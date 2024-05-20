https://uz.sputniknews.ru/20240520/putin-soboleznovaniya-gibel-raisi-43961853.html
Путин назвал гибель Раиси огромной трагедией для иранского народа
Путин назвал гибель Раиси огромной трагедией для иранского народа
Sputnik Узбекистан
Российский лидер направил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси, отметив, что навсегда сохранит самую светлую память об этом замечательном человеке
2024-05-20T14:18+0500
2024-05-20T14:18+0500
2024-05-20T14:36+0500
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал гибель Раиси огромной трагедией для иранского народа. Глава РФ направил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси, сообщается на сайте Кремля.Путин отметил неоценимый личный вклад Раиси в развитие добрососедских отношений стран.По его словам, он навсегда сохранит светлую память об иранском лидере.Глава РФ подчеркнул, что Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом.Напомним, что вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Церемония похорон президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц, погибших при крушении вертолета, пройдет во вторник, 21 мая, в городе Тебриз.В Иране из-за гибели Раиси объявили пятидневный траур.Согласно конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней. Их организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.В соответствии с Основным законом страны, до проведения выборов обязанности президента будет исполнять первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
https://uz.sputniknews.ru/20240520/mirziyoyev-soboleznovaniye-gibel-raisi-43960497.html
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россия лидер соболезнования иран гибель президент раиси
россия лидер соболезнования иран гибель президент раиси
Путин назвал гибель Раиси огромной трагедией для иранского народа
14:18 20.05.2024 (обновлено: 14:36 20.05.2024)
Российский лидер направил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси, отметив, что навсегда сохранит самую светлую память об этом замечательном человеке.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.
Президент России Владимир Путин назвал гибель Раиси огромной трагедией для иранского народа. Глава РФ направил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси, сообщается
на сайте Кремля.
"Уважаемый господин (Верховный руководитель Исламской Республики Иран Аятолле Сейеду Али) Хаменеи. Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унесшей жизнь Президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны", — говорится в телеграмме.
Путин отметил неоценимый личный вклад Раиси в развитие добрососедских отношений стран.
"Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства", — отметил президент РФ.
По его словам, он навсегда сохранит светлую память об иранском лидере.
"Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного Президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты", — говорится в телеграмме.
Глава РФ подчеркнул, что Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом.
Напомним, что вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.
Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Церемония похорон президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц, погибших при крушении вертолета, пройдет во вторник, 21 мая, в городе Тебриз.
В Иране из-за гибели Раиси объявили пятидневный траур.
Согласно конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней. Их организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
В соответствии с Основным законом страны, до проведения выборов обязанности президента будет исполнять первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.