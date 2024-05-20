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Врач: Какие заболевания можно выявить по ногтям
Врач: Какие заболевания можно выявить по ногтям
Sputnik Узбекистан
Изменение формы ногтей может говорить об анемии или воспалении щитовидной железы
2024-05-20T22:02+0500
2024-05-20T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
заболевания
анемия
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Неожиданное изменение формы ногтей у женщины может быть симптомом анемии или тиреоидита, заявил главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, по ногтям можно многое сказать о состоянии здоровья человека.Кроме того, Мясников добавил, что каждая четвертая женщина страдает аутоиммунным тиреоидитом (воспалением щитовидной железы) и у каждой четвертой изменена форма ногтей, однако эти два фактора могут не совпадать друг с другом.В свою очередь, дерматолог Ирина Гостева в том же эфире рассказала, что любое изменение ногтей может быть проявлением болезни. К примеру, хороший кардиолог может по поперечному срезу определить даже то, был ли у пациента инфаркт или инсульт. В случае сомнений и беспокойства из-за изменения формы ногтей, она рекомендовала обратиться к врачу и сдать анализы.
https://uz.sputniknews.ru/20240516/nogi-sudorogi-prichiny-vrach-43893399.html
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врач ногти изменения форма заболевания
врач ногти изменения форма заболевания

Врач: Какие заболевания можно выявить по ногтям

22:02 20.05.2024
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМастер маникюра за работой
Мастер маникюра за работой - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2024
© Sputnik / Александр Кряжев
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Изменение формы ногтей может говорить об анемии или воспалении щитовидной железы.
Неожиданное изменение формы ногтей у женщины может быть симптомом анемии или тиреоидита, заявил главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, по ногтям можно многое сказать о состоянии здоровья человека.
"Допустим, железодефицитная анемия... Ноготь может иметь вогнутую форму, со впадинкой. Видите такие продольные полосы? Они, как правило, ни о чем не говорят, но также могут говорить об анемии", — сказал врач.
Кроме того, Мясников добавил, что каждая четвертая женщина страдает аутоиммунным тиреоидитом (воспалением щитовидной железы) и у каждой четвертой изменена форма ногтей, однако эти два фактора могут не совпадать друг с другом.
В свою очередь, дерматолог Ирина Гостева в том же эфире рассказала, что любое изменение ногтей может быть проявлением болезни. К примеру, хороший кардиолог может по поперечному срезу определить даже то, был ли у пациента инфаркт или инсульт. В случае сомнений и беспокойства из-за изменения формы ногтей, она рекомендовала обратиться к врачу и сдать анализы.
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