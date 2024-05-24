https://uz.sputniknews.ru/20240524/uzbekistan-farmproduktsiya-vypusk-eksport-44021173.html

Узбекистан планирует произвести фармпродукцию на $400 млн и увеличить ее экспорт

Узбекистан планирует произвести фармпродукцию на $400 млн и увеличить ее экспорт

Sputnik Узбекистан

Главе республике рассказали о проводимой работе и перспективных планах в фармацевтике. Они включают запуск 147 проектов на $2 млрд, а также полную цифровизацию отрасли

2024-05-24T12:42+0500

2024-05-24T12:42+0500

2024-05-24T12:54+0500

экономика

фармацевтика

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В этом году в Узбекистане планируется выпуск фармацевтической продукции на $400 млн и увеличение ее экспорта до $200 млн. Эти задачи включены в планы развития фармацевтической сферы, представленные Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба президента.С начала 2024 года в республике запустили два проекта в фармацевтической сфере стоимостью $30,5 млн, что позволило создать 160 рабочих мест. Новые предприятия выпустили продукцию на 1,5 трлн сумов, экспортировали на $51 млн.Планируется запуск 147 проектов на $2 млрд, 28 из них введут в эксплуатацию в текущем году. Предусматривается локализация 450 новых видов продукции.Особое внимание президент уделил вопросам перехода производства на международные стандарты и обеспечения сбалансированности цены и качества.Кроме того, обсуждался вопрос активизации деятельности инновационного фармацевтического кластера “Tashkent Pharma Park” и запуска 12 проектов на сумму $470 млн.Также Мирзиёеву представили информацию о привлечении инвесторов в фармотрасль и увеличении числа новых проектов.

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