметил, что в 2025 году завершается реализация действующей Программы развития интеграции в сфере статистики ЕАЭС и уже сегодня совместно с деловым и экспертным сообществом необходимо выработать новый стратегический план действий в этой области.
"Следует сделать все, чтобы обеспечить пользователей отвечающими современным вызовам актуальными данными", — подчеркнул он.
На заседании с участием экспертов уполномоченных органов стран ЕАЭС, международных организаций и научного сообщества речь шла об использовании новых возможностей для сбора данных в условиях глобальной цифровизации "и, по сути, формировании дорожной карты развития статистики в рамках Союза до 2030 года с учетом положений Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в ЕАЭС "Евразийский экономический путь".
Основными темами обсуждения стали вопросы гармонизации статистической методологии в эпоху эволюции данных, модернизации цифровой инфраструктуры, интеграции статистической и геопространственной информации, использования альтернативных источников информации и инструментов искусственного интеллекта для сбора, визуализации и анализа информации.
Именно эти аспекты легли в основу приоритетных направлений Концепции Программы развития интеграции в сфере статистики ЕАЭС на 2026 – 2030 годы, которую Комиссия начала разрабатывать совместно со странами Союза.