Насколько РУз, РК и Азербайджан готовы к экспорту "зеленой" энергии?

"На сегодняшний день вообще зеленая энергетика, она идет на обеспечение самодостаточности энергии и энергоэффективных отдельных объектов, ну, тех же домашних хозяйств, предприятий, субъектов бизнеса и так далее. Мы не можем сказать, что полностью все промышленные предприятия могут перейти на зеленую энергетику", — рассказала эксперт.