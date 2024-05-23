https://uz.sputniknews.ru/20240523/v-shos-otmetili-rost-chisla-terroristicheskix-struktur-v-afganistane--44010261.html

В ШОС отметили рост числа террористических структур в Афганистане

В ШОС отметили рост числа террористических структур в Афганистане

Sputnik Узбекистан

РАТС ШОС фиксирует сохранение угрозы проникновения участников террористических организаций в государства-члены ШОС "по различным каналам, в том числе по... 23.05.2024, Sputnik Узбекистан

2024-05-23T16:47+0500

2024-05-23T16:47+0500

2024-05-23T16:47+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) отмечает рост численности террористических структур в Афганистане. Об этом говорилось на девятнадцатом совещании председателей Верховных судов государств-членов ШОС, сообщает РИА Новости.В частности, было отмечено, что в настоящее время сохраняется угроза проникновения членов этих группировок в страны ШОС по паспортам третьих стран. Он уточнил, что РАТС отмечает инфильтрацию и передислокацию боевиков ИГ из иракско-сирийской зоны в Афганистан. По словам директора исполкома, также сохраняется угроза проникновения участников террористических организаций в государства-члены ШОС "по различным каналам, в том числе по паспортам третьих стран". На совещании также были озвучены достижения спецслужбы стран ШОС в 2023 году. По данным РАТС, спецслужбы стран-членов организации в 2023 году также обнаружили и задержали 214 иностранных боевиков и 1 185 членов и пособников международных террористических организаций.Кроме того, было вскрыто 13 каналов финансирования и 26 каналов незаконной миграции, которые использовались в террористических и экстремистских целях. В прошлом году спецслужбы также выявили 14 каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов, изъяли 1 589 единиц огнестрельного оружия, 777 взрывных устройств, 188 килограммов взрывчатых веществ и более 660 тонн наркотиков.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.В 2023 году Иран стал полноправным членом организации. Ожидается, что летом 2024 года к ШОС присоединится Беларусь.*террористическая организация "Исламское государство" запрещена в РФ.

индия

казахстан

пакистан

узбекистан

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