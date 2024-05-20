https://uz.sputniknews.ru/20240520/eec-strategiya-plan-deystviy-statistika-43961406.html

ЕЭК начинает разработку новой программы евразийской интеграции в сфере статистики

ЕЭК начинает разработку новой программы евразийской интеграции в сфере статистики

Sputnik Узбекистан

В 2025 году завершается реализация действующей Программы развития интеграции в сфере статистики ЕАЭС, поэтому важно выработать новый стратегический план действий в этой области

2024-05-20T16:30+0500

2024-05-20T16:30+0500

2024-05-20T16:30+0500

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статистика

цифровые технологии

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. ЕЭК приступает к разработке новой программы евразийской интеграции в сфере статистики, рассказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии. Такое заявление он сделал в ходе семинара в Москве на площадке ЕЭК, где обсуждали основные направления развития евразийской интеграции в сфере статистики до 2030 года. Глазьев отметил, что в 2025 году завершается реализация действующей Программы развития интеграции в сфере статистики ЕАЭС и уже сегодня совместно с деловым и экспертным сообществом необходимо выработать новый стратегический план действий в этой области.На заседании с участием экспертов уполномоченных органов стран ЕАЭС, международных организаций и научного сообщества речь шла об использовании новых возможностей для сбора данных в условиях глобальной цифровизации "и, по сути, формировании дорожной карты развития статистики в рамках Союза до 2030 года с учетом положений Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в ЕАЭС "Евразийский экономический путь". Основными темами обсуждения стали вопросы гармонизации статистической методологии в эпоху эволюции данных, модернизации цифровой инфраструктуры, интеграции статистической и геопространственной информации, использования альтернативных источников информации и инструментов искусственного интеллекта для сбора, визуализации и анализа информации. Именно эти аспекты легли в основу приоритетных направлений Концепции Программы развития интеграции в сфере статистики ЕАЭС на 2026 – 2030 годы, которую Комиссия начала разрабатывать совместно со странами Союза.

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