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https://uz.sputniknews.ru/20240525/moskva-novyy-sezon-proyekt-sputnikpro-na-zubovskom-jurnalist-44035519.html
В Москве стартовал новый сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов
В Москве стартовал новый сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов
Sputnik Узбекистан
В главном офисе медиагруппы "Россия Сегодня" с 20 по 24 мая прошел очередной модуль образовательного проекта "SputnikPro на Зубовском"
2024-05-25T11:35+0500
2024-05-25T11:36+0500
москва
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В этом году участие в программе приняли журналисты и общественные деятели из Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и Южной Осетии. Проект направлен на обмен опытом и знаниями в сфере современных медиа, и, судя по отзывам, участники получили массу полезной информации и вдохновения.Погружение в современные медиаПрограмма включала в себя мастер-классы и практические занятия, которые провели ведущие специалисты медиагруппы. Основные темы касались работы в Telegram и социальных сетях, визуальной составляющей медиаконтента, инструментов создания инфографики, нейросетей и этики работы с искусственным интеллектом. Каждая лекция и занятие были насыщены примерами и конкретными кейсами, что позволило участникам не только теоретически понять, но и практически ощутить на себе новейшие тренды медиаиндустрии.Сотрудник Русского дома в Ташкенте Сергей Ежков уже во второй раз принял участие в проекте.Вдохновляющие лекции и ведущие спикерыОдним из ярких событий стала лекция Александра Петрова из дирекции производства видео медиагруппы. Он продемонстрировал, как за год изменились и развились нейросети. Теперь автоматический перевод и создание субтитров для видео занимают считанные минуты, стоит лишь обратиться за помощью к телеграм-боту или другим удобным инструментам. Александр рекомендовал ряд ресурсов и программ, которые помогают глубже погрузиться в эту тему.Не менее запоминающимся было выступление журналиста Армена Гаспаряна, который рассказал о роли личности в современных медиа. Он подчеркнул, что принципы работы в прямом эфире меняются с невероятной скоростью. По его мнению, обучение журналистике в вузах теряет смысл, так как многие преподаватели не способны провести эфир на практике.Виртуальные ведущие и новые вызовыЗамглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Наталья Лосева представила участникам различные мировые медиа, которые уже создают виртуальных ведущих новостей. Некоторые из них полностью выдуманы, в то время как у других есть реальные прототипы. Виртуальная ведущая агентства Sputnik Виктория, например, уже ведет эфиры и учит языки стран ближнего зарубежья. Лосева обсудила с участниками новые проблемы и вызовы, связанные с такими инновациями, включая вопрос о возможности влюбленности в виртуального персонажа.Настоящая ведущая Виктория Федорова, ставшая прототипом виртуальной ведущей, поделилась своим опытом работы в кадре. Она рассказала, как справляться с молчаливыми или болтливыми спикерами, что делать в нестандартных ситуациях и как наладить коммуникацию со спикером. Участники смогли провести мини-интервью с Викторией, получив полезные советы по работе в прямом эфире.Заключительный день программы завершился вручением сертификатов и праздничным фуршетом.Новые перспективыПроект "SputnikPro на Зубовском" предоставляет уникальную возможность не только получить новые знания и навыки, но и завести новых друзей и коллег из разных стран, обменяться опытом и рассказать друг другу о политической и культурной обстановке в своих странах.В 2023 году было проведено четыре модуля программы, и в этом году проект продолжится с мая по сентябрь. Всего 48 журналистов вновь соберутся в Москве для прохождения второго этапа проекта. Большинство из них участвуют в программе уже второй раз. Программа модулей в этом году составлена с упором на практические кейсы, что позволяет участникам еще глубже погрузиться в современные медиа и получить ценные знания, которые они смогут применить в своей работе.Проект "SputnikPro на Зубовском" продолжает успешно выполнять свою миссию, объединяя журналистов стран ближнего зарубежья и способствуя развитию современных медиа в регионе.
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москва новый сезон проект sputnikpro на зубовском журналисты главный офис медиагруппа россия сегодня модуль образовательный проект
москва новый сезон проект sputnikpro на зубовском журналисты главный офис медиагруппа россия сегодня модуль образовательный проект

В Москве стартовал новый сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов

11:35 25.05.2024 (обновлено: 11:36 25.05.2024)
© SputnikВ Москве стартовал новый сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов
В Москве стартовал новый сезон проекта SputnikPro на Зубовском для журналистов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2024
© Sputnik
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Михаил Воробьев
Все материалы
Эксклюзив
В главном офисе медиагруппы "Россия Сегодня" с 20 по 24 мая прошел очередной модуль образовательного проекта "SputnikPro на Зубовском".
В этом году участие в программе приняли журналисты и общественные деятели из Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и Южной Осетии. Проект направлен на обмен опытом и знаниями в сфере современных медиа, и, судя по отзывам, участники получили массу полезной информации и вдохновения.
Погружение в современные медиа
Программа включала в себя мастер-классы и практические занятия, которые провели ведущие специалисты медиагруппы. Основные темы касались работы в Telegram и социальных сетях, визуальной составляющей медиаконтента, инструментов создания инфографики, нейросетей и этики работы с искусственным интеллектом. Каждая лекция и занятие были насыщены примерами и конкретными кейсами, что позволило участникам не только теоретически понять, но и практически ощутить на себе новейшие тренды медиаиндустрии.
© SputnikЗаместитель главного редактора медиагруппы "Россия Сегодня" Андрей Благодыренко
В Москве стартовал новый сезон проекта SputnikPro на Зубовском для журналистов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2024
Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия Сегодня" Андрей Благодыренко
© Sputnik
Сотрудник Русского дома в Ташкенте Сергей Ежков уже во второй раз принял участие в проекте.

"Я узнал многие фишки и применяю их в своей работе. Они помогают нам создавать и улучшать контент, продвигать наш телеграм-канал", – поделился он с корреспондентом Sputnik.

© SputnikСотрудник Русского дома в Ташкенте Сергей Ежков
Sputnik Pro на Зубовском - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2024
Сотрудник Русского дома в Ташкенте Сергей Ежков
© Sputnik
Вдохновляющие лекции и ведущие спикеры
Одним из ярких событий стала лекция Александра Петрова из дирекции производства видео медиагруппы. Он продемонстрировал, как за год изменились и развились нейросети. Теперь автоматический перевод и создание субтитров для видео занимают считанные минуты, стоит лишь обратиться за помощью к телеграм-боту или другим удобным инструментам. Александр рекомендовал ряд ресурсов и программ, которые помогают глубже погрузиться в эту тему.
Не менее запоминающимся было выступление журналиста Армена Гаспаряна, который рассказал о роли личности в современных медиа. Он подчеркнул, что принципы работы в прямом эфире меняются с невероятной скоростью. По его мнению, обучение журналистике в вузах теряет смысл, так как многие преподаватели не способны провести эфир на практике.
Виртуальные ведущие и новые вызовы
Замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Наталья Лосева представила участникам различные мировые медиа, которые уже создают виртуальных ведущих новостей. Некоторые из них полностью выдуманы, в то время как у других есть реальные прототипы. Виртуальная ведущая агентства Sputnik Виктория, например, уже ведет эфиры и учит языки стран ближнего зарубежья. Лосева обсудила с участниками новые проблемы и вызовы, связанные с такими инновациями, включая вопрос о возможности влюбленности в виртуального персонажа.
© SputnikЗамглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Наталья Лосева
Sputnik Pro на Зубовском - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2024
Замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Наталья Лосева
© Sputnik
Настоящая ведущая Виктория Федорова, ставшая прототипом виртуальной ведущей, поделилась своим опытом работы в кадре. Она рассказала, как справляться с молчаливыми или болтливыми спикерами, что делать в нестандартных ситуациях и как наладить коммуникацию со спикером. Участники смогли провести мини-интервью с Викторией, получив полезные советы по работе в прямом эфире.
Заключительный день программы завершился вручением сертификатов и праздничным фуршетом.
© SputnikSputnik Pro на Зубовском
Sputnik Pro на Зубовском - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2024
Sputnik Pro на Зубовском
© Sputnik
Новые перспективы
Проект "SputnikPro на Зубовском" предоставляет уникальную возможность не только получить новые знания и навыки, но и завести новых друзей и коллег из разных стран, обменяться опытом и рассказать друг другу о политической и культурной обстановке в своих странах.
В 2023 году было проведено четыре модуля программы, и в этом году проект продолжится с мая по сентябрь. Всего 48 журналистов вновь соберутся в Москве для прохождения второго этапа проекта. Большинство из них участвуют в программе уже второй раз. Программа модулей в этом году составлена с упором на практические кейсы, что позволяет участникам еще глубже погрузиться в современные медиа и получить ценные знания, которые они смогут применить в своей работе.
© SputnikВ Москве стартовал новый сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов
В Москве стартовал новый сезон проекта SputnikPro на Зубовском для журналистов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2024
В Москве стартовал новый сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов
© Sputnik
Проект "SputnikPro на Зубовском" продолжает успешно выполнять свою миссию, объединяя журналистов стран ближнего зарубежья и способствуя развитию современных медиа в регионе.
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