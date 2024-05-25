https://uz.sputniknews.ru/20240525/uzbekistan-izmeneniya-sistema-postupleniye-vuz-44039581.html

В начале тест, затем выбор: в Узбекистане изменится система поступления в вузы

В начале тест, затем выбор: в Узбекистане изменится система поступления в вузы

Sputnik Узбекистан

Это предусматривает Указ президента "О совершенствовании системы приема на учебу в высшие образовательные организации и размещения государственного заказа"

2024-05-25T14:39+0500

2024-05-25T14:39+0500

2024-05-25T14:39+0500

узбекистан

студенты

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Узбекистане начиная с 2024/2025 учебного года экзамены по приему в государственные высшие и профессиональные образовательные учреждения (за исключением профессиональной школы) будут проводиться одновременно по принципу "в начале тест, затем выбор". При этом абитуриенты по своему выбору, исходя из баллов, набранных по результатам тестовых испытаний, участвуют в конкурсе на поступление на учебу сначала на бакалавриат, затем в профессиональные образовательные учреждения.Прием в бакалавриат в государственный вуз осуществляется в два этапа.На первом этапе абитуриенты ежегодно с 5 июня по 25 июня (включительно) проходят регистрацию для сдачи тестовых испытаний, выбирают блок предметов, по которым сдаются тестовые испытания, язык обучения и регион сдачи тестов, а также если в составе вступительных экзаменов есть профессиональный (творческий) экзамен, выбирают государственнй вуз, в котором будет сдаваться данный экзамен. При этом единые программы профессиональных (творческих) экзаменов и критерии оценки по направлениям образования бакалавриата утверждаются соответствующими министерствами (ведомствами) по согласованию с Министерством высшего образования, науки и инноваций.Вступительные экзамены по приему на учебу проводятся в июле – августе.На втором этапе абитуриенты после завершения тестовых испытаний в течение 15 дней выбирают вуз, направление образования бакалавриата и форму образования.Что еще изменится в системе поступления в вузыДокумент также предусматривает, что абитуриенты, имеющие льготы, являющиеся основанием для участия в конкурсе в рамках отдельных параметров приема (за исключением лиц с инвалидностью, детей-сирот, являющихся выпускниками домов "Мехрибонлик", детских городков, SOS–детских деревень и детских домов семейного типа, а также детей-сирот, взятых под опеку, попечительство или в семью на воспитание (патронат) (не достигших 25 лет) участвуют в конкурсе по первому выбранному направлению образования бакалавриата в рамках выделенных для них отдельных параметров приема.Абитуриенты, участвовавшие в конкурсе в рамках отдельных параметров приема и не рекомендованные в студенты, участвуют в конкурсе в общем порядке по направлениям образования бакалавриата, выбранным при регистрации.Победители международных спортивных соревнований принимаются в бакалавриат в сфере физической культуры и спорта на основе дополнительного государственного гранта без сдачи экзаменов со строгим соблюдением соответствия по сферам видов спорта.Абитуриенту, рекомендованному в студенты на основе госгранта по льготе, повторное использование данной льготы не разрешается.Второе и последующее высшее образование осуществляется на платно-контрактной основе.Кроме того, отменяется обязательная отработка (не менее 3 лет) после окончания учебы студентам, обучавшимся на бюджете.

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