Жительница Санкт-Петербурга рассказала узбекистанцам о своем блокадном детстве
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Анна Зарубина – постоянная участница проекта "Слепому подарили краски…", в рамках которого Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общества слепых провело в Ташкенте мастер-класс по живописи для слабовидящих.
"Слепому подарили краски…" — авторский проект Наталии Ефремовой, которая уже 10 лет является председателем Красносельской межрайонной организации Всероссийского общества слепых Санкт-Петербурга. Кроме того, она также инициировала проект "Узнаем мир вместе" — для блокадников Ленинграда.
"В этом году проекту "Слепому подарили краски..." исполнилось семь лет. За эти годы мы провели сотни мастер-классов для слабовидящих людей, написано более тысячи картин в Петербурге, Кабардино-Балкарии, Махачкале, Кирове с известными художниками", — рассказала Наталия Ефремова.
И вот впервые проект вышел на международный уровень, недавно в нем приняли участие члены общества слепых Узбекистана и написали свою первую картину маслом. В этом им помогала известная художница Дина Байметенова.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяСанкт-Петербургское отделение Всероссийского общества слепых в рамках проекта "Слепому подарили краски…" провели в Ташкенте мастер-класс по живописи для слабовидящих
Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общества слепых в рамках проекта "Слепому подарили краски…" провели в Ташкенте мастер-класс по живописи для слабовидящих
© Sputnik/Анна Желиховская
Мастер-класс сопровождали тифлокомментированием, для того, чтобы слепые и слабовидящие люди понимали, что они изображают на холсте и как именно нужно работать с красками и кистью.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяСанкт-Петербургское отделение Всероссийского общества слепых в рамках проекта "Слепому подарили краски…" провели в Ташкенте мастер-класс по живописи для слабовидящих
Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общества слепых в рамках проекта "Слепому подарили краски…" провели в Ташкенте мастер-класс по живописи для слабовидящих
© Sputnik/Анна Желиховская
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяСанкт-Петербургское отделение Всероссийского общества слепых в рамках проекта "Слепому подарили краски…" провели в Ташкенте мастер-класс по живописи для слабовидящих
Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общества слепых в рамках проекта "Слепому подарили краски…" провели в Ташкенте мастер-класс по живописи для слабовидящих
© Sputnik/Анна Желиховская
Вместе с Наталией Ефремовой в Ташкент приехала постоянная участница проекта Анна Зарубина. Анне Владимировне 87, и с 4 до 7 лет она пережила блокаду Ленинграда. Свидетель тех страшных событий, продолжающихся с сентября 1941 года по январь 1944-го, поделилась воспоминаниями о своих детских годах в окруженном фашистскими захватчиками городе.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяСанкт-Петербургское отделение Всероссийского общества слепых в рамках проекта "Слепому подарили краски…" провели в Ташкенте мастер-класс по живописи для слабовидящих
Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общества слепых в рамках проекта "Слепому подарили краски…" провели в Ташкенте мастер-класс по живописи для слабовидящих
© Sputnik/Анна Желиховская
В свою очередь Наталия Ефремова провела презентацию с тифлокомментированием архивных фотографий тех дней.
Когда началась война Анне Зарубиной было 4 года. Поэтому она признается, что помнит немного, но есть моменты, которые останутся в памяти навсегда. Одно из первых ее воспоминаний — эвакуация из города, когда ее вместе с другими детьми посадили в поезд.
"В Ленинграде вышел приказ вывезти детей из города. Взрослые, которые эвакуировались, детей брали с собой. А те, кто работали на заводах и фабриках, не могли уехать – их детей надо было вывезти. И вот собрали железнодорожный состав, в котором решено было вывозить детей. Я тоже была в этом составе", — вспоминает Анна Владимировна.
Однако поезд уехал недалеко — враг наступал быстро и подо Мгой состав разбомбили. Дальше ехать было уже невозможно, поэтому детей разместили в местной школе.
"Спали на спортивных матах, — вспоминает Анна Владимировна. — В Ленинград сообщили, что состав разбомбили. Там думали, что делать с детьми, как их везти дальше, потому что дорога была перерезана. За мной приехал папа. Ой, как я обрадовалась… вцепилась в него. А меня ему не отдали, потому что приказ был вывезти детей из города, и обратно возвращаться было нельзя. Только по специальным пропускам. Папа уехал. Потом он получил пропуск, но сам уже приехать не смог, потому что занимался эвакуацией института (был директором финансово-экономического института). Поэтому за мной приехала мамина сестра, тетя Ксения".
Она увезла маленькую Аню домой, и так девочка осталась в блокадном городе. Она ходила в детский сад, который находился в жилом помещении. В подвале этого же дома было и бомбоубежище, куда все спускались во время налетов.
"И вот наступает Новый год. Несмотря на войну и блокаду праздник есть праздник и детей пытались радовать — привезли елку и украсили ее, мы подготовили песни и стихи. В разгар праздника начался налет. И мы как были в этих праздничных костюмчиках, так и спустились в этот подвал. Бомба попала прямо в дом, где находилось бомбоубежище. Все обрушилось, нас засыпало. Кого-то откопали, а кого-то нет", — рассказывает Анна Зарубина.
Подробности того, как удалось выжить жительнице Санкт-Петербурга, и вкус чего она запомнила на всю жизнь — в видео Sputnik Узбекистан.