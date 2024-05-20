https://uz.sputniknews.ru/20240520/mirziyoyev-soboleznovaniye-gibel-raisi-43960497.html

Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана направил слова искреннего сочувствия и поддержки дружественному народу Ирана, родным и близким погибших

2024-05-20T12:47+0500

2024-05-20T12:47+0500

2024-05-20T15:48+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

соболезнования

гибель

президент

иран

вертолет

крушение

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.В письме, в частности, отмечается, что светлая память об Ибрахиме Раиси, который внес огромный вклад в развитие всестороннего сотрудничества, взаимовыгодного и долгосрочного партнерства между Узбекистаном и Ираном, навсегда сохранится в сердцах наших народов.Глава республики выразил искреннее сочувствие и поддержку дружественному народу Ирана, родным и близким погибших.Напомним, что президент Ирана Ибрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации погибли в результате крушения вертолета.Инцидент произошел в воскресенье днем. Вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Сообщения о гибели Раиси подтвердил вице-президент Ирана. В соответствии с конституцией страны, до проведения выборов обязанности президента будет исполнять первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

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