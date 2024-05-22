https://uz.sputniknews.ru/20240522/rossiya-sentralnaya-aziya-gaz-sotrudnichestvo-43989828.html

Эксперт: Сотрудничество стран ЦА в газовом вопросе с Россией — жизненная необходимость

Эксперт: Сотрудничество стран ЦА в газовом вопросе с Россией — жизненная необходимость

Sputnik Узбекистан

Директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев рассказал о возрастающей потребности региона в природном газе, а также обоюдной выгоде "газового союза" для РФ и ЦА

2024-05-22T10:49+0500

2024-05-22T10:49+0500

2024-05-22T13:03+0500

видео

эксклюзив

газ

сотрудничество

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россия

узбекистан

казахстан

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Сотрудничество стран ЦА в газовом вопросе с Россией — жизненная необходимость, убежден директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев.В своем выступлении в ходе видеомоста Москва — Астана — Бишкек — Ташкент на тему: "Геополитические и геоэкономические аспекты газового сотрудничества стран Центральной Азии и России на новом этапе" в пресс-центре Sputnik Узбекистан он отметил потребность в российском газе населения, экономики и энергетической сферы стран региона.При этом он указал, что запасы природного газа и его добыча в странах ЦА, в том числе Узбекистана и Казахстана, не имеют тенденций к росту.Каковы перспективы газового сотрудничества между Россией, Казахстаном и Узбекистаном, какой разворот в транзите газа имеет серьезные геополитические и геоэкономические последствия, какая страна является альтернативным поставщиком значительных объемов газа?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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