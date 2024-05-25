https://uz.sputniknews.ru/20240525/uzbekistan-kazaxstan-azerbaydjan-eksport-zelenaya-energiya-44038565.html
Насколько РУз, РК и Азербайджан готовы к экспорту "зеленой" энергии?
Насколько РУз, РК и Азербайджан готовы к экспорту "зеленой" энергии?
Sputnik Узбекистан
Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказала и. о. доцента кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Ташкентского государственного экономического университета, кандидат экономических наук Нодира Зикриллаева
2024-05-25T18:01+0500
2024-05-25T18:01+0500
2024-05-25T18:01+0500
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По словам Нодиры Зикриллаевой по солнечной энергетике все неоднозначно. Почему? Подробнее о том, насколько Узбекистан, Казахстан и Азербайджан готовы к экспорту "зеленой" энергии — в видео Sputnik Узбекистан.
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экспорт зеленая энергия узбекистан казахстан азербайджан видеомост пресс-центр sputnik узбекистан доцент кафедра экономика ташкентский государственный экономический университет кандидат экономических наук нодира зикриллаева
экспорт зеленая энергия узбекистан казахстан азербайджан видеомост пресс-центр sputnik узбекистан доцент кафедра экономика ташкентский государственный экономический университет кандидат экономических наук нодира зикриллаева
Насколько РУз, РК и Азербайджан готовы к экспорту "зеленой" энергии?
Эксклюзив
Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказала и. о. доцента кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Ташкентского государственного экономического университета, кандидат экономических наук Нодира Зикриллаева.
"На сегодняшний день вообще зеленая энергетика, она идет на обеспечение самодостаточности энергии и энергоэффективных отдельных объектов, ну, тех же домашних хозяйств, предприятий, субъектов бизнеса и так далее. Мы не можем сказать, что полностью все промышленные предприятия могут перейти на зеленую энергетику", — рассказала эксперт.
По словам Нодиры Зикриллаевой по солнечной энергетике все неоднозначно. Почему?
"Потому что возник острый вопрос у того же Китая с утилизацией солнечных батарей, солнечных панелей, которые с их ядовитыми отходами сегодня намного опаснее, чем атомные, ядерные отходы. Никто не знает, что с ними делать. Надо искать решения, объединившись", — говорит Нодира Зикриллаева.
Подробнее о том, насколько Узбекистан, Казахстан и Азербайджан готовы к экспорту "зеленой" энергии — в видео Sputnik Узбекистан
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