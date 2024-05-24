Узбекистан планирует произвести фармпродукцию на $400 млн и увеличить ее экспорт
12:42 24.05.2024 (обновлено: 12:54 24.05.2024)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПроизводство лекарств на фармацевтической фабрике
© Sputnik / Михаил Воскресенский/
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Главе республике рассказали о проводимой работе и перспективных планах в фармацевтике. Они включают запуск 147 проектов на $2 млрд, а также полную цифровизацию отрасли.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В этом году в Узбекистане планируется выпуск фармацевтической продукции на $400 млн и увеличение ее экспорта до $200 млн. Эти задачи включены в планы развития фармацевтической сферы, представленные Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с результатами проводимой работы и перспективными планами в фармацевтике.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с результатами проводимой работы и перспективными планами в фармацевтике.
© Пресс-служба президента Узбекистана
С начала 2024 года в республике запустили два проекта в фармацевтической сфере стоимостью $30,5 млн, что позволило создать 160 рабочих мест. Новые предприятия выпустили продукцию на 1,5 трлн сумов, экспортировали на $51 млн.
"Однако эти результаты пока недостаточны, имеется большой незадействованный потенциал. В частности, в этом году планируется производство продукции на сумму 400 миллионов долларов и увеличение экспорта до 200 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Планируется запуск 147 проектов на $2 млрд, 28 из них введут в эксплуатацию в текущем году. Предусматривается локализация 450 новых видов продукции.
"Глава нашего государства подчеркнул необходимость повышения уровня насыщенности внутреннего рынка отечественной продукцией", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с результатами проводимой работы и перспективными планами в фармацевтике.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с результатами проводимой работы и перспективными планами в фармацевтике.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание президент уделил вопросам перехода производства на международные стандарты и обеспечения сбалансированности цены и качества.
"С этой целью поставлена задача довести цифровизацию в отрасли до 65 процентов в этом году и полностью завершить ее в следующем году. Отмечено, что это позволит снизить цены как минимум на 20 процентов", — говорится в сообщении.
Кроме того, обсуждался вопрос активизации деятельности инновационного фармацевтического кластера “Tashkent Pharma Park” и запуска 12 проектов на сумму $470 млн.
Также Мирзиёеву представили информацию о привлечении инвесторов в фармотрасль и увеличении числа новых проектов.