https://uz.sputniknews.ru/20240521/mirziyoyev-prezentatsiya-banki-43969596.html

Какие задачи поставил Мирзиёев перед банками — подробности

Какие задачи поставил Мирзиёев перед банками — подробности

Sputnik Узбекистан

Главе республики представили презентацию об участии банков в привлечении иностранных инвестиций

2024-05-21T09:44+0500

2024-05-21T09:44+0500

2024-05-21T09:52+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

банки

презентация

инвестиции

занятость населения

национальный банк узбекистана

узпромстройбанк

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией об участии Национального банка Узбекистана и Узпромстройбанка в привлечении иностранных инвестиций и обеспечении занятости населения, а также поставил перед ними ряд задач, сообщает пресс-служба президента.Так, в этом году Национальный банк планирует реализовать проекты на $6 млрд.В свою очередь Узпромстройбанк планирует в этом году привлечь из международного финансового рынка средства на $3,1 млрд. Клиенты банка приступили к реализации инвестпроектов общей стоимостью $4,8 млрд.Как отмечалось, Национальный банк содействует обеспечению занятости безработного населения в 967 махаллях, Узпромстройбанк – в 727. Важно, что благодаря развертыванию банками работы на низовом уровне, бизнес-структуры выходят из “тени”.Президент указал на необходимость системного мониторинга инвестиционных проектов клиентов и оперативного решения возникающих проблем. Также он подчеркнул важность всесторонней поддержки предпринимателей на всех уровнях — от районного до республиканского, повышения их финансовой и инновационной осведомленности.

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мирзиёев банки задачи привлечение иностранные инвестиции