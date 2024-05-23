Бухара и Дербент стали городами-побратимами
09:15 23.05.2024 (обновлено: 09:37 23.05.2024)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСостоялось 9 заседание Комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса РУз и Совета Федерации Федерального Собрания РФ
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Соответствующее Соглашение подписали в ходе очередного заседания Комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса РУз и Совфеда РФ.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Бухара и Дербент стали городами-побратимами, решение об этом принято в ходе 9-го заседания Комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса РУз и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
"Подписано Соглашение об установлении побратимских отношений между городом Бухарой Республики Узбекистан и городом Дербент Республики Дагестан Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Участники заседания, прошедшего в Бухаре, обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития и углубления межпарламентского и межрегионального сотрудничества, роль верхних палат парламентов в укреплении взаимодействия общественных и религиозных организаций двух стран.
Также поднимались вопросы трудовой миграции, развития образования.
Речь шла и о цифровизации процесса законотворчества, сотрудничестве в области изучения опыта цифровой трансформации экономики.
"Члены комиссии выразили мнение об активном использовании механизмов парламентской дипломатии для содействия реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых между Узбекистаном и Россией, осуществления двусторонних торгово-экономических проектов, а также обеспечения эффективного взаимодействия между регионами двух стран", — говорится в сообщении.
С учетом высказанных предложений и механизмов парламентской дипломатии решено обновить дорожную карту Межпарламентской комиссии.
Ранее Sputnik сообщал о том, что побратимские отношения установили города Новочебоксарк Чувашской республики РФ и столица Кашкадарьинской области Узбекистана Карши.