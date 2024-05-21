https://uz.sputniknews.ru/20240521/putin-gosvizit-uzbekistan-43977767.html

Путин посетит Узбекистан с государственным визитом

Путин посетит Узбекистан с государственным визитом

Sputnik Узбекистан

Речь шла о реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне, а также графике предстоящих двусторонних мероприятий

2024-05-21T14:59+0500

2024-05-21T14:59+0500

2024-05-21T15:20+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

президент рф

владимир путин

государственный визит

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Президенты рассмотрели вопросы дальнейшего расширения узбекско-российского многопланового сотрудничества, укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Особое внимание лидеры Узбекистана и РФ уделили вопросам наращивания объемов товарооборота, реализации проектов кооперации ведущих предприятий и продвижению программ культурно-гуманитарного обмена, в том числе путем активизации межрегиональных контактов.Также речь шла о реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне и графике предстоящих двусторонних мероприятий.Путин также поделился впечатлениями о недавних переговорах с китайским руководством в Пекине.Стороны подтвердили стремление и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном.

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