https://uz.sputniknews.ru/20240522/komu-stoit-byt-ostorojney-s-chernym-chaem-43993064.html

Кому стоит быть осторожней с черным чаем

Кому стоит быть осторожней с черным чаем

Sputnik Узбекистан

Врач рассказал о свойствах чая и предупредил, что этот, а также другие напитки не заменят воду

2024-05-22T22:06+0500

2024-05-22T22:06+0500

2024-05-22T22:06+0500

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Крепким черным чаем не стоит злоупотреблять тем, кто склонен к повышению давления и беременным, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.По его словам, черный чай обладает более выраженным тонизирующим эффектом, асептическими свойствами, благотворно влияет на нервную систему, улучшая настроение и метаболизм.В свою очередь, зеленый чай, листья которого меньше подвергаются обработке, сохраняет больше витаминов, минералов, антиоксидантов и других элементов, способен снижать давление и уровень глюкозы в крови, повышать иммунитет и степень концентрации внимания.Кроме того, зеленый чай часто рекомендуют при снижении веса, так как он позволяет дольше сохранять чувство сытости, способствует нормализации обмена веществ и снижению отеков.Однако, врач предупредил, что не стоит отдавать предпочтение чаю в ущерб воде.

https://uz.sputniknews.ru/20240521/klubnika-polza-vred-vrach-mneniye-43974168.html

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