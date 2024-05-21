Как употребление клубники влияет на организм
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Диетолог объяснила, почему не стоит злоупотреблять ароматной ягодой.
Сезон клубники в разгаре, а значит можно наслаждаться любимой ягодой в неограниченных количествах? Однако, не все так однозначно, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.
По ее словам, клубника — это прекрасный источник питательных веществ как в свежем виде, так и в десертах.
"Клубника богата витамином C, который является мощным антиоксидантом, укрепляет иммунную систему, помогает организму бороться с инфекциями и улучшает усвоение железа. В ее составе есть витамины К, Е и В6, а также магний, калий, марганец и фолиевая кислота. Клубника содержит антоцианы (растительные пигменты, – ред.), которые придают ягодам красный цвет: эти вещества могут, в частности, помочь снизить воспаление, улучшить здоровье сердца и сосудов, а также защищают клетки от воздействия свободных радикалов", – объяснила специалист.
Однако, несмотря на массу полезных свойств, злоупотреблять ароматными ягодами не стоит, предупредила диетолог.
"При наличии аллергической реакции на ягоды следует избегать их употребления. Также из-за высокого содержания органических кислот клубника может ухудшать состояние людей с гастритом, язвой и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. С осторожностью стоит употреблять ягоду людям с болезнями почек, так как она содержит большое количество оксалатов (соли и эфиры щавелевой кислоты, – ред.). Несмотря на то, что клубника имеет невысокий гликемический индекс, людям с сахарным диабетом следует контролировать количество потребляемых ягод", — перечислила Разаренова.
Даже для здоровых людей главное правило в употреблении клубники, по словам врача, — умеренность. "Безопасная доза" — это порция примерно 150 граммов в сутки.
"Обычно рекомендуется съедать порцию клубники в размере одной чашки (около 150 граммов) в день – как часть разнообразного рациона. Если вы предпочитаете приготовленную клубнику, например, в коктейлях, салатах или десертах, то важно контролировать добавленный сахар и калории", – заключила врач.