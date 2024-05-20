https://uz.sputniknews.ru/20240520/putin-soboleznovaniya-gibel-raisi-43961853.html

Путин назвал гибель Раиси огромной трагедией для иранского народа

Путин назвал гибель Раиси огромной трагедией для иранского народа

Sputnik Узбекистан

Российский лидер направил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси, отметив, что навсегда сохранит самую светлую память об этом замечательном человеке

2024-05-20T14:18+0500

2024-05-20T14:18+0500

2024-05-20T14:36+0500

в мире

президент рф

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иран

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал гибель Раиси огромной трагедией для иранского народа. Глава РФ направил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси, сообщается на сайте Кремля.Путин отметил неоценимый личный вклад Раиси в развитие добрососедских отношений стран.По его словам, он навсегда сохранит светлую память об иранском лидере.Глава РФ подчеркнул, что Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом.Напомним, что вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Церемония похорон президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц, погибших при крушении вертолета, пройдет во вторник, 21 мая, в городе Тебриз.В Иране из-за гибели Раиси объявили пятидневный траур.Согласно конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней. Их организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.В соответствии с Основным законом страны, до проведения выборов обязанности президента будет исполнять первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

https://uz.sputniknews.ru/20240520/mirziyoyev-soboleznovaniye-gibel-raisi-43960497.html

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