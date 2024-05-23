https://uz.sputniknews.ru/20240523/buxara-i-derbent-stali-gorodami-pobratimami-44000481.html

Бухара и Дербент стали городами-побратимами

Бухара и Дербент стали городами-побратимами

Sputnik Узбекистан

Соответствующее Соглашение подписали в ходе очередного заседания Комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса РУз и Совфеда РФ

2024-05-23T09:15+0500

2024-05-23T09:15+0500

2024-05-23T09:37+0500

политика

сенат олий мажлиса узбекистана

совет федерации федерального собрания рф

комиссия

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бухара

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Бухара и Дербент стали городами-побратимами, решение об этом принято в ходе 9-го заседания Комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса РУз и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Участники заседания, прошедшего в Бухаре, обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития и углубления межпарламентского и межрегионального сотрудничества, роль верхних палат парламентов в укреплении взаимодействия общественных и религиозных организаций двух стран.Также поднимались вопросы трудовой миграции, развития образования.Речь шла и о цифровизации процесса законотворчества, сотрудничестве в области изучения опыта цифровой трансформации экономики.С учетом высказанных предложений и механизмов парламентской дипломатии решено обновить дорожную карту Межпарламентской комиссии.Ранее Sputnik сообщал о том, что побратимские отношения установили города Новочебоксарк Чувашской республики РФ и столица Кашкадарьинской области Узбекистана Карши.

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