https://uz.sputniknews.ru/20240522/mirziyoyev-zdravooxraneniye-prezentatsiya-43987775.html

Цифровизация, медстрахование, обязанности медсестер — что изменится в здравоохранении РУз

Цифровизация, медстрахование, обязанности медсестер — что изменится в здравоохранении РУз

Sputnik Узбекистан

Главе республики представили презентацию с предложениями Центра проектов здравоохранения

2024-05-22T09:43+0500

2024-05-22T09:43+0500

2024-05-22T12:58+0500

общество

здравоохранение

цифровизация

презентация

шавкат мирзиёев

узбекистан

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Центр проектов здравоохранения представил Шавкату Мирзиёеву предложения по совершенствованию первичного звена здравоохранения и системы скорой медицинской помощи в Узбекистане, внедрению государственного медицинского страхования и упорядочению закупок лекарств, сообщает пресс-служба президента.Как отмечалось, за последние 7 лет объем финансирования сферы увеличился в 6 раз. Больницы оснащают современным оборудованием, строят новые медучреждения, на местах проводят скрининговые обследования.Однако, как показывает анализ, в этой сфере лишь 30% обращений населения решаются на первичном уровне. Лечение некоторых заболеваний проводится устаревшими методами. Ограничен круг задач медсестер.В связи с этим на основе международных требований обновлены методики лечения 7 таких наиболее распространенных сегодня заболеваний, как гипертония, ишемические болезни сердца и хронические заболевания легких, бронхиальная астма, сахарный диабет, гепатит и другие.Система медицинского страхования, внедренная три года назад в качестве эксперимента в Сырдарьинской области, выявила множество недостатков в сфере.Из-за недостаточной цифровизации медучреждений система страхования полноценно не функционирует. Врачи тратят много времени на заполнение отчетов.После реализации этих мероприятий в 2024 году в столице внедрят механизмы государственного медицинского страхования.В рамках медицинского страхования:Анализ оказания скорой медицинской помощи показал, что основная проблема в данной системе связана с отсутствием сортировки обращений по степени тяжести заболевания.Особое внимание президент уделил вопросу формирования реальной потребности в лекарствах, их закупке и своевременной доставке на места.Глава республики подчеркнул важность профилактики заболеваний и повышения чувства ответственности людей за свое здоровье путем популяризации в обществе здорового образа жизни.

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