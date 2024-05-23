https://uz.sputniknews.ru/20240523/rossiya-desantniki-chasov-yar-44001114.html

Российские десантники уничтожили гусеничного робота ВСУ в районе Часова Яра

Российские десантники уничтожили гусеничного робота ВСУ в районе Часова Яра

Sputnik Узбекистан

Аппарат обездвижили FPV-дронами после двух попаданий, а затем ликвидировали с помощью осколочного боеприпаса для гранатометов

2024-05-23T11:39+0500

2024-05-23T11:39+0500

2024-05-23T11:39+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Военнослужащие отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ из состава Южной группировки войск уничтожили гусеничный робот ВСУ в районе Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.После обнаружения объекта был установлено, что данное средство самостоятельно начало движение в сторону лесопосадки.Там же уточнили, что командование соединения приняло решение уничтожить его расчетами БПЛА десантников-забайкальцев. Операторы двумя точными попаданиями обездвижили робот, затем двумя сбросами ВОГ (выстрел осколочный гранатометный) с квадрокоптера полностью уничтожили его, после чего приступили к ударам по пехоте ВСУ, укрывшейся в полуразрушенных зданиях."Грамотные и решительные действия расчетов БПЛА "крылатой пехоты" сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для боевиков "киевского режима" и эвакуацию раненых", — говорится в сообщении.

https://uz.sputniknews.ru/20240522/rossiya-artilleriya-xarkovskaya-oblast-43992153.html

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