Мирзиёев принял делегацию Турции — что обсудили
17:52 22.05.2024 (обновлено: 18:17 22.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Великого национального собрания Турецкой Республики во главе с председателем собрания Нуманом Куртулмушем, находящимся в нашей стране с официальным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Особое внимание стороны уделили продвижению инвестпрограмм, стимулированию туристического, делового и образовательного обмена.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Великого национального собрания Турции во главе с председателем собрания Нуманом Куртулмушем, находящимся в республике с официальным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
Председатель турецкого парламента передал Мирзиёеву искренние приветствия и наилучшие пожелания от Реджепа Тайипа Эрдогана.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, с удовлетворением отметили нынешний высочайший уровень двустороннего сотрудничества, продолжающиеся активные контакты и обмены на всех уровнях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Великого национального собрания Турецкой Республики во главе с председателем собрания Нуманом Куртулмушем, находящимся в нашей стране с официальным визитом.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Великого национального собрания Турецкой Республики во главе с председателем собрания Нуманом Куртулмушем, находящимся в нашей стране с официальным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также речь шла о росте показателей взаимного товарооборота и инвестиций, увеличении количества совместных проектов и предприятий, частоты авиарейсов, проведении совместных культурных мероприятий.
Отмечались плодотворные связи между законодательными органами Узбекистана и Турции.
"Подчеркнута важность дальнейшего развития межпарламентских связей, активного участия групп дружбы и профильных комитетов в формировании повестки узбекско-турецкого сотрудничества и обеспечении контроля за выполнением договоренностей на высшем уровне", — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили продвижению инвестиционных программ, стимулированию туристического, делового и образовательного обмена.
"Обсуждены также перспективы взаимодействия парламентов в рамках международных структур, в частности Организации тюркских государств", — отмечается в сообщении.