https://uz.sputniknews.ru/20240521/putin-gosvizit-uzbekistan-43977767.html
Путин посетит Узбекистан с государственным визитом
Путин посетит Узбекистан с государственным визитом
Sputnik Узбекистан
Речь шла о реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне, а также графике предстоящих двусторонних мероприятий
2024-05-21T14:59+0500
2024-05-21T14:59+0500
2024-05-21T15:20+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
телефонный разговор
президент рф
владимир путин
государственный визит
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Президенты рассмотрели вопросы дальнейшего расширения узбекско-российского многопланового сотрудничества, укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Особое внимание лидеры Узбекистана и РФ уделили вопросам наращивания объемов товарооборота, реализации проектов кооперации ведущих предприятий и продвижению программ культурно-гуманитарного обмена, в том числе путем активизации межрегиональных контактов.Также речь шла о реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне и графике предстоящих двусторонних мероприятий.Путин также поделился впечатлениями о недавних переговорах с китайским руководством в Пекине.Стороны подтвердили стремление и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном.
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путин узбекистан госвизит
путин узбекистан госвизит
Путин посетит Узбекистан с государственным визитом
14:59 21.05.2024 (обновлено: 15:20 21.05.2024)
Главы Узбекистана и РФ поговорили по телефону. Речь шла о реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне, а также графике предстоящих двусторонних мероприятий.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает
пресс-служба лидера Узбекистана.
Президенты рассмотрели вопросы дальнейшего расширения узбекско-российского многопланового сотрудничества, укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Особое внимание лидеры Узбекистана и РФ уделили вопросам наращивания объемов товарооборота, реализации проектов кооперации ведущих предприятий и продвижению программ культурно-гуманитарного обмена, в том числе путем активизации межрегиональных контактов.
Также речь шла о реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне и графике предстоящих двусторонних мероприятий.
"Обсужден ход подготовки предстоящего государственного визита Президента Российской Федерации в Республику Узбекистан. В этом контексте затронут ряд практических вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере", — сообщает пресс-служба Кремля.
Путин также поделился впечатлениями о недавних переговорах с китайским руководством в Пекине.
Стороны подтвердили стремление и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном.