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https://uz.sputniknews.ru/20240520/uzbekistan-olimpiada-kursanty-sng-43965790.html
В Узбекистане стартовала олимпиада по военно-профессиональной подготовке курсантов из СНГ
В Узбекистане стартовала олимпиада по военно-профессиональной подготовке курсантов из СНГ
Sputnik Узбекистан
В соревнованиях участвуют 6 команд. Для проведения олимпиады используют материально-техническую базу Академии Вооруженных Сил РУз, Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища и полигона "Чирчик" Ташкентского военного округа
2024-05-20T17:40+0500
2024-05-20T17:40+0500
общество
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курсанты
олимпиада
военные
министерство обороны узбекистана
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Узбекистане началась VIII международная олимпиада по военно-профессиональной подготовке курсантов высших военных учебных заведений стран СНГ, сообщает пресс-служба Минобороны.В соревнованиях участвуют 6 команд, сформированных из курсантов военных вузов РУз, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая. Для проведения олимпиады также используют материально-техническую базу Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища и полигон "Чирчик" Ташкентского военного округа.Олимпиада проводится в целях дальнейшего укрепления международного военного сотрудничества, совершенствования подготовки военных кадров, повышения их мотивации, раскрытия научных и творческих способностей, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава профильных учебных заведений и развития методик преподавания, добавили в пресс-службе Минобороны.В течение пяти дней курсанты будут состязаться в таких конкурсах, как "Тяжело в учении – легко в бою", "Химическая защита", "Ориентирование", "Стрелок", "Дуэль", "Армейский биатлон", "Оружейник", "Огневое поражение", "Преодоление". Кроме того, им предстоит преодолеть специальную 500-метровую полосу препятствий, продемонстрировать знания по международному гуманитарному праву и навыки оказания медицинской помощи.Напоминаем, что по итогам прошлогодних соревнований победителем абсолютного командного первенства стала команда курсантов из Узбекистана. Второе место заняла команда Российской Федерации, третье — Кыргызстана.
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олимпиада курсанты снг узбекистан
олимпиада курсанты снг узбекистан

В Узбекистане стартовала олимпиада по военно-профессиональной подготовке курсантов из СНГ

17:40 20.05.2024
© Министерства обороны республики УзбекистанВ Узбекистане стартовала олимпиада по военно-профессиональной подготовке курсантов из СНГ
В Узбекистане стартовала олимпиада по военно-профессиональной подготовке курсантов из СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2024
© Министерства обороны республики Узбекистан
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В соревнованиях участвуют 6 команд. Для проведения олимпиады используют материально-техническую базу Академии Вооруженных Сил РУз, Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища и полигона "Чирчик" Ташкентского военного округа.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Узбекистане началась VIII международная олимпиада по военно-профессиональной подготовке курсантов высших военных учебных заведений стран СНГ, сообщает пресс-служба Минобороны.
© Министерства обороны республики УзбекистанВ Узбекистане стартовала олимпиада по военно-профессиональной подготовке курсантов из СНГ
В Узбекистане стартовала олимпиада по военно-профессиональной подготовке курсантов из СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2024
В Узбекистане стартовала олимпиада по военно-профессиональной подготовке курсантов из СНГ
© Министерства обороны республики Узбекистан
"Финал VIII международной олимпиады по направлению "Военно-профессиональная подготовка" среди курсантов высших военных учебных заведений Содружества Независимых Государств стартовал на базе Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.
В соревнованиях участвуют 6 команд, сформированных из курсантов военных вузов РУз, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая. Для проведения олимпиады также используют материально-техническую базу Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища и полигон "Чирчик" Ташкентского военного округа.
Олимпиада проводится в целях дальнейшего укрепления международного военного сотрудничества, совершенствования подготовки военных кадров, повышения их мотивации, раскрытия научных и творческих способностей, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава профильных учебных заведений и развития методик преподавания, добавили в пресс-службе Минобороны.
В течение пяти дней курсанты будут состязаться в таких конкурсах, как "Тяжело в учении – легко в бою", "Химическая защита", "Ориентирование", "Стрелок", "Дуэль", "Армейский биатлон", "Оружейник", "Огневое поражение", "Преодоление". Кроме того, им предстоит преодолеть специальную 500-метровую полосу препятствий, продемонстрировать знания по международному гуманитарному праву и навыки оказания медицинской помощи.
© Министерства обороны республики УзбекистанВ Узбекистане стартовала олимпиада по военно-профессиональной подготовке курсантов из СНГ
В Узбекистане стартовала олимпиада по военно-профессиональной подготовке курсантов из СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2024
В Узбекистане стартовала олимпиада по военно-профессиональной подготовке курсантов из СНГ
© Министерства обороны республики Узбекистан
Напоминаем, что по итогам прошлогодних соревнований победителем абсолютного командного первенства стала команда курсантов из Узбекистана. Второе место заняла команда Российской Федерации, третье — Кыргызстана.
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