https://uz.sputniknews.ru/20240521/rossiya-artilleristy-gaubitsa-belosnejka-43971037.html
Она нас не подводила — российские артиллеристы рассказали о "Белоснежке"
Она нас не подводила — российские артиллеристы рассказали о "Белоснежке"
Sputnik Узбекистан
По словам военнослужащих, поставленные командованием задачи по уничтожению противника, выполняются в любое время суток и при любых условиях
2024-05-21T11:30+0500
2024-05-21T11:30+0500
2024-05-21T11:30+0500
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Бойцы артиллерийского расчета гаубицы Д-30 "Южной" группировки войск рассказали о работе гаубицы, о том, почему ее прозвали "Белоснежкой", а также о поражении целей на Донецком направлении, сообщает РИА Новости.Боец также отметил интенсивность применения противником БПЛА в сравнении с прошлым годом, по его словам, число "птичек" увеличилось. Однако, добавил он, поставленные командованием задачи по уничтожению противника выполняются в любое время суток и при любых условиях.В Минобороны также сообщили, что благодаря корректировке огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, было нанесено огневое поражение личному составу противника, пытавшемуся закрепиться в лесополосе, а также уничтожен укрепрайон ВСУ.Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов на донецком направлении СВО, противник постоянно несет потери в живой силе и технике, а также не может осуществлять подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.
https://uz.sputniknews.ru/20240520/ssha-nesposobnost-obespecheniye-ukraina-boyepripasy-43957944.html
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гаубица д-30 донецкое направление
гаубица д-30 донецкое направление
Она нас не подводила — российские артиллеристы рассказали о "Белоснежке"
По словам военнослужащих, поставленные командованием задачи по уничтожению противника, выполняются в любое время суток и при любых условиях.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Бойцы артиллерийского расчета гаубицы Д-30 "Южной" группировки войск рассказали о работе гаубицы, о том, почему ее прозвали "Белоснежкой", а также о поражении целей на Донецком направлении, сообщает РИА Новости.
"Были на полигоне … собрался расчет … подумали, надо же назвать как-то (орудие - ред.) … вспомнили мультфильм "Белоснежка и семь гномов" … Нас семь человек в расчете … Ну и она нас не подводила", — рассказал военнослужащий с позывным "Башкир".
Боец также отметил интенсивность применения противником БПЛА в сравнении с прошлым годом, по его словам, число "птичек" увеличилось. Однако, добавил он, поставленные командованием задачи по уничтожению противника выполняются в любое время суток и при любых условиях.
В Минобороны также сообщили, что благодаря корректировке огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, было нанесено огневое поражение личному составу противника, пытавшемуся закрепиться в лесополосе, а также уничтожен укрепрайон ВСУ.
Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов на донецком направлении СВО, противник постоянно несет потери в живой силе и технике, а также не может осуществлять подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.