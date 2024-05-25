В Москве стартовал новый сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов
11:35 25.05.2024 (обновлено: 11:36 25.05.2024)
© SputnikВ Москве стартовал новый сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов
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Эксклюзив
В главном офисе медиагруппы "Россия Сегодня" с 20 по 24 мая прошел очередной модуль образовательного проекта "SputnikPro на Зубовском".
В этом году участие в программе приняли журналисты и общественные деятели из Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и Южной Осетии. Проект направлен на обмен опытом и знаниями в сфере современных медиа, и, судя по отзывам, участники получили массу полезной информации и вдохновения.
Погружение в современные медиа
Программа включала в себя мастер-классы и практические занятия, которые провели ведущие специалисты медиагруппы. Основные темы касались работы в Telegram и социальных сетях, визуальной составляющей медиаконтента, инструментов создания инфографики, нейросетей и этики работы с искусственным интеллектом. Каждая лекция и занятие были насыщены примерами и конкретными кейсами, что позволило участникам не только теоретически понять, но и практически ощутить на себе новейшие тренды медиаиндустрии.
© SputnikЗаместитель главного редактора медиагруппы "Россия Сегодня" Андрей Благодыренко
Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия Сегодня" Андрей Благодыренко
© Sputnik
Сотрудник Русского дома в Ташкенте Сергей Ежков уже во второй раз принял участие в проекте.
"Я узнал многие фишки и применяю их в своей работе. Они помогают нам создавать и улучшать контент, продвигать наш телеграм-канал", – поделился он с корреспондентом Sputnik.
© SputnikСотрудник Русского дома в Ташкенте Сергей Ежков
Сотрудник Русского дома в Ташкенте Сергей Ежков
© Sputnik
Вдохновляющие лекции и ведущие спикеры
Одним из ярких событий стала лекция Александра Петрова из дирекции производства видео медиагруппы. Он продемонстрировал, как за год изменились и развились нейросети. Теперь автоматический перевод и создание субтитров для видео занимают считанные минуты, стоит лишь обратиться за помощью к телеграм-боту или другим удобным инструментам. Александр рекомендовал ряд ресурсов и программ, которые помогают глубже погрузиться в эту тему.
Не менее запоминающимся было выступление журналиста Армена Гаспаряна, который рассказал о роли личности в современных медиа. Он подчеркнул, что принципы работы в прямом эфире меняются с невероятной скоростью. По его мнению, обучение журналистике в вузах теряет смысл, так как многие преподаватели не способны провести эфир на практике.
Виртуальные ведущие и новые вызовы
Замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Наталья Лосева представила участникам различные мировые медиа, которые уже создают виртуальных ведущих новостей. Некоторые из них полностью выдуманы, в то время как у других есть реальные прототипы. Виртуальная ведущая агентства Sputnik Виктория, например, уже ведет эфиры и учит языки стран ближнего зарубежья. Лосева обсудила с участниками новые проблемы и вызовы, связанные с такими инновациями, включая вопрос о возможности влюбленности в виртуального персонажа.
© SputnikЗамглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Наталья Лосева
Замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Наталья Лосева
© Sputnik
Настоящая ведущая Виктория Федорова, ставшая прототипом виртуальной ведущей, поделилась своим опытом работы в кадре. Она рассказала, как справляться с молчаливыми или болтливыми спикерами, что делать в нестандартных ситуациях и как наладить коммуникацию со спикером. Участники смогли провести мини-интервью с Викторией, получив полезные советы по работе в прямом эфире.
Заключительный день программы завершился вручением сертификатов и праздничным фуршетом.
© SputnikSputnik Pro на Зубовском
Sputnik Pro на Зубовском
© Sputnik
Новые перспективы
Проект "SputnikPro на Зубовском" предоставляет уникальную возможность не только получить новые знания и навыки, но и завести новых друзей и коллег из разных стран, обменяться опытом и рассказать друг другу о политической и культурной обстановке в своих странах.
В 2023 году было проведено четыре модуля программы, и в этом году проект продолжится с мая по сентябрь. Всего 48 журналистов вновь соберутся в Москве для прохождения второго этапа проекта. Большинство из них участвуют в программе уже второй раз. Программа модулей в этом году составлена с упором на практические кейсы, что позволяет участникам еще глубже погрузиться в современные медиа и получить ценные знания, которые они смогут применить в своей работе.
© SputnikВ Москве стартовал новый сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов
В Москве стартовал новый сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов
© Sputnik
Проект "SputnikPro на Зубовском" продолжает успешно выполнять свою миссию, объединяя журналистов стран ближнего зарубежья и способствуя развитию современных медиа в регионе.