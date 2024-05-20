https://uz.sputniknews.ru/20240520/mirziyoyev-soboleznovaniye-gibel-raisi-43960497.html
Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана направил слова искреннего сочувствия и поддержки дружественному народу Ирана, родным и близким погибших
2024-05-20T12:47+0500
2024-05-20T12:47+0500
2024-05-20T15:48+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
соболезнования
гибель
президент
иран
вертолет
крушение
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.В письме, в частности, отмечается, что светлая память об Ибрахиме Раиси, который внес огромный вклад в развитие всестороннего сотрудничества, взаимовыгодного и долгосрочного партнерства между Узбекистаном и Ираном, навсегда сохранится в сердцах наших народов.Глава республики выразил искреннее сочувствие и поддержку дружественному народу Ирана, родным и близким погибших.Напомним, что президент Ирана Ибрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации погибли в результате крушения вертолета.Инцидент произошел в воскресенье днем. Вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Сообщения о гибели Раиси подтвердил вице-президент Ирана. В соответствии с конституцией страны, до проведения выборов обязанности президента будет исполнять первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
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глава узбекистан соболезнования гибель президент иран
глава узбекистан соболезнования гибель президент иран
Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
12:47 20.05.2024 (обновлено: 15:48 20.05.2024)
Глава Узбекистана направил слова искреннего сочувствия и поддержки дружественному народу Ирана, родным и близким погибших.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщает
пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Высшему духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц в результате трагедии на севере страны", — говорится в сообщении.
В письме, в частности, отмечается, что светлая память об Ибрахиме Раиси, который внес огромный вклад в развитие всестороннего сотрудничества, взаимовыгодного и долгосрочного партнерства между Узбекистаном и Ираном, навсегда сохранится в сердцах наших народов.
Глава республики выразил искреннее сочувствие и поддержку дружественному народу Ирана, родным и близким погибших.
Напомним, что президент Ирана Ибрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации погибли в результате крушения вертолета.
Инцидент произошел в воскресенье днем. Вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Сообщения о гибели Раиси подтвердил вице-президент Ирана.
В соответствии с конституцией страны, до проведения выборов обязанности президента будет исполнять первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.