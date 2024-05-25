https://uz.sputniknews.ru/20240525/biznesmeny-kitay-vizit-samarkandskaya-oblast-44042107.html

Бизнесмены из Китая посетят Самаркандскую область

Бизнесмены из Китая посетят Самаркандскую область

Sputnik Узбекистан

Такая договоренность достигнута в рамках визита узбекской делегации в китайскую провинцию Гуандун

2024-05-25T17:12+0500

2024-05-25T17:12+0500

2024-05-25T17:12+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

самаркандская область

делегация

бизнес

бизнес-форум

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Представители китайских компаний, представляющих фармацевтическую, биотехнологическую, мебельную, строительную отрасли посетят Самаркандскую область, сообщает ИА "Дунё".В рамках визита узбекской делегации в Китай состоялись встреча с руководством провинции, бизнес-форум, посвященный экономическому потенциалу Самаркандской области, а также прошли переговоры с руководителями ведущих местных компаний.На бизнес-форуме с участием около 100 компаний провинции Гуандун представили ряд инвестиционных проектов.Представители министерства торговли провинции и Комитета по содействию международной торговле отметили, что такая форма презентации открывает перед китайскими компаниями широкую возможность изучения регионов Узбекистана и установления выгодных деловых связей.Холдинг "Guangzhou International Business Incubator", насчитывающий около 300 компаний-членов, провел B2B и G2B-встречи с участием официальных лиц и представителей компаний с обеих сторон.В ходе рабочей поездки делегация Самаркандской области также посетила экономическую зону Наньша и компанию "Guangdong CAS Cogniser Information Technology".Как отметила китайская сторона, визит главы Узбекистана в Шэньчжэнь в январе этого года, встреча с секретарем провинциального комитета партии и выступление на узбекско-китайском инвестиционном форуме имели большое значение для дальнейшего расширения межрегиональной торговли.

узбекистан

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