https://uz.sputniknews.ru/20240525/biznesmeny-kitay-vizit-samarkandskaya-oblast-44042107.html
Бизнесмены из Китая посетят Самаркандскую область
Бизнесмены из Китая посетят Самаркандскую область
Sputnik Узбекистан
Такая договоренность достигнута в рамках визита узбекской делегации в китайскую провинцию Гуандун
2024-05-25T17:12+0500
2024-05-25T17:12+0500
2024-05-25T17:12+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
самаркандская область
делегация
бизнес
бизнес-форум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38943480_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_86033ebebb059c7002c35afa11316827.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Представители китайских компаний, представляющих фармацевтическую, биотехнологическую, мебельную, строительную отрасли посетят Самаркандскую область, сообщает ИА "Дунё".В рамках визита узбекской делегации в Китай состоялись встреча с руководством провинции, бизнес-форум, посвященный экономическому потенциалу Самаркандской области, а также прошли переговоры с руководителями ведущих местных компаний.На бизнес-форуме с участием около 100 компаний провинции Гуандун представили ряд инвестиционных проектов.Представители министерства торговли провинции и Комитета по содействию международной торговле отметили, что такая форма презентации открывает перед китайскими компаниями широкую возможность изучения регионов Узбекистана и установления выгодных деловых связей.Холдинг "Guangzhou International Business Incubator", насчитывающий около 300 компаний-членов, провел B2B и G2B-встречи с участием официальных лиц и представителей компаний с обеих сторон.В ходе рабочей поездки делегация Самаркандской области также посетила экономическую зону Наньша и компанию "Guangdong CAS Cogniser Information Technology".Как отметила китайская сторона, визит главы Узбекистана в Шэньчжэнь в январе этого года, встреча с секретарем провинциального комитета партии и выступление на узбекско-китайском инвестиционном форуме имели большое значение для дальнейшего расширения межрегиональной торговли.
узбекистан
самаркандская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38943480_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_cda6f48d810b9bc6435db7c28747348a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
бизнесмены китай визит самаркандская область договоренность узбекская делегация провинция гуандун
бизнесмены китай визит самаркандская область договоренность узбекская делегация провинция гуандун
Бизнесмены из Китая посетят Самаркандскую область
Такая договоренность достигнута в рамках визита узбекской делегации в китайскую провинцию Гуандун.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
Представители китайских компаний, представляющих фармацевтическую, биотехнологическую, мебельную, строительную отрасли посетят Самаркандскую область, сообщает ИА "Дунё"
.
В рамках визита узбекской делегации в Китай состоялись встреча с руководством провинции, бизнес-форум, посвященный экономическому потенциалу Самаркандской области, а также прошли переговоры с руководителями ведущих местных компаний.
На бизнес-форуме с участием около 100 компаний провинции Гуандун представили ряд инвестиционных проектов.
Представители министерства торговли провинции и Комитета по содействию международной торговле отметили, что такая форма презентации открывает перед китайскими компаниями широкую возможность изучения регионов Узбекистана и установления выгодных деловых связей.
Холдинг "Guangzhou International Business Incubator", насчитывающий около 300 компаний-членов, провел B2B и G2B-встречи с участием официальных лиц и представителей компаний с обеих сторон.
В ходе рабочей поездки делегация Самаркандской области также посетила экономическую зону Наньша и компанию "Guangdong CAS Cogniser Information Technology".
Как отметила китайская сторона, визит
главы Узбекистана в Шэньчжэнь в январе этого года, встреча с секретарем провинциального комитета партии и выступление на узбекско-китайском инвестиционном форуме имели большое значение для дальнейшего расширения межрегиональной торговли.