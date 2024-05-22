https://uz.sputniknews.ru/20240522/jitelnitsa-sankt-peterburga-rasskazala-uzbekistantsam-o-svoem-blokadnom-detstve-43993328.html

Жительница Санкт-Петербурга рассказала узбекистанцам о своем блокадном детстве

Жительница Санкт-Петербурга рассказала узбекистанцам о своем блокадном детстве

Sputnik Узбекистан

Анна Зарубина – постоянная участница проекта "Слепому подарили краски…", в рамках которого Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общества слепых провело в Ташкенте мастер-класс по живописи для слабовидящих

2024-05-22T19:00+0500

2024-05-22T19:00+0500

2024-05-22T19:00+0500

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узбекистан

блокада ленинграда

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"Слепому подарили краски…" — авторский проект Наталии Ефремовой, которая уже 10 лет является председателем Красносельской межрайонной организации Всероссийского общества слепых Санкт-Петербурга. Кроме того, она также инициировала проект "Узнаем мир вместе" — для блокадников Ленинграда.И вот впервые проект вышел на международный уровень, недавно в нем приняли участие члены общества слепых Узбекистана и написали свою первую картину маслом. В этом им помогала известная художница Дина Байметенова.Мастер-класс сопровождали тифлокомментированием, для того, чтобы слепые и слабовидящие люди понимали, что они изображают на холсте и как именно нужно работать с красками и кистью.Вместе с Наталией Ефремовой в Ташкент приехала постоянная участница проекта Анна Зарубина. Анне Владимировне 87, и с 4 до 7 лет она пережила блокаду Ленинграда. Свидетель тех страшных событий, продолжающихся с сентября 1941 года по январь 1944-го, поделилась воспоминаниями о своих детских годах в окруженном фашистскими захватчиками городе. В свою очередь Наталия Ефремова провела презентацию с тифлокомментированием архивных фотографий тех дней.Когда началась война Анне Зарубиной было 4 года. Поэтому она признается, что помнит немного, но есть моменты, которые останутся в памяти навсегда. Одно из первых ее воспоминаний — эвакуация из города, когда ее вместе с другими детьми посадили в поезд.Однако поезд уехал недалеко — враг наступал быстро и подо Мгой состав разбомбили. Дальше ехать было уже невозможно, поэтому детей разместили в местной школе."Спали на спортивных матах, — вспоминает Анна Владимировна. — В Ленинград сообщили, что состав разбомбили. Там думали, что делать с детьми, как их везти дальше, потому что дорога была перерезана. За мной приехал папа. Ой, как я обрадовалась… вцепилась в него. А меня ему не отдали, потому что приказ был вывезти детей из города, и обратно возвращаться было нельзя. Только по специальным пропускам. Папа уехал. Потом он получил пропуск, но сам уже приехать не смог, потому что занимался эвакуацией института (был директором финансово-экономического института). Поэтому за мной приехала мамина сестра, тетя Ксения".Она увезла маленькую Аню домой, и так девочка осталась в блокадном городе. Она ходила в детский сад, который находился в жилом помещении. В подвале этого же дома было и бомбоубежище, куда все спускались во время налетов.Подробности того, как удалось выжить жительнице Санкт-Петербурга, и вкус чего она запомнила на всю жизнь — в видео Sputnik Узбекистан.

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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санкт-петербург жительница ташкент мастер-класс живопись слабовидящие