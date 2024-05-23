Врач: Почему воспаляется аппендикс и как вовремя распознать аппендицит
© Depositphotos.com / motortionДевушка с болью в животе.
© Depositphotos.com / motortion
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Хирург перечислил типичные симптомы аппендицита, а также рассказал, почему аппендикс является очень важным органом.
Аппендикс, он же червеобразный отросток, играет важную роль в иммунной системе человека. Однако при остром воспалении аппендикса его необходимо удалять, иначе возможны осложнения и даже летальный исход, рассказал радио Sputnik военный врач Владимир Хорошев.
"Червеобразный отросток – это центр иммунной системы брюшной полости, а по сути и всего организма. Это очень важный орган. И это в свое время поняли американцы, когда стали практически у всех граждан, начиная с годовалого возраста, удалять аппендикс. Потом дети без червеобразного отростка чаще заболевали вирусными болезнями – гриппом, ОРВИ, у них чаще развивались бактериальные инфекции, то есть была повреждена иммунная система", – объяснил специалист.
Он добавил, что причиной воспаления аппендикса может стать гиперреакция иммунной системы на какую-либо инфекцию. При остром течении аппендицита червеобразный отросток надо обязательно удалять. И здесь главное – вовремя распознать воспаление.
"Проглядеть аппендицит – это очень страшно, потому что в результате воспаления аппендикулярного отростка может возникнуть перитонит, а он часто приводит к летальному исходу. Это очень грозное осложнение. А если человек выживает, то у него в 80–90% случаев формируется спаечная болезнь: внутри брюшной полости пространство запаивается соединительно-тканными тяжами, и это приводит к очень серьезным последствиям", – предупредил хирург.
Также он рассказал, что аппендицит может развиться у человека в любом возрасте, но чаще он встречается в 10–12 лет и в 37–38 лет.
Врач назвал основные симптомы аппендицита.
"Как правило, боль возникает в животе, а потом начинает смещаться в правую подвздошную область. Если человека положить на левый бок, то боль усилится. В этот момент возникает общая слабость, недомогание, иногда вздутие живота. Потом появляется избыточное газообразование, возникают тошнота и рвота. Здесь важно не ошибиться, поскольку многие эти симптомы принимают за ротавирусную инфекцию и делают клизму, а при аппендиците это недопустимо", – отметил Хорошев.
Также, по его словам, при воспалении аппендикса может повышаться температура – от незначительных значений до высоких. Иногда воспалительный процесс развивается так быстро, что интоксикация нарастает вплоть до токсического шока.
В заключение он напомнил, чем грозит промедление в такой ситуации, и рекомендовал при появлении симптомов, указывающих на воспаление аппендикса, срочно вызвать врача.