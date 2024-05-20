https://uz.sputniknews.ru/20240520/uzbekistan-olimpiada-kursanty-sng-43965790.html

В Узбекистане стартовала олимпиада по военно-профессиональной подготовке курсантов из СНГ

В Узбекистане стартовала олимпиада по военно-профессиональной подготовке курсантов из СНГ

Sputnik Узбекистан

В соревнованиях участвуют 6 команд. Для проведения олимпиады используют материально-техническую базу Академии Вооруженных Сил РУз, Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища и полигона "Чирчик" Ташкентского военного округа

2024-05-20T17:40+0500

2024-05-20T17:40+0500

2024-05-20T17:40+0500

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министерство обороны узбекистана

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Узбекистане началась VIII международная олимпиада по военно-профессиональной подготовке курсантов высших военных учебных заведений стран СНГ, сообщает пресс-служба Минобороны.В соревнованиях участвуют 6 команд, сформированных из курсантов военных вузов РУз, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая. Для проведения олимпиады также используют материально-техническую базу Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища и полигон "Чирчик" Ташкентского военного округа.Олимпиада проводится в целях дальнейшего укрепления международного военного сотрудничества, совершенствования подготовки военных кадров, повышения их мотивации, раскрытия научных и творческих способностей, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава профильных учебных заведений и развития методик преподавания, добавили в пресс-службе Минобороны.В течение пяти дней курсанты будут состязаться в таких конкурсах, как "Тяжело в учении – легко в бою", "Химическая защита", "Ориентирование", "Стрелок", "Дуэль", "Армейский биатлон", "Оружейник", "Огневое поражение", "Преодоление". Кроме того, им предстоит преодолеть специальную 500-метровую полосу препятствий, продемонстрировать знания по международному гуманитарному праву и навыки оказания медицинской помощи.Напоминаем, что по итогам прошлогодних соревнований победителем абсолютного командного первенства стала команда курсантов из Узбекистана. Второе место заняла команда Российской Федерации, третье — Кыргызстана.

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