https://uz.sputniknews.ru/20240523/v-shos-otmetili-rost-chisla-terroristicheskix-struktur-v-afganistane--44010261.html
В ШОС отметили рост числа террористических структур в Афганистане
В ШОС отметили рост числа террористических структур в Афганистане
Sputnik Узбекистан
РАТС ШОС фиксирует сохранение угрозы проникновения участников террористических организаций в государства-члены ШОС "по различным каналам, в том числе по... 23.05.2024, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) отмечает рост численности террористических структур в Афганистане. Об этом говорилось на девятнадцатом совещании председателей Верховных судов государств-членов ШОС, сообщает РИА Новости.В частности, было отмечено, что в настоящее время сохраняется угроза проникновения членов этих группировок в страны ШОС по паспортам третьих стран. Он уточнил, что РАТС отмечает инфильтрацию и передислокацию боевиков ИГ из иракско-сирийской зоны в Афганистан. По словам директора исполкома, также сохраняется угроза проникновения участников террористических организаций в государства-члены ШОС "по различным каналам, в том числе по паспортам третьих стран". На совещании также были озвучены достижения спецслужбы стран ШОС в 2023 году. По данным РАТС, спецслужбы стран-членов организации в 2023 году также обнаружили и задержали 214 иностранных боевиков и 1 185 членов и пособников международных террористических организаций.Кроме того, было вскрыто 13 каналов финансирования и 26 каналов незаконной миграции, которые использовались в террористических и экстремистских целях. В прошлом году спецслужбы также выявили 14 каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов, изъяли 1 589 единиц огнестрельного оружия, 777 взрывных устройств, 188 килограммов взрывчатых веществ и более 660 тонн наркотиков.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.В 2023 году Иран стал полноправным членом организации. Ожидается, что летом 2024 года к ШОС присоединится Беларусь.*террористическая организация "Исламское государство" запрещена в РФ.
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ратс шос заседание афганистан
ратс шос заседание афганистан
В ШОС отметили рост числа террористических структур в Афганистане
РАТС ШОС фиксирует сохранение угрозы проникновения участников террористических организаций в государства-члены ШОС "по различным каналам, в том числе по паспортам третьих стран".
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) отмечает рост численности террористических структур в Афганистане. Об этом говорилось на девятнадцатом совещании председателей Верховных судов государств-членов ШОС, сообщает РИА Новости.
В частности, было отмечено, что в настоящее время сохраняется угроза проникновения членов этих группировок в страны ШОС по паспортам третьих стран.
"Серьезным вызовом для безопасности государств-членов ШОС является тенденция роста численности террористических структур в самом Афганистане, в том числе, в его северных районах", — заявил директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев.
Он уточнил, что РАТС отмечает инфильтрацию и передислокацию боевиков ИГ из иракско-сирийской зоны в Афганистан.
По словам директора исполкома, также сохраняется угроза проникновения участников террористических организаций в государства-члены ШОС "по различным каналам, в том числе по паспортам третьих стран".
"В связи с этим нами создан и успешно реализуется механизм многостороннего антитеррористического сотрудничества, разработан целый ряд нормативных актов, необходимые правовые основы для полноценного взаимодействия наших компетентных органов", — добавил Мирзаев.
На совещании также были озвучены достижения спецслужбы стран ШОС в 2023 году.
"По итогам 2023 года в процессе совместной работы компетентными органами государств-членов ШОС, в том числе путем обмена оперативной информацией, пресечена деятельность 95 ячеек террористических организаций, предотвращен 181 теракт, выявлено и пресечено 2 010 преступлений экстремистского и террористического характера", — расказал глава исполкома.
По данным РАТС, спецслужбы стран-членов организации в 2023 году также обнаружили и задержали 214 иностранных боевиков и 1 185 членов и пособников международных террористических организаций.
Кроме того, было вскрыто 13 каналов финансирования и 26 каналов незаконной миграции, которые использовались в террористических и экстремистских целях.
В прошлом году спецслужбы также выявили 14 каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов, изъяли 1 589 единиц огнестрельного оружия, 777 взрывных устройств, 188 килограммов взрывчатых веществ и более 660 тонн наркотиков.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.
В 2023 году Иран стал полноправным членом организации. Ожидается, что летом 2024 года к ШОС присоединится Беларусь.
*террористическая организация "Исламское государство" запрещена в РФ.