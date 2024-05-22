https://uz.sputniknews.ru/20240522/mirziyoyev-vstrecha-delegatsiya-turtsiya-parlament-43998902.html

Мирзиёев принял делегацию Турции — что обсудили

Мирзиёев принял делегацию Турции — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Особое внимание стороны уделили продвижению инвестпрограмм, стимулированию туристического, делового и образовательного обмена

2024-05-22T17:52+0500

2024-05-22T17:52+0500

2024-05-22T18:17+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

делегация

турция

парламент

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Великого национального собрания Турции во главе с председателем собрания Нуманом Куртулмушем, находящимся в республике с официальным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Председатель турецкого парламента передал Мирзиёеву искренние приветствия и наилучшие пожелания от Реджепа Тайипа Эрдогана.Стороны рассмотрели актуальные вопросы углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, с удовлетворением отметили нынешний высочайший уровень двустороннего сотрудничества, продолжающиеся активные контакты и обмены на всех уровнях.Также речь шла о росте показателей взаимного товарооборота и инвестиций, увеличении количества совместных проектов и предприятий, частоты авиарейсов, проведении совместных культурных мероприятий.Отмечались плодотворные связи между законодательными органами Узбекистана и Турции.Особое внимание уделили продвижению инвестиционных программ, стимулированию туристического, делового и образовательного обмена."Обсуждены также перспективы взаимодействия парламентов в рамках международных структур, в частности Организации тюркских государств", — отмечается в сообщении.

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мирзиёев делегация парламент турция