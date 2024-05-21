https://uz.sputniknews.ru/20240521/klubnika-polza-vred-vrach-mneniye-43974168.html

Как употребление клубники влияет на организм

Как употребление клубники влияет на организм

Sputnik Узбекистан

Диетолог объяснила, почему не стоит злоупотреблять ароматной ягодой

2024-05-21T22:04+0500

2024-05-21T22:04+0500

2024-05-21T22:04+0500

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Сезон клубники в разгаре, а значит можно наслаждаться любимой ягодой в неограниченных количествах? Однако, не все так однозначно, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.По ее словам, клубника — это прекрасный источник питательных веществ как в свежем виде, так и в десертах.Однако, несмотря на массу полезных свойств, злоупотреблять ароматными ягодами не стоит, предупредила диетолог.Даже для здоровых людей главное правило в употреблении клубники, по словам врача, — умеренность. "Безопасная доза" — это порция примерно 150 граммов в сутки."Обычно рекомендуется съедать порцию клубники в размере одной чашки (около 150 граммов) в день – как часть разнообразного рациона. Если вы предпочитаете приготовленную клубнику, например, в коктейлях, салатах или десертах, то важно контролировать добавленный сахар и калории", – заключила врач.

https://uz.sputniknews.ru/20240520/kakie-zabolevaniya-mojno-vyyavit-po-nogtyam-43962346.html

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