https://uz.sputniknews.ru/20240126/mirziyoyev-kitay-vizit-itogi-42232044.html

Итоги визита Шавката Мирзиёева в КНР

Итоги визита Шавката Мирзиёева в КНР

Программа пребывания главы Узбекистана в Китае включала переговоры на высшем уровне, двусторонние встречи и подписание целого ряда документов.

2024-01-26T17:19+0500

2024-01-26T17:19+0500

2024-01-26T18:43+0500

политика

узбекистан

китай

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

переговоры

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина Шавкат Мирзиёев 23-25 января посетил Китай с государственным визитом.В преддверии госвизита в КНР, глава РУз в статье, опубликованной в центральной китайской газете "Жэньминь жибао", отметил, что отношения между Узбекистаном и Китаем переживают лучший период в своей истории, демонстрируя устойчиво высокую динамику.Также он процитировал китайскую пословицу: "Дружба стран заключается в близости народов, а близость народов – в близости сердец". Ярче всего близость народов проявляется в уважении к историческим и культурным ценностям друг друга.Свидетельством тому стало посещение Шавкатом Мирзиёевым площади Тяньаньмэнь в Пекине, где он возложил венок к подножию Памятника народным героям, выразив уважение борцам, отдавшим жизни за национальную независимость и свободу китайского народа в XIX-XX веках.На этой же площади, которая считается символическим сердцем китайской нации, прошла официальная церемония встречи президента Узбекистана. Лидеры двух стран поприветствовали друг друга и членов официальных делегаций, а после церемонии приступили к переговорам.О чем договорились Мирзиёев и Си Цзиньпин — подробностиВ начале встречи они подвели итоги двустороннего сотрудничества за прошедшие годы.Динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное партнерство — по итогам прошлого года товарооборот достиг $14 млрд. Стороны заявили, что есть все возможности увеличить товарооборот до $20 млрд в ближайшем будущем.Объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана увеличился в 5 раз, а количество совместных предприятий – в 3. Так, в конце прошлого года с участием китайских компаний введены в эксплуатацию две новые солнечные электростанции в Узбекистане мощностью 1 000 Мвт.Стороны отметили важность прошедшего в ноябре 2023-го в Пекине первого заседания Стратегического диалога МИД, а также активизацию межпарламентского сотрудничества.Шавкат Мирзиёев также поблагодарил Председателя КНР за личное внимание и поддержку вопросов сотрудничества в борьбе с бедностью.Для координации межрегиональных обменов лидеры двух стран условились учредить Совет регионов Узбекистана и Китая.Кроме того, Мирзиёев и Си Цзиньпин подчеркнули важность скорейшего строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, которая станет важной составляющей Трансконтинентального транспортного и транзитного моста в рамках инициативы "Один пояс, один путь".Для расширения сотрудничества в области образования и туризма они предложили провести первый совместный Молодежный форум инноваций.Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин обменялись мнениями по вопросам региональной повестки и международной политики и подтвердили неизменную позицию в поддержке политики "одного Китая" и борьбе с "тремя силами зла".По итогам переговоров президент Узбекистана и Председатель КНР подписали Совместное заявление, в котором подтвердили намерение всесторонне укреплять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях и продолжать обогащать содержательную часть узбекско-китайского всепогодного всестороннего стратегического партнерства.В присутствии лидеров двух стран также подписаны:Во время пребывания в Китае глава Узбекистана также встретился с рядом высокопоставленных лиц.К примеру, в ходе встречи с Премьером Госсовета КНР Ли Цяном узбекский лидер обсудил перспективы углубления практического взаимодействия с ведущими банковско-финансовыми институтами Китая, а также участия китайских компаний в процессах приватизации в Узбекистане.Общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана превысил $14 млрдВ беседе с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи стороны выразили заинтересованность в создании совместных центров подготовки специалистов по техническим направлениям, изучении опыта Китая в сфере социальной защиты и страхования, адресной помощи населению.Глава Узбекистана также посетил штаб-квартиру Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, где встретился с президентом банка Цзинь Лицюнем. Стороны отметили, что портфель совместных проектов превысил $3 млрд.Шавкат Мирзиёев принял председателя нефтегазовой корпорации CNPC Дай Хоуляня, с которым обсудил вопросы строительства подземных хранилищ газа и модернизации газотранспортных систем, внедрения современных технологий бурения и подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли в Узбекистане.С главой китайской корпорации CITIC Си Гохуа были рассмотрены вопросы модернизации ирригационных систем в нашей стране, а с председателем Экспортно-импортного банка Китая Ву Фулинем — планы по открытию регионального офиса в Ташкенте.Далее Шавкат Мирзиёев вместе с секретарем партийного комитета провинции Гуандун Хуаном Куньмином принял участие в работе совместного Инвестиционного форума в Шэньчжэне.Мероприятие собрало руководителей ведомств и регионов двух стран, более 600 представителей крупного бизнеса КНР, в числе которых "Национальная нефтегазовая корпорация", "Национальная химико-инжиниринговая компания", Аэрокосмическая научно-промышленная корпорация, "China Energy", "Gezhouba Group", "China CAMC Engineering", "Huawei Technologies", "SANY Renewable Energy", "BYD Auto Industry", "Xinjiang Hualing Group", "ZTE", "TBEA", "Universal Energy", Китайский банк развития, Государственный банк развития, Эксимбанк Китая и др.В своем выступлении на форуме Мирзиёев высоко оценил прошедшие накануне в Урумчи первый межрегиональный форум и выставку промышленной продукции, выразил готовность придать этой платформе системный характер и провести следующий форум в Узбекистане.Также он рассказал о структурных преобразованиях по либерализации экономики и внедрению рыночных механизмов в Узбекистане, включая создание Фонда поддержки проектов по выпуску высокотехнологичной промышленной продукции. Уже с января этого года в республике запустят "промышленную ипотеку" (когда земля и производственные площади передаются инвесторам в виде "готового бизнеса")."За каждым китайским партнером закрепят ответственного инвестиционного менеджера, которые предоставят китайским компаниям новые возможности для успешной реализации проектов", — заявил Мирзиёев.По итогам бизнес-форума подписан солидный пакет документов по реализации проектов в таких сферах, как энергетика, нефтегазовая, горнодобывающая, электротехническая, легкая промышленность, машиностроение, инфраструктурное развитие, сельское хозяйство, образование, транспорт и логистика.Кроме того, президент Узбекистана предложил ежегодно проводить Гуандунский инвестиционный форум и следующую встречу организовать в 2025 году в Самарканде.Находясь в Шэньчжэне, Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Фонда Шелкового пути Чжу Цзюнь. Стороны рассмотрели планы совместной работы над перспективными проектами за счет задействования инвестиционной платформы для финансовой поддержки промышленной кооперации и развития инфраструктуры.В рамках деловой программы, узбекский лидер принял председателей советов директоров компаний "SANY" и "CSG" и обсудил планы по строительству ветряной электростанции в Каракалпакстане, локализации производства комплектующих ветряных турбин, строительной и тяжелой грузовой техники, а также внедрение современных систем проектирования, инжиниринга, высоких стандартов обеспечения энергобезопасности и снижения потерь в энергосетях.В ходе встречи с секретарем партийного комитета провинции Гуандун Хуаном Куньмином речь шла об организации в регионах Узбекистана специализированных высокотехнологичных парков для ведущих гуандунских компаний. Помимо этого, стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в IT-образовании и запуска прямых авиарейсов.Шавкат Мирзиёев вместе с президентом компании Ван Чуаньфу принял участие в торжественной церемонии запуска проекта по сборке гибридных и электрических автомобилей в Джизакской области мощностью 50 тыс. единиц в год.Мирзиёев дал старт производству электромобилей в Джизакской областиУзбекский лидер указал на необходимость расширить модельный ряд с учетом спроса на рынке и увеличить мощности производства до 300 тыс. в год.В планах также наладить сборку электробусов "BYD" в Узбекистане с локализацией запасных частей и созданием инженерно-сервисных центров.В знак поставки в Узбекистан 10-тысячного автомобиля компании Шавкату Мирзиёеву подарили автомобиль YANGWANG U8.

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