https://uz.sputniknews.ru/20240525/afanasev-rossiya-uzbekistan-sotrudnichestvo-obrazovaniye-44040338.html
Потенциал очень высок — Афанасьев о сотрудничестве РУз и РФ в образовании
Потенциал очень высок — Афанасьев о сотрудничестве РУз и РФ в образовании
Sputnik Узбекистан
В пресс-центре Sputnik Узбекистан заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев
2024-05-25T15:23+0500
2024-05-25T15:23+0500
2024-05-25T15:23+0500
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Как рассказал Дмитрий Афанасьев в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан, руководители двух стран видят огромный потенциал не только в экономике, культуре, но и в сфере образования.Заместитель министра науки и высшего образования РФ также рассказал о новых совместных проектах.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
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направления сотрудничество узбекистан россия пресс-центр sputnik узбекистан заместитель министр наука высшее образование российская федерация дмитрий афанасьев
направления сотрудничество узбекистан россия пресс-центр sputnik узбекистан заместитель министр наука высшее образование российская федерация дмитрий афанасьев
Потенциал очень высок — Афанасьев о сотрудничестве РУз и РФ в образовании
Эксклюзив
В пресс-центре Sputnik Узбекистан — заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев.
Как рассказал Дмитрий Афанасьев в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан, руководители двух стран видят огромный потенциал не только в экономике, культуре, но и в сфере образования.
"Мы оцениваем потенциал очень высоко. Неслучайно наш сегодняшний форум инженерных вузов проходит перед высоким государственным визитом президента Российской Федерации, где также найдут отражение вопросы сотрудничества в сфере образования и науки", — отметил Дмитрий Афанасьев.
Заместитель министра науки и высшего образования РФ также рассказал о новых совместных проектах.
"Сегодня в Узбекистане работают уже 14 филиалов ведущих российских вузов. Открою секрет: готовится подписание соглашения об открытии 15-го филиала с участием ведущего инженерного вуза России МГТУ имени Баумана", — рассказал Дмитрий Афанасьев.
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан
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