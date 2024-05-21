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Итоги встречи глав МИД стран ШОС в Астане: подписано 22 документа

Итоги встречи глав МИД стран ШОС в Астане: подписано 22 документа

Sputnik Узбекистан

Принятые решения касаются многостороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

2024-05-21T18:30+0500

2024-05-21T18:30+0500

2024-05-21T18:30+0500

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. На заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС приняли 22 решения, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на генерального секретаря организации Чжан Мина.Подписанные решения касаются многостороннего сотрудничества в политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных сферах, сообщил Генсек ШОС в ходе итоговой пресс-конференции.Он отметил, что особое внимание участники заседания уделили процессу расширения членского состава организации.В фокусе внимания участников также находились вопросы совершенствования деятельности организации.Речь шла об эффективном функционировании органов и механизмов ШОС в новых условиях.Чжан Мин также остановился на председательстве Казахстана в ШОС, подчеркнув, что оно "получилось содержательным и интересным"."С июля 2023 года в рамках председательства Казахстана в ШОС казахстанской стороной было организовано свыше 180 мероприятий в различных сферах. Казахстанские партнеры во время этой миссии делали особый акцент на экономической, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарной проблеме", — сказал генсек Организации.Кроме того, он выразил уверенность, что при поддержке членов-государств ШОС Астанинский саммит пройдет успешно и придаст новый импульс организации, став еще одной важной вехой в ее развитии."Со своей стороны мы готовы оказать максимальное содействие в его подготовке и проведении", — заверил Чжан Мин.Также рассматривались вопросы проведения совета глав правительств ШОС, запланированного осенью в пакистанском Исламабаде.Напомним, что во встрече глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества участвовала делегация во главе с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.Для справки: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Беларусь подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, она станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.

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