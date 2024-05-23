https://uz.sputniknews.ru/20240523/appenditsit-simptomy-vrach-rekomendatsii-44005307.html

Врач: Почему воспаляется аппендикс и как вовремя распознать аппендицит

Врач: Почему воспаляется аппендикс и как вовремя распознать аппендицит

Sputnik Узбекистан

Хирург перечислил типичные симптомы аппендицита, а также рассказал, почему аппендикс является очень важным органом

2024-05-23T22:07+0500

2024-05-23T22:07+0500

2024-05-23T22:07+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

заболевания

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/0f/42047001_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a3e6446f87c3d2a8112c2ad318694385.jpg

Аппендикс, он же червеобразный отросток, играет важную роль в иммунной системе человека. Однако при остром воспалении аппендикса его необходимо удалять, иначе возможны осложнения и даже летальный исход, рассказал радио Sputnik военный врач Владимир Хорошев.Он добавил, что причиной воспаления аппендикса может стать гиперреакция иммунной системы на какую-либо инфекцию. При остром течении аппендицита червеобразный отросток надо обязательно удалять. И здесь главное – вовремя распознать воспаление."Проглядеть аппендицит – это очень страшно, потому что в результате воспаления аппендикулярного отростка может возникнуть перитонит, а он часто приводит к летальному исходу. Это очень грозное осложнение. А если человек выживает, то у него в 80–90% случаев формируется спаечная болезнь: внутри брюшной полости пространство запаивается соединительно-тканными тяжами, и это приводит к очень серьезным последствиям", – предупредил хирург.Также он рассказал, что аппендицит может развиться у человека в любом возрасте, но чаще он встречается в 10–12 лет и в 37–38 лет. Врач назвал основные симптомы аппендицита.Также, по его словам, при воспалении аппендикса может повышаться температура – от незначительных значений до высоких. Иногда воспалительный процесс развивается так быстро, что интоксикация нарастает вплоть до токсического шока.В заключение он напомнил, чем грозит промедление в такой ситуации, и рекомендовал при появлении симптомов, указывающих на воспаление аппендикса, срочно вызвать врача.

https://uz.sputniknews.ru/20240522/komu-stoit-byt-ostorojney-s-chernym-chaem-43993064.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, здоровье, заболевания