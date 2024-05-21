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https://uz.sputniknews.ru/20240521/mirziyoyev-prezentatsiya-banki-43969596.html
Какие задачи поставил Мирзиёев перед банками — подробности
Какие задачи поставил Мирзиёев перед банками — подробности
Sputnik Узбекистан
Главе республики представили презентацию об участии банков в привлечении иностранных инвестиций
2024-05-21T09:44+0500
2024-05-21T09:52+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
банки
презентация
инвестиции
занятость населения
национальный банк узбекистана
узпромстройбанк
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией об участии Национального банка Узбекистана и Узпромстройбанка в привлечении иностранных инвестиций и обеспечении занятости населения, а также поставил перед ними ряд задач, сообщает пресс-служба президента.Так, в этом году Национальный банк планирует реализовать проекты на $6 млрд.В свою очередь Узпромстройбанк планирует в этом году привлечь из международного финансового рынка средства на $3,1 млрд. Клиенты банка приступили к реализации инвестпроектов общей стоимостью $4,8 млрд.Как отмечалось, Национальный банк содействует обеспечению занятости безработного населения в 967 махаллях, Узпромстройбанк – в 727. Важно, что благодаря развертыванию банками работы на низовом уровне, бизнес-структуры выходят из “тени”.Президент указал на необходимость системного мониторинга инвестиционных проектов клиентов и оперативного решения возникающих проблем. Также он подчеркнул важность всесторонней поддержки предпринимателей на всех уровнях — от районного до республиканского, повышения их финансовой и инновационной осведомленности.
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мирзиёев банки задачи привлечение иностранные инвестиции
мирзиёев банки задачи привлечение иностранные инвестиции

Какие задачи поставил Мирзиёев перед банками — подробности

09:44 21.05.2024 (обновлено: 09:52 21.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 20 мая ознакомился с презентацией об участии банков в привлечении иностранных инвестиций.
Президент Шавкат Мирзиёев 20 мая ознакомился с презентацией об участии банков в привлечении иностранных инвестиций. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Главе республики представили презентацию об участии банков в привлечении иностранных инвестиций.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией об участии Национального банка Узбекистана и Узпромстройбанка в привлечении иностранных инвестиций и обеспечении занятости населения, а также поставил перед ними ряд задач, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 20 мая ознакомился с презентацией об участии банков в привлечении иностранных инвестиций.
Президент Шавкат Мирзиёев 20 мая ознакомился с презентацией об участии банков в привлечении иностранных инвестиций. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2024
Президент Шавкат Мирзиёев 20 мая ознакомился с презентацией об участии банков в привлечении иностранных инвестиций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Так, в этом году Национальный банк планирует реализовать проекты на $6 млрд.
"Намечено реализовать 526 проектов на 2,1 триллиона сумов в ювелирной отрасли и более 40 тысяч проектов в сфере услуг за счет кредитов на 41,8 триллиона сумов. В результате ожидается обеспечение занятости свыше 2,5 миллиона человек", — говорится в сообщении.
В свою очередь Узпромстройбанк планирует в этом году привлечь из международного финансового рынка средства на $3,1 млрд. Клиенты банка приступили к реализации инвестпроектов общей стоимостью $4,8 млрд.

"Банк предусматривает привлечь в 2024–2025 годах 2 миллиарда 800 миллионов долларов иностранных инвестиций в рамках 529 проектов в индустрии строительных материалов, что позволит создать 25 тысяч рабочих мест", — указано в сообщении.

Как отмечалось, Национальный банк содействует обеспечению занятости безработного населения в 967 махаллях, Узпромстройбанк – в 727. Важно, что благодаря развертыванию банками работы на низовом уровне, бизнес-структуры выходят из “тени”.
Президент указал на необходимость системного мониторинга инвестиционных проектов клиентов и оперативного решения возникающих проблем. Также он подчеркнул важность всесторонней поддержки предпринимателей на всех уровнях — от районного до республиканского, повышения их финансовой и инновационной осведомленности.
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