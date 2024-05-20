https://uz.sputniknews.ru/20240520/kakie-zabolevaniya-mojno-vyyavit-po-nogtyam-43962346.html
Врач: Какие заболевания можно выявить по ногтям
Врач: Какие заболевания можно выявить по ногтям
Sputnik Узбекистан
Изменение формы ногтей может говорить об анемии или воспалении щитовидной железы
2024-05-20T22:02+0500
2024-05-20T22:02+0500
2024-05-20T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
заболевания
анемия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/0c/21332255_0:316:3073:2044_1920x0_80_0_0_8274755f834a7038e1c999d371139bd9.jpg
Неожиданное изменение формы ногтей у женщины может быть симптомом анемии или тиреоидита, заявил главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, по ногтям можно многое сказать о состоянии здоровья человека.Кроме того, Мясников добавил, что каждая четвертая женщина страдает аутоиммунным тиреоидитом (воспалением щитовидной железы) и у каждой четвертой изменена форма ногтей, однако эти два фактора могут не совпадать друг с другом.В свою очередь, дерматолог Ирина Гостева в том же эфире рассказала, что любое изменение ногтей может быть проявлением болезни. К примеру, хороший кардиолог может по поперечному срезу определить даже то, был ли у пациента инфаркт или инсульт. В случае сомнений и беспокойства из-за изменения формы ногтей, она рекомендовала обратиться к врачу и сдать анализы.
https://uz.sputniknews.ru/20240516/nogi-sudorogi-prichiny-vrach-43893399.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/0c/21332255_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ff2857d1f39a811fb8a0e1ef73d46091.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
врач ногти изменения форма заболевания
врач ногти изменения форма заболевания
Врач: Какие заболевания можно выявить по ногтям
Изменение формы ногтей может говорить об анемии или воспалении щитовидной железы.
Неожиданное изменение формы ногтей у женщины может быть симптомом анемии или тиреоидита, заявил главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, по ногтям можно многое сказать о состоянии здоровья человека.
"Допустим, железодефицитная анемия... Ноготь может иметь вогнутую форму, со впадинкой. Видите такие продольные полосы? Они, как правило, ни о чем не говорят, но также могут говорить об анемии", — сказал врач.
Кроме того, Мясников добавил, что каждая четвертая женщина страдает аутоиммунным тиреоидитом (воспалением щитовидной железы) и у каждой четвертой изменена форма ногтей, однако эти два фактора могут не совпадать друг с другом.
В свою очередь, дерматолог Ирина Гостева в том же эфире рассказала, что любое изменение ногтей может быть проявлением болезни. К примеру, хороший кардиолог может по поперечному срезу определить даже то, был ли у пациента инфаркт или инсульт. В случае сомнений и беспокойства из-за изменения формы ногтей, она рекомендовала обратиться к врачу и сдать анализы.