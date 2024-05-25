https://uz.sputniknews.ru/20240525/moskva-novyy-sezon-proyekt-sputnikpro-na-zubovskom-jurnalist-44035519.html

В Москве стартовал новый сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов

В Москве стартовал новый сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов

Sputnik Узбекистан

В главном офисе медиагруппы "Россия Сегодня" с 20 по 24 мая прошел очередной модуль образовательного проекта "SputnikPro на Зубовском"

2024-05-25T11:35+0500

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2024-05-25T11:36+0500

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В этом году участие в программе приняли журналисты и общественные деятели из Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и Южной Осетии. Проект направлен на обмен опытом и знаниями в сфере современных медиа, и, судя по отзывам, участники получили массу полезной информации и вдохновения.Погружение в современные медиаПрограмма включала в себя мастер-классы и практические занятия, которые провели ведущие специалисты медиагруппы. Основные темы касались работы в Telegram и социальных сетях, визуальной составляющей медиаконтента, инструментов создания инфографики, нейросетей и этики работы с искусственным интеллектом. Каждая лекция и занятие были насыщены примерами и конкретными кейсами, что позволило участникам не только теоретически понять, но и практически ощутить на себе новейшие тренды медиаиндустрии.Сотрудник Русского дома в Ташкенте Сергей Ежков уже во второй раз принял участие в проекте.Вдохновляющие лекции и ведущие спикерыОдним из ярких событий стала лекция Александра Петрова из дирекции производства видео медиагруппы. Он продемонстрировал, как за год изменились и развились нейросети. Теперь автоматический перевод и создание субтитров для видео занимают считанные минуты, стоит лишь обратиться за помощью к телеграм-боту или другим удобным инструментам. Александр рекомендовал ряд ресурсов и программ, которые помогают глубже погрузиться в эту тему.Не менее запоминающимся было выступление журналиста Армена Гаспаряна, который рассказал о роли личности в современных медиа. Он подчеркнул, что принципы работы в прямом эфире меняются с невероятной скоростью. По его мнению, обучение журналистике в вузах теряет смысл, так как многие преподаватели не способны провести эфир на практике.Виртуальные ведущие и новые вызовыЗамглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Наталья Лосева представила участникам различные мировые медиа, которые уже создают виртуальных ведущих новостей. Некоторые из них полностью выдуманы, в то время как у других есть реальные прототипы. Виртуальная ведущая агентства Sputnik Виктория, например, уже ведет эфиры и учит языки стран ближнего зарубежья. Лосева обсудила с участниками новые проблемы и вызовы, связанные с такими инновациями, включая вопрос о возможности влюбленности в виртуального персонажа.Настоящая ведущая Виктория Федорова, ставшая прототипом виртуальной ведущей, поделилась своим опытом работы в кадре. Она рассказала, как справляться с молчаливыми или болтливыми спикерами, что делать в нестандартных ситуациях и как наладить коммуникацию со спикером. Участники смогли провести мини-интервью с Викторией, получив полезные советы по работе в прямом эфире.Заключительный день программы завершился вручением сертификатов и праздничным фуршетом.Новые перспективыПроект "SputnikPro на Зубовском" предоставляет уникальную возможность не только получить новые знания и навыки, но и завести новых друзей и коллег из разных стран, обменяться опытом и рассказать друг другу о политической и культурной обстановке в своих странах.В 2023 году было проведено четыре модуля программы, и в этом году проект продолжится с мая по сентябрь. Всего 48 журналистов вновь соберутся в Москве для прохождения второго этапа проекта. Большинство из них участвуют в программе уже второй раз. Программа модулей в этом году составлена с упором на практические кейсы, что позволяет участникам еще глубже погрузиться в современные медиа и получить ценные знания, которые они смогут применить в своей работе.Проект "SputnikPro на Зубовском" продолжает успешно выполнять свою миссию, объединяя журналистов стран ближнего зарубежья и способствуя развитию современных медиа в регионе.

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москва новый сезон проект sputnikpro на зубовском журналисты главный офис медиагруппа россия сегодня модуль образовательный проект