https://uz.sputniknews.ru/20240525/afanasev-rossiya-uzbekistan-sotrudnichestvo-obrazovaniye-44040338.html

Потенциал очень высок — Афанасьев о сотрудничестве РУз и РФ в образовании

Потенциал очень высок — Афанасьев о сотрудничестве РУз и РФ в образовании

Sputnik Узбекистан

В пресс-центре Sputnik Узбекистан заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев

2024-05-25T15:23+0500

2024-05-25T15:23+0500

2024-05-25T15:23+0500

пресс-центр

образование

наука

россия

узбекистан

сотрудничество

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Как рассказал Дмитрий Афанасьев в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан, руководители двух стран видят огромный потенциал не только в экономике, культуре, но и в сфере образования.Заместитель министра науки и высшего образования РФ также рассказал о новых совместных проектах.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.

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