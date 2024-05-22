https://uz.sputniknews.ru/20240522/uzbekistan-kazaxstan-azerbaydjan-enerosistemy-obedineniye-43993937.html
Эксперты обсудят объединение энергосистем Казахстана, Узбекистана и Азербайджана
Эксперты обсудят объединение энергосистем Казахстана, Узбекистана и Азербайджана
Sputnik Узбекистан
Дискуссии развернутся вокруг проекта сотрудничества трех стран в сфере энергетики
2024-05-22T15:37+0500
2024-05-22T15:37+0500
2024-05-22T15:51+0500
пресс-центр
sputnik
узбекистан
астана
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энергосистемы
казахстан
азербайджан
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 23 мая в 11.00 (время ташкентское) состоится видеомост Астана-Баку-Ташкент на тему: “Перспективы объединения энергосистем Казахстана, Узбекистана и Азербайджана”.В начале мая был подписан меморандум о сотрудничестве Казахстана, Азербайджана и Узбекистана по объединению энергосистем трех стран и прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспия, с целью дальнейшего экспорта электроэнергии в страны Евросоюза.Каковы перспективы сотрудничества трех стран в сфере энергетики, а также степень готовности стран к экспорту "зеленой" электроэнергии? Насколько рентабелен будет данный проект? Участники встречи обсудят эти и другие вопросы.Спикеры в Ташкенте:В Астане:В Баку:Прямая трансляция начнется в 11.00 (время ташкентское) на сайте (https://uz.sputniknews.ru/) Sputnik Узбекистан.К участию приглашаются журналисты. Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.
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энергосистемы казахстан узбекистан азербайджан объединение видеомост астана баку ташкент
энергосистемы казахстан узбекистан азербайджан объединение видеомост астана баку ташкент
Эксперты обсудят объединение энергосистем Казахстана, Узбекистана и Азербайджана
15:37 22.05.2024 (обновлено: 15:51 22.05.2024)
Дискуссии развернутся вокруг проекта сотрудничества трех стран в сфере энергетики.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 23 мая в 11.00 (время ташкентское) состоится видеомост Астана-Баку-Ташкент на тему: “Перспективы объединения энергосистем Казахстана, Узбекистана и Азербайджана”.
В начале мая был подписан меморандум о сотрудничестве Казахстана, Азербайджана и Узбекистана по объединению энергосистем трех стран и прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспия, с целью дальнейшего экспорта электроэнергии в страны Евросоюза.
Каковы перспективы сотрудничества трех стран в сфере энергетики, а также степень готовности стран к экспорту "зеленой" электроэнергии? Насколько рентабелен будет данный проект? Участники встречи обсудят эти и другие вопросы.
Эксперт компании "Norma", кандидат экономических наук Жорилла Абдуллаев;
Эксперт, кандидат экономических наук, и.о доцента кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Ташкентского государственного экономического университета Нодира Зикриллаева.
Еркебулан Кожмамбетов, председатель комитета по энергетической и атомной отрасли общественного совета министерства энергетики РК.
Эмин Мамедзаде, доцент, ведущий научный сотрудник Института экономики Министерства науки и образования РА.
Прямая трансляция начнется в 11.00 (время ташкентское) на сайте (https://uz.sputniknews.ru/) Sputnik Узбекистан.
К участию приглашаются журналисты. Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.