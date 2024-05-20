https://uz.sputniknews.ru/20240520/kakie-zabolevaniya-mojno-vyyavit-po-nogtyam-43962346.html

Врач: Какие заболевания можно выявить по ногтям

Врач: Какие заболевания можно выявить по ногтям

Sputnik Узбекистан

Изменение формы ногтей может говорить об анемии или воспалении щитовидной железы

2024-05-20T22:02+0500

2024-05-20T22:02+0500

2024-05-20T22:02+0500

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Неожиданное изменение формы ногтей у женщины может быть симптомом анемии или тиреоидита, заявил главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, по ногтям можно многое сказать о состоянии здоровья человека.Кроме того, Мясников добавил, что каждая четвертая женщина страдает аутоиммунным тиреоидитом (воспалением щитовидной железы) и у каждой четвертой изменена форма ногтей, однако эти два фактора могут не совпадать друг с другом.В свою очередь, дерматолог Ирина Гостева в том же эфире рассказала, что любое изменение ногтей может быть проявлением болезни. К примеру, хороший кардиолог может по поперечному срезу определить даже то, был ли у пациента инфаркт или инсульт. В случае сомнений и беспокойства из-за изменения формы ногтей, она рекомендовала обратиться к врачу и сдать анализы.

https://uz.sputniknews.ru/20240516/nogi-sudorogi-prichiny-vrach-43893399.html

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