Какие задачи поставил Мирзиёев перед банками — подробности
09:44 21.05.2024 (обновлено: 09:52 21.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 20 мая ознакомился с презентацией об участии банков в привлечении иностранных инвестиций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Главе республики представили презентацию об участии банков в привлечении иностранных инвестиций.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией об участии Национального банка Узбекистана и Узпромстройбанка в привлечении иностранных инвестиций и обеспечении занятости населения, а также поставил перед ними ряд задач, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 20 мая ознакомился с презентацией об участии банков в привлечении иностранных инвестиций.
Президент Шавкат Мирзиёев 20 мая ознакомился с презентацией об участии банков в привлечении иностранных инвестиций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Так, в этом году Национальный банк планирует реализовать проекты на $6 млрд.
"Намечено реализовать 526 проектов на 2,1 триллиона сумов в ювелирной отрасли и более 40 тысяч проектов в сфере услуг за счет кредитов на 41,8 триллиона сумов. В результате ожидается обеспечение занятости свыше 2,5 миллиона человек", — говорится в сообщении.
В свою очередь Узпромстройбанк планирует в этом году привлечь из международного финансового рынка средства на $3,1 млрд. Клиенты банка приступили к реализации инвестпроектов общей стоимостью $4,8 млрд.
"Банк предусматривает привлечь в 2024–2025 годах 2 миллиарда 800 миллионов долларов иностранных инвестиций в рамках 529 проектов в индустрии строительных материалов, что позволит создать 25 тысяч рабочих мест", — указано в сообщении.
Как отмечалось, Национальный банк содействует обеспечению занятости безработного населения в 967 махаллях, Узпромстройбанк – в 727. Важно, что благодаря развертыванию банками работы на низовом уровне, бизнес-структуры выходят из “тени”.
Президент указал на необходимость системного мониторинга инвестиционных проектов клиентов и оперативного решения возникающих проблем. Также он подчеркнул важность всесторонней поддержки предпринимателей на всех уровнях — от районного до республиканского, повышения их финансовой и инновационной осведомленности.