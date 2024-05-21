Итоги встречи глав МИД стран ШОС в Астане: подписано 22 документа
© Sputnik / Санат ИмангалиевЗаседание СМИД ШОС: подписание итоговых документов
© Sputnik / Санат Имангалиев
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Принятые решения касаются многостороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. На заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС приняли 22 решения, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на генерального секретаря организации Чжан Мина.
© Sputnik / Санат ИмангалиевГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин
© Sputnik / Санат Имангалиев
Подписанные решения касаются многостороннего сотрудничества в политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных сферах, сообщил Генсек ШОС в ходе итоговой пресс-конференции.
"Также одобрен отчет генерального секретаря ШОС о работе секретариата с мая 2023 года по май 2024 года", — добавил Мин.
© Sputnik / Санат ИмангалиевЗаседание СМИД ШОС: подписание итоговых документов
Заседание СМИД ШОС: подписание итоговых документов
© Sputnik / Санат Имангалиев
Он отметил, что особое внимание участники заседания уделили процессу расширения членского состава организации.
"Это свидетельствует о привлекательности и положительном имидже ШОС среди других стран, которые не входят в организацию. С участием министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника мы сверили часы по процедуре принятия республики Беларусь в ШОС", — сказал Мин.
В фокусе внимания участников также находились вопросы совершенствования деятельности организации.
Речь шла об эффективном функционировании органов и механизмов ШОС в новых условиях.
© Sputnik / Санат ИмангалиевЗаседание СМИД ШОС: подписание итоговых документов
Заседание СМИД ШОС: подписание итоговых документов
© Sputnik / Санат Имангалиев
Чжан Мин также остановился на председательстве Казахстана в ШОС, подчеркнув, что оно "получилось содержательным и интересным".
"С июля 2023 года в рамках председательства Казахстана в ШОС казахстанской стороной было организовано свыше 180 мероприятий в различных сферах. Казахстанские партнеры во время этой миссии делали особый акцент на экономической, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарной проблеме", — сказал генсек Организации.
Кроме того, он выразил уверенность, что при поддержке членов-государств ШОС Астанинский саммит пройдет успешно и придаст новый импульс организации, став еще одной важной вехой в ее развитии.
"Со своей стороны мы готовы оказать максимальное содействие в его подготовке и проведении", — заверил Чжан Мин.
Также рассматривались вопросы проведения совета глав правительств ШОС, запланированного осенью в пакистанском Исламабаде.
Напомним, что во встрече глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества участвовала делегация во главе с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.
Для справки: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Беларусь подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, она станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.