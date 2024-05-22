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Кому стоит быть осторожней с черным чаем
Кому стоит быть осторожней с черным чаем
Sputnik Узбекистан
Врач рассказал о свойствах чая и предупредил, что этот, а также другие напитки не заменят воду
2024-05-22T22:06+0500
2024-05-22T22:06+0500
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мнение эксперта
чай
полезные свойства
вода
здоровье
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Крепким черным чаем не стоит злоупотреблять тем, кто склонен к повышению давления и беременным, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.По его словам, черный чай обладает более выраженным тонизирующим эффектом, асептическими свойствами, благотворно влияет на нервную систему, улучшая настроение и метаболизм.В свою очередь, зеленый чай, листья которого меньше подвергаются обработке, сохраняет больше витаминов, минералов, антиоксидантов и других элементов, способен снижать давление и уровень глюкозы в крови, повышать иммунитет и степень концентрации внимания.Кроме того, зеленый чай часто рекомендуют при снижении веса, так как он позволяет дольше сохранять чувство сытости, способствует нормализации обмена веществ и снижению отеков.Однако, врач предупредил, что не стоит отдавать предпочтение чаю в ущерб воде.
https://uz.sputniknews.ru/20240521/klubnika-polza-vred-vrach-mneniye-43974168.html
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чай польза вред врач
чай польза вред врач

Кому стоит быть осторожней с черным чаем

22:06 22.05.2024
Чай с лимоном
Чай с лимоном - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2024
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Врач рассказал о свойствах чая и предупредил, что этот, а также другие напитки не заменят воду.
Крепким черным чаем не стоит злоупотреблять тем, кто склонен к повышению давления и беременным, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.
"Несмотря на массу пользы, употреблять чай нужно дозированно. Так, крепким черным чаем не стоит злоупотреблять гипертоникам, беременным женщинам. Людям с проблемами ЖКТ нужно также быть аккуратнее и не пить чай на голодный желудок", — объяснил специалист.
По его словам, черный чай обладает более выраженным тонизирующим эффектом, асептическими свойствами, благотворно влияет на нервную систему, улучшая настроение и метаболизм.
В свою очередь, зеленый чай, листья которого меньше подвергаются обработке, сохраняет больше витаминов, минералов, антиоксидантов и других элементов, способен снижать давление и уровень глюкозы в крови, повышать иммунитет и степень концентрации внимания.
Кроме того, зеленый чай часто рекомендуют при снижении веса, так как он позволяет дольше сохранять чувство сытости, способствует нормализации обмена веществ и снижению отеков.
Однако, врач предупредил, что не стоит отдавать предпочтение чаю в ущерб воде.
"Ни чай, ни другие напитки не могут заменить воду. Чай обладает рядом свойств, которые, напротив, могут способствовать выводу жидкости. Например, горячий чай повышает потоотделение. Также чай обладает мочегонным эффектом и выводит кальций. Для восполнения запаса жидкости крови, лимфы, клеток нужно употреблять чистую воду без химических примесей", — пояснил Тяжельников.
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