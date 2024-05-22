Цифровизация, медстрахование, обязанности медсестер — что изменится в здравоохранении РУз
09:43 22.05.2024 (обновлено: 12:58 22.05.2024)
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Главе республики представили презентацию с предложениями Центра проектов здравоохранения.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Центр проектов здравоохранения представил Шавкату Мирзиёеву предложения по совершенствованию первичного звена здравоохранения и системы скорой медицинской помощи в Узбекистане, внедрению государственного медицинского страхования и упорядочению закупок лекарств, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 21 мая ознакомился с презентацией о деятельности и новыми предложениями Центра проектов здравоохранения.
Президент Шавкат Мирзиёев 21 мая ознакомился с презентацией о деятельности и новыми предложениями Центра проектов здравоохранения.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, за последние 7 лет объем финансирования сферы увеличился в 6 раз. Больницы оснащают современным оборудованием, строят новые медучреждения, на местах проводят скрининговые обследования.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 21 мая ознакомился с презентацией о деятельности и новыми предложениями Центра проектов здравоохранения.
Президент Шавкат Мирзиёев 21 мая ознакомился с презентацией о деятельности и новыми предложениями Центра проектов здравоохранения.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Однако, как показывает анализ, в этой сфере лишь 30% обращений населения решаются на первичном уровне. Лечение некоторых заболеваний проводится устаревшими методами. Ограничен круг задач медсестер.
В связи с этим на основе международных требований обновлены методики лечения 7 таких наиболее распространенных сегодня заболеваний, как гипертония, ишемические болезни сердца и хронические заболевания легких, бронхиальная астма, сахарный диабет, гепатит и другие.
"До конца года будут пересмотрены еще 300 клинических протоколов. Такие функции, как назначение больным обычных обследований и немедикаментозная терапия, будут переданы от врачей медсестрам. В поликлиниках будет упорядочена маршрутизация больных, что сократит время ожидания в очереди на прием", — говорится в сообщении.
Система медицинского страхования, внедренная три года назад в качестве эксперимента в Сырдарьинской области, выявила множество недостатков в сфере.
Из-за недостаточной цифровизации медучреждений система страхования полноценно не функционирует. Врачи тратят много времени на заполнение отчетов.
"В связи с этим поставлена задача создать в Ташкенте модель цифровизации сферы. Для этого все учреждения будут оснащены новыми компьютерами и техническими средствами. До конца года будут запущены системы "Электронная поликлиника" и "Электронная больница", — говорится в сообщении.
После реализации этих мероприятий в 2024 году в столице внедрят механизмы государственного медицинского страхования.
"При этом система будет финансироваться за счет общих налогов, уплачиваемых гражданами, дополнительных сборов с населения взиматься не будет", — говорится в сообщении.
В рамках медицинского страхования:
введут гарантированный пакет оказываемых государством бесплатных медицинских услуг и лекарственных средств;
организуют систему направления пациентов к специалистам узкого профиля или в больницы через закрепленных семейных врачей. Бесплатные медицинские услуги будут предоставлять только при соблюдении данного порядка;
лекарства в рамках гарантированного пакета будут бесплатно предоставлять населению через аптеки на основании электронного рецепта для лечения наиболее распространенных заболеваний.
Анализ оказания скорой медицинской помощи показал, что основная проблема в данной системе связана с отсутствием сортировки обращений по степени тяжести заболевания.
"В связи с этим принято решение о налаживании врачебной консультации пациентов через колл-центры скорой помощи. В этом году в Ташкенте, а в следующем году в других регионах будут созданы бригады парамедиков и педиатров. Работники системы будут переподготовлены по специальностям врача-консультанта, оператора сортировки вызовов и фельдшера-парамедика", — говорится в сообщении.
Особое внимание президент уделил вопросу формирования реальной потребности в лекарствах, их закупке и своевременной доставке на места.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 21 мая ознакомился с презентацией о деятельности и новыми предложениями Центра проектов здравоохранения.
Президент Шавкат Мирзиёев 21 мая ознакомился с презентацией о деятельности и новыми предложениями Центра проектов здравоохранения.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Даны указания по совершенствованию перечня лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на основе прямых договоров, а также самого процесса закупок", — говорится в сообщении.
Глава республики подчеркнул важность профилактики заболеваний и повышения чувства ответственности людей за свое здоровье путем популяризации в обществе здорового образа жизни.